[Square]

イベント初日は女性のビジネス展開に関する有識者によるトークセッションも



Square(スクエア、本社:米国Block, Inc.<ブロック>、Block Head:ジャック・ドーシー)は、女性事業主を応援するプロジェクト「彼女たちの選択」の一環として、個性豊かなビジネスを行う女性事業主がポップアップストアを出店し、お客さまに直接販売を行う「Her Market」を2023年8月24日(木)から27日(日)までの4日間、DAIKANYAMA T-SITE GARDEN GALLERYで実施します。イベント初日には、女性のビジネス展開をテーマにした有識者によるトークセッションも実施します。







Squareは日本でビジネスを開始して10年という節目に、ビジネスを運営またはこれから起業する全ての人を応援するプロジェクトとして、「__たちの選択」を始動し、プロジェクトの第一弾として、女性事業主やこれから起業をしたい女性を応援する「彼女たちの選択」を実施することを発表しました。



昨今、消費者による実店舗での購買意欲が増えています。Squareが6月に実施した調査1によると、アフターコロナに移行して以降、「実店舗で買い物をしたいと思う」と回答した人は9割に上ります。一方でオンラインでの買い物頻度は、6割弱の人が月に1回以下、さらに1割強の人は「オンラインで買い物をしない」と回答しています。Squareはこの結果を受け、現在固定の店舗は持たないが、ビジネスに熱い思いを持つ女性事業主を対象に、お客さまへ直接思いを届ける場の提供を目的としたイベント「Her Market」を8月24日(木)から8月27日(日)までの4日間、開催します。以下の6店舗は、本イベントへ出店する、個性豊かなビジネスを行う女性事業主によるビジネスです。



(順不同)



また、本イベント初日の8月24日(木)19時からは、代官山 蔦屋書店 3号館 2階 SHARE LOUNGEにて「女性事業者のビジネス展開」をテーマとしたトークセッションを開催します。トークセッションでは、下記の自身も事業者で、有識者である3名が自身の経験を踏まえ、日本における女性事業主、起業、そして店舗経営などの課題や展望について語ります。



登壇者:

萩生田 愛さん

アフリカのバラをフェアトレードで輸入販売するライフスタイルブランド「AFRIKA ROSE」を経営する創業者で取締役



佐藤 真紀子さん

経営者を支援する独立系ベンチャーキャピタルであるiSGSインベストメントワークス取締役、そして国内初の女性代表パートナーを務める



ファシリテーター:

浜田 敬子さん

大手メディアの編集長を経て、現在はジャーナリストとして、ダイバーシティに関する講演に多数出演



イベントの詳細については、特設サイト(https://squareup.com/jp/ja/events/hermarket)やSquareのInstagram(@squarejapan)(https://www.instagram.com/squarejapan/)やX(旧Twitter、@Square Japan)(https://twitter.com/SquareJapan)をご覧ください。



Squareは、今後も「__たちの選択」プロジェクトを通して、事業におけるさまざまなステージにいる、女性を含むすべての人を応援する活動を行ってまいります。



■Square主催イベント「Her Market」概要

名称 Her Market

内容 女性事業主による実店舗出店および有識者によるトークセッション

日時 2023年8月24日(木)出店:11時~18時、トークセッション:19時~20時

2023年8月25日(金)-27日(日)出店のみ 11時~18時(※27日のみ16時まで)

場所 出店:DAIKANYAMA T-SITE GARDEN GALLERY(渋谷区猿楽町16-15)

トークセッション:代官山 蔦屋書店 3号館 2階 SHARE LOUNGE(渋谷区猿楽町17-5)

アクセス 東急東横線「代官山駅」より徒歩5分



出店者(敬称略)

1.事業者名:長谷川 ミラ(はせがわ みら)

【ブランド名】Jam apparel

【事業内容】長谷川ミラがプロデュースする次世代のファッションブランド。

コンセプトは「ありのままの “わたし” がもっと好きになる」そして「 私とはちがう “あなた” が愛おしくなる」。 Fashion goes greenをテーマに掲げ、再生繊維やオーガニック生地を全てのアイテムに使用しています。 性別・人種関係なく、全ての人に地球に優しいファッションを着る喜びと感動を届ける。

【コメント】「Her Market」 の コンセプトが”想いと共に売る”ということで、Jam apparelもアイテム一つ一つ生産背景や素材などこだわり抜いて、できるだけ環境負荷を少なく地球にも人間にも優しいものづくりをテーマにチームで頑張っているので、今回久々にお客様に直接アイテムを手に取っていただいてコミュニケーションが取れるということで楽しみにしております!

【Webサイト】https://jamtokyo-apparel.com/

※長谷川ミラさん本人の出店ブース滞在予定日は、8月24日(木)のみとなります。離席している場合もございますので、予めご了承ください。



2.事業者名:伊藤 愛美(いとう あいみ )、比企 美穂(ひき みほ)、水澤 知絵(みずさわ ちえ)

【ブランド名】URA mizusawa flower farm

【事業内容】チューリップの花びらをドライフラワーにしたインテリア、フラワーボトル、キャンドル、レジン用品の製造・販売

【コメント】大切に育ててきた農家の想いものせて、沢山の方にチューリップの魅力が伝わったら嬉しく思います。切花として飾ることが多いですが、ドライフラワーとなり活用された姿にもご注目ください!

【Webサイト】https://ura3230.base.shop/



3.事業者名:久保野 桂子(くぼの けいこ)、巾田 直子(はばた なおこ)

【ブランド名】美味むすびuma

【事業内容】新潟県上越市産の美味しいコシヒカリを使用したおむすびを注文ごとに握りたてで提供。

【コメント】厳選された新潟コシヒカリで握るできたてのおむすびは、唸るほどの美味しさ!バラエティ豊かな具材とともにぜひ楽しんで味わってください。30年間コンビのように過ごした私たち2人から「元気」と「umaい!」をお届けします。

【Webサイト】https://instagram.com/uma.umamusubi



4.事業者名:竹内 ひとみ(たけうち ひとみ)

【ブランド名】coloridoh

【事業内容】国境や世代を超えたコミュニケーションツールとして、アレルギーやヴィーガンに対応したクッキー生地を製造・販売。

【コメント】普段はオンライン販売なので、お客様と直接触れ合える貴重な機会を楽しみたいと思います。

【Webサイト】https://coloridoh.jp/



5.事業者名:高木 千歩(たかぎ ちほ)

【ブランド名】妻有ビール

【事業内容】東京から移住した女性がひとりで挑む、十日町の「妻有ビール」。新潟県の南部に位置する十日町市にて2018年から醸造を開始。地産地消型のビールの醸造をめざし地場産品を取り入れた醸造を積極的に行っている。

【コメント】この3年間はコロナウィルスの影響で、県外イベントへ出ることができずなかなか東京で直接販売をする機会がありませんでした。やっとこうした機会をいただくことができて楽しみにしております。

【Webサイト】https://tsumaribrewing.com/



6.事業者名:小松 佐保(こまつ さほ)

【ブランド名】MOON TREATS

【事業内容】月の満ち欠けのように、ライフステージごとに変化していく女性の心と身体に「食」で寄り添う をコンセプトに、女性に必要な栄養が美味しくとれるグルテンフリー&プラントベースのスイーツを提供。

【コメント】ECで商品を販売しており、お客様のお顔を拝見することがないため、今回のイベントで直接お客様とお話できることを楽しみにしています。MOON TRETASを1人でも多くの人に知って頂き、食を起点に女性たちのウェルネスライフをつくることに貢献できれば幸いです。

【Webサイト】https://moontreats.jp/



トークセッション概要

名称:「Her Market」トークセッション Powered by Square

登壇者:萩生田 愛(はぎうだ めぐみ)AFRIKA ROSE創業者&取締役、佐藤 真紀子(さとう まきこ) iSGSインベストメントワークス取締役 代表パートナー

ファシリテーター:浜田 敬子(はまだ けいこ)ジャーナリスト/前Business Insider Japan統括編集長/

AERA元編集長

時間:19:00~20:00(受付 18:30開始)

申し込み方:こちらの予約フォーム(https://forms.gle/FnE1qToYWcQrjGkCA)からお申し込みください。

※お席に限りがございます。定員になりましたらフォームはクローズします。ご了承ください。

参加費用:無料



1 2023年6月2-7日に株式会社インテージに依頼し、国内の事業主および消費者を対象にインターネット調査を実施。消費者調査:20-59歳個人(女性958名)



Squareについて

Squareは、誰もが販売や決済(https://squareup.com/jp/ja/payments)を手軽に始められるように、商取引に必要なツールを取りそろえています。飲食業、小売業、専門サービス業などの各業種に特化したソフトウェア、カスタマイズできるeコマース(https://squareup.com/jp/ja/ecommerce)ツール、融資・金融サービス、Afterpayによる後払い機能、スタッフ管理(https://squareup.com/jp/ja/point-of-sale/team-management)・給与管理ツールなどがその一例です。これらが全て連携して機能することで、事業者の時間や労力を削減します。世界中の事業者が事業の運営や成長にSquareを活用しています。詳しくは、https://squareup.com/jp/jaをご覧ください。

※日本では一部提供されていないサービスがございます。



