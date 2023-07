[テクマトリックス株式会社]

テクマトリックス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:由利 孝、以下「テクマトリックス」)は、タニウム(日本法人 タニウム合同会社 本社:東京都千代田区、アジア太平洋日本地域プレジデント 兼 日本法人代表執行役社長:古市 力)が提供する統合型エンドポイント管理プラットフォーム「Tanium」の特別キャンペーンを2023年7月より実施いたします。





サイバー攻撃は年々高度化、巧妙化しており、サイバー攻撃によって深刻な影響を引き起こす事件が増加しています。また情報や仕組みのIT化が進み、IoT活用なども普及しつつある昨今、IoT機器を狙うサイバー攻撃が大きなリスクとなっており、サイバー犯罪に巻き込まれるリスクの増加は決して無視できるものではありません。

適切なセキュリティ対策を行わず社外やお客様に損害を与えてしまった場合、経営責任や法的責任が問われる可能性があり、セキュリティ対策を"経営課題"と位置づける企業が増えています。それに伴い、「自社の対応状況がわからない」「どのように対策すればよいのかわからない」などの課題を抱える企業も多くなっています。



Tanium Risk Assessment(TRA)により、お客様環境を迅速かつ統合的なリスクの可視化を行います。当社では、お客様のセキュリティレベルと改善計画の策定を支援するTanium Risk Assessment(TRA)を無償提供するキャンペーンを開始いたします。



■Tanium Risk Assessment(TRA)無償提供キャンペーンについて





<Tanium Risk Assessment(TRA)サービス概要>

お客様環境のエンドポイントを複数のリスクベクトルに対して測定し、動的なスコアを取得します。分析結果のレポートおよび報告会により、エンドポイントセキュリティのあるべき姿をともに描き、実現するための計画を作成できます。



お客様環境にご用意いただいたエンドポイントにタニウムのエージェントをインストールいただきます。弊社エンジニアがタニウムを使用した分析を行い、結果をレポートと報告会にてご提示いたします。





<お客様のメリット>

・実施が簡単

・数日で完了

・テクマトリックス独自レポートの提出

・リスクの客観的な洞察が得られます

・リスクの数値化がされます

・改善計画を含む報告会の実施



<レポート内容>

業界ベンチマークに基づく全体的なリスク状況の評価 経営陣のレビューに適したレポートを提示します。







キャンペーン期間:2023年7月~2024年3月まで



<本ソリューションの紹介ホームページ>

ホームページ :https://www.techmatrix.co.jp/product/tanium/index.html

キャンペーンページ:https://www.techmatrix.co.jp/product/tanium/tra.html





■Tanium Risk Assessment(TRA)紹介セミナー

Tanium Risk Assessment(TRA)サービス提供にあたり、本サービスのご紹介セミナーを実施します。

詳細につきましては弊社サイトよりご確認ください。

https://www.techmatrix.co.jp/es/seminar/tanium-20230823.html



[開催概要]

形 式:オンライン

日 時:2023年8月23日(水)14:00~14:30

参加費:無料(事前登録制)

主 催:テクマトリックス株式会社





【タニウム社からのエンドースメント】

グローバルで実績のあるTanium Risk Assessment(TRA)を活用したリスクアセスメントサービスが、テクマトリックス社により日本のお客様にもご利用いただけるようになりました。Tanium Risk Assessment は、ヒアリングを主体とした机上のアセスメントではなく、実際のエンドポイント状態を包括的に可視化することで、サイバーセキュリティリスクを客観的にスコアリングします。算出されたリスクスコアにより、経営陣はサイバー攻撃がビジネスに及ぼす影響をより深く理解することができます。多数のタニウム導入実績を持つテクマトリックス社が提供するリスクアセスメントサービスにより、お客様にとって最適なリスク評価を提供し、サイバーセキュリティの脅威に対して迅速かつ効果的な対策を講じることができます。



アジア太平洋日本地域

Chief of Staff 兼 日本法人パートナービジネス最高責任者

齊藤 純哉





■テクマトリックス株式会社 について

テクマトリックス(東証プライム:3762)は、最先端の情報基盤技術のインテグレーションを提供する「情報基盤事業」、患者と医師、家族と地域社会を結ぶ医療環境づくりを目指す「医療システム事業」、蓄積されたノウハウを実装したアプリケーションの提供により顧客の課題解決を実現する「アプリケーション・サービス事業」の3事業を展開し、顧客企業のビジネスモデル変革と競争力の強化をサポートしています。





■タニウムについて

業界唯一のコンバージド・エンドポイント管理(XEM)プロバイダであるタニウムは、複雑なセキュリティとテクノロジー環境を管理するために選ばれているプラットフォームです。IT、リスク、コンプライアンス、セキュリティのワークフローを単一のプラットフォームに統合することで、あらゆるエンドポイントをサイバー脅威から保護し、デバイス間の包括的な可視性、統一されたコントロールセット、リアルタイムの修復、共通のタクソノミーを提供し、「重要な情報とインフラを大規模に保護する」という共通の目的を達成します。タニウムは、7年連続で「Forbes Cloud 100」に選ばれており、Fortuneの 「Best Large Workplaces in Technology」にもランクインしています。実際に、Fortune 100の半数以上と米軍は、タニウムが人々を保護し、データを守り、システムを保護し、あらゆる場所のあらゆるエンドポイント、チーム、ワークフローを監視して制御することを信頼しています。これが”The Power of Certainty”です。https://www.tanium.jp/ をご覧いただき、FacebookとTwitterでフォローしてください。



*本原稿に記載されている社名及び製品名等は、各社の商標または登録商標です。





以上



