株式会社NTT QONOQ(以下、コノキュー)は、2023年10月20日(金)より、コノキューが運営するバーチャルアーティスト「Tacitly」(タシットリー)と男性K-POPグループ「KINGDOM」コラボ企画第一弾として、初のダンスコラボ企画を公開いたします。

※ダンスコラボ企画URL:https://youtu.be/AQ8cAR-w7Gg

また、コラボ企画第二弾として、2023年11月10日(金)より、秋葉原駅構内に展開するコノキューのショールーム「XR BASE produced by NTT QONOQ」(以下、「XR BASE」)にて、ファン向け撮影会コンテンツを上映します。





1. コラボ企画概要





【第一弾】

企画第一弾は、2023年8月にリリースしたTacitlyの新曲「Symphonia」オリジナルの振り付けを人気男性K-POPグループ「KINGDOM」がカバーし、唯一無二の世界観を表現しています。疾走感のあるEDMでTacitly初のダンスロック楽曲になっており、今までと違うパフォーマンスをお楽しみいただけます。K-POPグループとバーチャルアーティストの異色のコラボをぜひご覧ください。

※Symphonia楽曲視聴先:https://lnk.to/_Tacitly_Symphonia



【第二弾】

企画第二弾は、2023年11月10日(金)よりTacitlyと「KINGDOM」による、秋葉原駅構内に展開するコノキューのショールーム「XR BASE」の大型LEDを活用した、ファン向けの撮影会コンテンツを上映します。今回コラボを記念したオリジナルコンテンツとなりますので、ぜひ楽しみにしててください。



■コンテンツ内容

・XR BASEの大型LED限定のオリジナルコンテンツを上映します。

・ご来場いただいたTacitly、KINGDOMファンのみなさまに、大型LEDに映るアーティストと記念撮影をお楽しみいただけます。

■開催期間

2023年11月10日(金)~2023年11月30日(木)

■参加方法

事前予約不要・入場料無料でお楽しみいただけます。

※混雑状況によっては今後の運用を変更する可能性がございます。



2. 新曲「Symphonia」について





「Tacitly」は、「自分たちの音楽で世界をつなげる」ことを目標に活動しており、日本語・英語・中国語の3つの言語で音楽を発信しています。「人と人は分かり合えるのか?」というTacitlyの音楽の根底にあるテーマをもとに毎回さまざまなクリエーターとコラボレーションしながら常に新しいスタイルを探して音楽活動を行っています。

2023年8月リリースの新曲「Symphonia」は、さまざまなアーティストへの楽曲提供に加え、自身もDJとして活動し国内外問わず人気を博すTeddyLoid氏による書き下ろし楽曲で、今までのTacitlyにはないサウンドと表現を突き詰めた作品となっています。

また、MVはMrs.GREEN APPLEなどリアルアーティストのMVも手掛けTacitlyの「フタリセカイ」、「520」を制作した田口雅文氏が担当しました。



3.アーティスト:





Tacitly(タシットリー)について



リリア シエル



2021年1月より活動を開始したリリアとシエルからなる2人のバーチャルアーティスト。世界中に自分たちの音楽を届けるため3つの言語(日中英)で音楽活動を行っている。

2022年にはGoogle主催のYouTube Music Weekendには連続2回選出、VTuber Fes Japan 2022ではオーディションで優勝して出演。積極的にライブ出演に挑戦している。

2023年7月に北米最大のアニメイベントAnime Expoで初の海外ライブを実現し、2023年8月リリースの楽曲「Symphonia」をお披露目した。





KINGDOM(キングダム)について



「KINGDOM」は、Bang Ye-dam(バン・イェダム)などが所属しているGFエンターテインメントが2021年にプロデュースした7人組アイドルグループ。

メンバーは、DANN(ダン)、ARTHUR(アーサー)、MUJIN(ムジン)、LOUIS(ルイ)、IVAN(アイヴァン)、HWON(ホォン) 、JAHAN(ジャハン)で、作詞・作曲、振り付け制作、4カ国語をはじめ、さまざまな才能を備えた実力派メンバーで構成されている。

18日にアルバム「History Of Kingdom:PartVII.」、 JAHANのタイトル曲「クーデター(Coup D'ETAT)」がリリースされた。



■本リリースに関連するクレジット・権利表記

(C)2023 project-algorhythm



■関連リンク

公式ウェブサイト : https://project-algorhythm.com/

公式チャンネル : https://www.youtube.com/c/LiveAnimationHeartxAlgorhythm

X(旧Twitter) : https://twitter.com/algorhythm_jp



■株式会社NTTコノキュー 企業概要

代表取締役社長:丸山 誠治

所在地:東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー7階

HP:https://www.nttqonoq.com/

2022年10月1日より株式会社NTTドコモ100%子会社として事業を開始いたしました。

個人のお客さま・法人のお客さまに対して、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)、MR(複合現実)などXRを用いて、メタバース・デジタルツイン・XRデバイスの3つの事業を柱に、さまざまなサービス、ソリューションを提供いたします。





本サービス/取り組みはNTTグループが展開するXR※サービスブランド「NTT XR(Extended Reality)」の取り組みの1つです。

※XRとは、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)といった先端技術の総称です。





「XR BASE produced by NTT QONOQ」概要



● 名称:XR BASE produced by NTT QONOQ

● 概要:コノキューが提供するXRに関するサービス/ソリューションの体験施設

● 公式HP:https://www.nttqonoq.com/xrbase/

● アクセス:秋葉原駅 電気街改札 みどりの窓口隣



● 営業時間:10時~20時

※一部イベントは20時以降に実施(事前抽選制)

※メンテナンスによる不定期休業あり(休業日時は公式HPにてご案内)

● 施設面積:65平米

● 入場料:無料

● 予約:不要

※一部イベントは事前に抽選を実施



