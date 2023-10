[株式会社Rist]

株式会社Rist(京都市下京区、代表取締役社長:藤田亮、以下Rist)は、中外製薬株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長 CEO:奥田 修、以下:中外製薬)の社員向けイベント「データサイエンスの日」に、Rist所属のKaggle Grandmaster・蛸井宏和が講演者として登壇することをお知らせいたします。





中外製薬では、データサイエンティストをはじめとしたデジタル人財の強化を目的に、さまざまな取り組みを実施されています。その取り組みの一環として、外部講師を招いての社内イベント「データサイエンスの日」を2023年10月23日(月)に開催されます。

今回、「データサイエンスの日」への登壇についてRistへお声がけをいただき、Ristでのデータ分析業務に従事している蛸井による講演対応のご依頼をいただきました。



<中外製薬の公式サイトはこちら>

https://www.chugai-pharm.co.jp/



















登壇の経緯

Ristには、世界最大級のデータ分析プラットフォーム「Kaggle」のコンペティションで優秀な成績を収めている世界最高クラスのAIエンジニア・データサイエンティストが多数在籍しています。蛸井はRistに所属する優秀なKaggler(=Kaggle参加者のこと)の一人で、Kaggleで開催されるコンペティションの成績に応じてランク分けされる称号のうち、最上位ランクの「Kaggle Grandmaster」の称号を持っています。

この度、中外製薬より、蛸井のKaggleのコンペティションにおける高い実績に興味をお持ちいただき、Kaggleのコンペティションにおける解法解説を行う講師役として「データサイエンスの日」への講演依頼をいただきました。

蛸井は、自身が準優勝したKaggleコンペティションについての解法紹介を行う予定です。





■講演概要

講演タイトル

センサーデータ分析の実践:Kaggleコンペティション『Parkinson’s Freezing of Gait Prediction』解法紹介



概要

2023年3月から6月にかけて開催されたKaggleコンペティション「Parkinson’s Freezing of Gait Prediction」では、パーキンソン病患者のセンサーデータを基に、歩行困難(Freezing of Gait)の発生を予測する課題が提示されました。

このセッションでは、コンペティションでの準優勝解法を軸に、時系列データをニューラルネットワークを活用して処理する手法に焦点を当てて解説します。



※社員を対象としたイベントのため、社外の方のお申し込みはいただけません。





蛸井宏和プロフィール



2020年3月Rist入社。これまでに金融業、通販業、製造業など幅広い業種でのデータ分析を経験。国内外の多数のデータ分析コンペティションに参加し、優勝や準優勝などの実績を有する。現在はデータ分析事業Deep Analyticsで予測モデルの開発を行っている。

2021年8月にKaggle Grandmasterに昇格。





世界最高クラスのAIエンジニア・データサイエンティストが在籍する「Rist Kaggle Team」

Ristは2020年より、優秀な成績を持つKagglerを積極的に採用する「Kaggle枠採用」を開始すると同時に、世界最高クラスのAIエンジニア・データサイエンティストで構成される「Rist Kaggle Team」を創設しました。現在、Rist Kaggle TeamにはKaggle Grandmasterが6名、Kaggle Masterが5名在籍しており、高難度なデータ分析・AI技術を用いたソリューション提供・プロダクト開発などに従事しています。

Ristでは、2026年3月末までに「Rist Kaggle Team」を20名に増員することを目標に、今後も「Kaggle枠採用」に力を入れてまいります。





Ristについて

Ristは先端技術を取り入れることで顧客企業や社会の課題を解決し、価値提供を行います。

人工知能技術Deep Learningなどを用いて、[工場×AI]をコンセプトに画像AI事業の「Deep Inspection」、データ分析事業の「Deep Analytics」の2つの領域で、お客様に合わせた幅広いAIシステムをオーダーメイドで開発しています。

AIを用いたシステムの社会実装を加速させるため、2018年12月に京セラコミュニケーションシステムの完全子会社となりました。



会社名:株式会社Rist

所在地:京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町830 京都エクセルヒューマンビル 7階

設立日:2016年8月1日

代表取締役社長:藤田 亮

URL: https://www.rist.co.jp





