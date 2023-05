[クラシコ株式会社]

5月25日(木)クラシコ直営店舗・オンラインストアにて発売



テーラード技術を取り入れた白衣を中心に、メディカルアパレルの企画・製造・販売を行うクラシコ株式会社【創業: 2008年 / 所在地:東京都港区 / 代表取締役社長:大和 新(おおわ あらた)】は、「スクラブをキャンバスに。もっと楽しく。」をコンセプトにしたスクラブライン「Scrub Canvas Club」より新作を発表。シリーズ第5弾として、「人物」に焦点を当てたイラストやポップな色使いが印象的な新進気鋭のアーティスト・AZUSA IIDAさんとのコラボレーションアイテムを5月25日(木)より販売開始いたします。







医療用ユニフォームは時に過酷な環境で長時間着用することもあるからこそ、デザイン・機能性ともに医療従事者に寄り添い、気分の上がるものであるべきだと考えています。スクラブコラボレーションプロジェクト「Scrub Canvas Club」は、『医療現場に笑顔を届けたい』という想いから2022年に始動しました。本プロジェクトでは、医療従事者が日々着用しているスクラブをキャンパスに見立て、業界の垣根を超えたコラボレーションを通して、楽しさや遊び心があるスクラブを開発。医療現場に少しでもワクワクや楽しさを届け、医療従事者だけでなく患者にも明るい気持ちになってもらうことを目的としています。



第5弾となる今回は、「人物」に焦点を当てたイラスト・ポップな色使いが印象的な新進気鋭のアーティスト・AZUSA IIDAさんとのコラボレーションが実現しました。今回のコラボのために描き下ろした2種類のイラストをスクラブに施しています。期待と不安が入り混じり緊張感のある医療現場でも、医療従事者がこのスクラブを着ることによって自らがHAPPYな気持ちになることはもちろん、患者さんにもイラストから安心感や信頼感を受け取ってほしいというIIDAさんの想いが込められています。



AZUSA IIDAさんからのコメント





-コラボレーションに至った理由-

お話をいただいた時、「Scrub Canvas Club」の企画が「医療現場に少しでもワクワクと楽しさを届け、医療従事者のみなさまを笑顔にし、ひいては患者さまをも笑顔にしていく。」をコンセプトとしていることがとても画期的で、感動したのを覚えています。医療ウェアをただの仕事道具、ユニフォームとしてではなく、アートが持つ力で新しい視点を加え、医療現場の環境をよりよくしていく活動に関わりたいと思い、今回参加させていただきました。



また、今回のコラボレーションは、自分にとって今までの制作活動にはなかったチャレンジでした。「新しいことに挑戦し続けることを楽しみたい」という想いもあります。



-スクラブに込めた想い-

今回のイラストは着る人のことと見る人のこと、両側面を考えて制作をしました。

日々現場で過ごされている医療従事者の方々はもちろん、病院に訪れる患者さんたちも不安と期待が入り混じった気持ちで、院内は常に緊張感のある環境かと思います。そんな中でこのスクラブに触れた方たちに対して、”あなたの味方でいるよ”というメッセージを表現しました。



ふとイラストが目に留まったときにほっと落ち着ける、あたたかい気持ちになっていただけると嬉しいです。





AZUSA IIDA

1991年 東京生まれ。

16年に初個展を開催して以来、人物を主対象とした実験的な表現方法による展示活動を行っている。またファッションという視点を大切にし、FASHIONSNAP.COM 日曜日22時占い星座イラスト、LUMINE2021ニューイヤービジュアル等を手がける一方、デザイナーズブランド、ファッションリテーラーとの協業からプロダクトデザインまで様々なコラボレーションを行っている。

https://www.instagram.com/azusa_iida/



商品について





●R19 Scrub Canvas Club:AZUSA IIDAスクラブトップス(男女兼用)



品番: R19

カラー:ベージュ / ネイビー

サイズ:XXS,XS,S,M,L,XL

価格:税込¥10,890



ゆとりを持ったリラックス感のあるシルエット。

IIDAさんのイラストと相まってカジュアルで親しみやすい印象に導いてくれます。

同時発売のパンツと相性抜群のシルエットに仕上げているため、セットアップでの着用がおすすめです。

崩しすぎた印象にならず品格も持たせてくれる、程よい光沢感がある生地を採用。

着れば着るほど肌に馴染んでいく、着心地のよさにも定評がある素材です。



ベージュのトップスには「I’m on my way」(今、向かっているよ!)という心強いメッセージとともに、ファンタジー 感たっぷりのドクター2人の刺繍を施しました。

ネイビーのトップスにはキュートな薬袋のキャラクターをプリントしています。「We are always on your side.」というメッセージには、「わたしたちはいつでもあなたの味方です」という作者の想いが込められています。



●R20 Scrub Canvas Club:AZUSA IIDA スクラブパンツ(男女兼用)



品番:R20

カラー:ベージュ / ネイビー

サイズ:XXS,XS,S,M,L,XL

価格:税込¥10,890



同時発売のトップスに合う、落ち感のあるストレートシルエット。

カジュアルになりすぎない太さに調整しているため、ダボついた印象にならずに適度に脚のラインをカバーしてくれる効果もあります。

生地にストレッチ性があるため体を締め付けない履き心地で、ウエスト部分は腰紐を内側と外側の両方に出すことができるドローコード仕様にしました。ご自身の体型に合わせて調整が可能です。

ポケットは左右の腰ポケットに後ろポケットが1つ。左の腰ポケットにはコインポケットもプラスし、利便性も高めました。



2色のパンツともに後ろポケットに「今、向かっているよ!」という心強いメッセージ「I’m on my way」の刺繍を施しています。



●販売に関して

クラシコ オンラインストア

2023年5月25日(木)より販売スタート

https://www.clasic.jp/lp/scc_azusa_iida/



クラシコ直営店(六本木・丸の内店・大阪店)でもお取り扱いしております。

大阪店では先行発売中。

各店舗詳細はこちら>

https://www.clasic.jp/c/real_shop/



「Scrub Canvas Club」とは







スクラブをキャンバスに。もっと楽しく。

時に過酷な現場で、日々多忙な医療従事者が着る医療用ユニフォーム。

その中でも特に着用される機会の多い”スクラブ”は、「ごしごし洗う」といった意味の「スクラブ」を語源とする説もあるように頑丈な素材を使用しているため、強く洗っても生地が傷みにくいことが特徴。実に多くの医療従事者の方が日々着用し、今や彼らの必須アイテムとなっています。

そのスクラブをキャンバスに見立て、アーティストやフォトグラファー、映画・音楽・ビューティーなど垣根を超えたコラボレーションを通して「医療現場に笑顔を届けたい」という想いでつくったクラシコの新しいスクラブラインです。



誕生のきっかけ

「医療従事者の方々に、もっと選んで着る喜びを持っていただくために、メディカルアパレルにも楽しさ・遊び心があってもいいのでは?」という発想から、今回のスクラブコラボレーションプロジェクトが始まりました。



なぜスクラブに楽しさが必要なのか?私たちはこう考えています。

「スクラブをキャンバスにして、クラシコと他業種とが共に描く多彩な表現を通してメディカルアパレルに新しい風を吹き込む。医療現場に少しでもワクワクと楽しさを届け、医療従事者のみなさまを笑顔にし、ひいては患者さまをも笑顔にしていく。」



Scrub Canvas Clubシリーズをきっかけに、医療従事者の方々と多種多様なブランドが繋がることによって、単なるユニフォームというだけでなくみなさまの環境をより楽しく素敵にする架け橋となれば、という想いも込められています。



SCC特設サイト https://www.clasic.jp/lp/scc/



これまでのコラボレーション



第1弾 WONDER ART

NPO法人ワンダーアートのアート作品を纏うスクラブ

https://www.clasic.jp/lp/scc_wonder_art/





第2弾 上羽絵惣

日本最古の絵具屋が創る和の色彩を纏うスクラブ

https://www.clasic.jp/lp/scc_ueba_esou/





第3弾 ポケモン

ポケモン達がいつでも寄り添うスクラブ

https://www.clasic.jp/lp/scc_pokemon/





第4弾 水谷吉法

冬の景色を幻想的に描いたスクラブ

https://www.clasic.jp/lp/scc_yoshinori_mizutani/



▼会社概要

会社名:クラシコ株式会社

代表取締役社長:大和 新(おおわ あらた)

設立:2008年

本社所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 2F/B1F

事業内容:メディカルアパレルの企画・開発・販売

MISSION:世界中の医療現場に、人間的で、感性的で、直感的な革新を生む。



「世界中の医療現場に、人間的で、感性的で、直感的な革新を生む。」をミッションに展開する

2008年設立のメディカルアパレルブランド。

「なぜかっこいい白衣がないのか?」という医師の一言からスタート。



イタリアンテーラード仕立てのスタイリッシュな白衣をはじめとする医療ウェア、

聴診器やシューズなど、メディカルアパレルの企画・開発・販売を行っている。



コーポレートサイトURL:https://classico.co.jp/

オンラインストアURL:https://www.clasic.jp/



