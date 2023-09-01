［株式会社ANW］

株式会社ANW（本社：東京都港区 代表取締役：清水 正、以下ANW）は2023年9月1日（金）より、中国にて大好評のANWオリジナルカラーコンタクトレンズブランド『 envie（アンヴィ）』から中国最大級のEC商戦「W11/独身の日」向け商品としてワンデー2色を発売致します。



■公式通販サイト：https://ponpish.jp/

■公式Instagram：https://www.instagram.com/envie_cl_official/









envieは、2014年の発売以来『大人の女性が頑張りすぎず、ほどよく力をぬきながら、自分らしい美しさや、自分のための美しさを表現できるレンズであること』をコンセプトとし、大人カラコンの先駆ブランドとしての地位を確立してまいりました。



今回中国最大級のEC商戦「W11/独身の日」向けの商品を発売し、envieは今後もグローバルな商品展開を積極的に行ってまいります。

※1 Tmall国際ブランド2023年618商戦において、Tmall国際コンタクトレンズ・ケア用品業界ブランド売上高ランキング1位を獲得いたしました

※2 2023年5月時点 当社調べ



新色ラインナップ





■MUUCE ASH（ムースアッシュ）

DIA：14.0mm / BC：8.6mm / 着色外径：13.4mm



青みのあるアッシュカラーで透明感を。

ムースグレイの色違い！

ふんわりフチとグレー、ブルーが 絶妙に混ざりあったカラーで透明感のある瞳に。







■MINUIT APRICOT（ミニュイアプリコット）

DIA：14.2mm / BC：8.6mm / 着色外径：13.3mm



かわいさをプラスするアプリコットベージュ。

ツヤっとしたアプリコットベージュと しっかり細フチでかわいく印象アップ。







好評発売中のレンズラインナップ





【ワンデー】







【マンスリー】







イメージモデル







松本 恵奈

CLANE代表取締役兼クリエイティブディレクター

2015年2月にCLANEDESIGN株式会社（クラネデザイン）を設立。

“オリジナルスタンダード”をコンセプトにしたブランド「CLANE（クラネ）」を設立。SNSでは主にInstagram、YouTube「Enachannel」にてファッションやメイク、私生活や育児などプライベートな部分を発信している。





製品概要





■販売名：アンヴィ1dayUV

■一般的名称：単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ

■メーカー希望小売価格：1箱10枚入り 1,760円（税込み）

■承認番号：22900BZX00217A19

■レンズの使用期間：1日

■お取り扱い度数：±0.00（度なし）、-0.50～-6.00（0.25ステップ）、-6.50～-10.00（0.50ステップ）

■含水率：38%

■DIA：14.0mm/14.2mm

■BC：8.6mm

■販売業者：株式会社ANW



■販売チャネル：

・PONPISH：https://ponpish.jp

・PONPISH Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/2D18D3EA-ED89-44BE-9125-CC9B99DB8A91

・PONPISH 楽天店：https://www.rakuten.co.jp/jpcontacts/

・PONPISH Yahooショッピング店：https://shopping.geocities.jp/colorpara/

・PONPISH Qoo10店：https://www.qoo10.jp/shop/jpcontacts

・PONPISH MySmartStore：https://ponpish.mysmartstore.jp/

※実店舗につきましては、一部店舗にて順次展開予定です



■公式ブランドサイト：https://envie-cl.com

■公式Instagram：https://www.instagram.com/envie_cl_official/

■公式Twitter：https://twitter.com/Envie_Official



会社概要





商号：株式会社ANW

代表取締役：清水 正

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー14階

事業内容：医療機器の卸業及び販売業、商品企画、広告企画

URL：http://anwjapan.com/



2016年からカラーコンタクトレンズ業界に参入し、本格的D2Cコンタクトブランド「OvE」（オヴィ）、みちょぱがプロデュース&イメージモデルを務める「Dope Wink」（ドープウィンク）、普段使いしやすくナチュラルに盛れると好評の「AND MEE」（アンドミー）、中国市場で人気の「envie」（アンヴィ）、Kōki,がプロデュース&イメージモデルを務める「VNTUS」（ヴァニタス）といった自社ブランドの企画制作や、韓国カラコンブランド「Hapa Kristin」（ハパクリスティン）を日本国内で独占販売しており、事業を拡大させています。



また、カラーコンタクトレンズのメーカーとして初めて、カラコンに特化したシェア買いECサイト『PONPISH（ポンピッシュ）』（以下PONPISH）をオープン。PONPISHを通して、クリアレンズのプロダクトや、カラーコンタクトレンズのオフライン売場をフルプロデュースするなど幅広く事業を展開。オンライン、オフラインに関係なく、国内の大人気カラコンブランドや韓国の大人気カラコンブランドを販売し、満足度の高いサービス提供を行ってきました。



お問い合わせ先





【報道関係者様お問い合わせ先】

株式会社ANW（担当：阪井）

TEL：03-6407-1669（平日10:00~19:00）

E-mail：toiawase@anwjapan.com



【お客様お問い合わせ先】

TEL：0120-344-240（平日10:00~18:00）



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