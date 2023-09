[B&B Italia Tokyo]

Creating the Outlines for Beauty - Sophisticated work with B&B Italia -



B&B Italiaと描く、美しきアウトラインの軌跡 featured in ELLE DECOR Japan





株式会社プロジェットエイティワン(本社:東京都港区、代表取締役:武井 総司)は、2023年9月7日(木)よりB&B Italia Tokyo(外苑前駅4b 出口直通)にて、B&B Italia における日本人デザイナーの先駆者 深澤 直人 に焦点をあてたエキシビションを開催いたします。





深澤氏とのコラボレーションは2005年から始まり、発表当初よりその類稀な作品は、イタリア・欧州だけでなく

世界中で称賛を受け B&B Italia に新風をもたらし、現在まで多数の製品を発表してまいりました。



“私たちが行動する環境下に無意識に溶け込むデザインを見出し多くの人が共感できる「アウトライン」を形にする・・・”



これが深澤氏のデザイン哲学の一端をなしています。

B&B Italiaは深澤氏と共に、そのデザイン哲学を革新的な製造技術により具現化させてきました。

その成果により誕生した「美しきアウトラインの軌跡」をぜひこの機会にご覧ください。





みなさまのご来店を心よりお待ちしております。



NAOTO FUKASAWA EXHIBITION





Creating the Outlines for Beauty - Sophisticated work with B&B Italia -

B&B Italiaと描く、美しきアウトラインの軌跡 featured in ELLE DECOR Japan



期間:2023年9月7日(木) ~ 10月22日(日)

営業時間:11:00 - 18:00

定休日:水曜日(祝日を除く)



初めてのコラボレーション製品 < Shelf X > をはじめ、フォルムが印象的な < Papilio > 、心地よく包まれる感覚の < Harbor Laidback > 、屋外家具 < Ayana > まで一堂にご覧いただけます。



深澤直人 プロフィール







1956年生まれ。

人の想いを可視化する静かで力のあるデザインに定評があり、

世界を代表する70社以上のリーディングカンパニーのデザインやコンサルティングを多数手がけている。

日用品から電子精密機器、家具やインテリア、建築、モビリティに至るまで手がけるデザインの領域は

幅広く多岐に渡り、デザインのみならず、その思想や表現などには国や領域を超えて高い評価を得ている。

イサム・ノグチ賞、IDEA金賞、iF design award 金賞、DNA Paris Design Awards、グッドデザイン賞金賞など受賞歴多数。著書に「深澤直人のアトリエ」(平凡社)、「デザインの輪郭」(TOTO出版)、作品集「NAOTO FUKASAWA」(PHAIDON)、「Naoto Fukasawa EMBODIMENT」(PHAIDON)などがある。多摩美術大学教授。日本民藝館館長。2022年4月、一般財団法人THE DESIGN SCIENCE FOUNDATION 設立。



Present for Instagram Followers 「ELLE DECOR 10月号」 深澤直人 特集号をプレゼント





期間中、B&B Italia TokyoのInstagramアカウントを既にまたは新たにフォローしていただいた方に「ELLE DECOR 10月号」を1組1冊プレゼントします。

※数量限定、なくなり次第終了とさせていただきます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。



