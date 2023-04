[カルチャヴィル合同会社]

最新アルバム『72シーズンズ』を世界81カ国の映画館で楽しむグローバル・リスニング・パーティー『72シーズンズ:グローバル・プレミア』がいよいよ今週木曜に日本の映画館でも開催されます。



この上映イベントの来場者にチケット風デザインの記念ポストカードの配布が決定しました。チケット風デザインのポストカードは、日本の上映劇場で入場時に配布されます。一部の劇場は今日の深夜0時から座席販売スタートになりますので、お買いそびれのないように是非チェックしてください。







本作は4月14日(金)に発売されるメタリカの12枚目のスタジオ・アルバム『72シーズンズ』を全世界でメタリカ・ファン全員で体験しよう!という最高にエキサイティングなイベントです。『72シーズンズ』を強烈なサラウンド音響x大スクリーン、そして全新曲に独自のミュージック・ビデオとバンドによる独占解説が付き、初公開&劇場独占映像で、メタリカの音楽を全身全霊で味わえる最高にスペシャルな機会となります。







メタリカ『72シーズンズ:グローバル・プレミア』予告編



今回のイベントに向けて、上映会場の一つのTOHOシネマズ 六本木ヒルズに駆けつけトークイベントをしてくださる伊藤政則さんからのコメントは以下です。



『身体の内側から湧き上がる、激しく、熱い、そして、生々しいパッションを封じ込めた、メタリカの最高傑作「72 SEASONS」を一緒に体験しましょう!』



アルバム『72シーズンズ』は、グレッグ・フィデルマンがジェイムズ・ヘットフィールドとラーズ・ウルリッヒと共にプロデュースし、77分を超える12曲入りのアルバム。メタリカにとって2016年の『ハードワイアード...トゥ・セルフディストラクト』以来6年4ヶ月振りの新曲フルレングス・アルバムです。



全世界で一夜限定上映につき、この貴重な上映に参加して、メモリアルなポストカードもゲットしてください。







一部の劇場ではドルビーアトモス上映もございます。ドルビーアトモスの設備がある劇場は以下の劇場のうち♪がついた劇場になりますが、ドルビーアトモスでの上映か否かはお座席購入時に劇場HPにてご確認ください。より豊かな音環境をお楽しみください。(ドルビーアトモス上映でご鑑賞の際は、ドルビーアトモスの追加料金がかかります。ご了承ください。)



チケット販売スケジュール

<TOHOシネマズ>

※オンラインチケットvitは鑑賞希望日の2日前0時から、上映開始時間まで購入可能です。

※オンラインチケットvitシネマイレージ会員は一部作品を除き、鑑賞希望日の3日前21時より購入可能です。

※劇場窓口は鑑賞希望日の2日前の劇場オープン時から。



<ユナイテッド・シネマズ>

インターネットチケット購入でお求めの場合)

メンバーズカードCLUB-SPICE会員の方:ご鑑賞希望日3日前の21:00より

非会員の方:ご鑑賞希望日2日前の0:00より

劇場(自動券売機または窓口)でお求めの場合)

メンバーズカードCLUB-SPICE会員・非会員ともに:ご鑑賞希望日2日前の劇場オープン時間より

※一部の上映は、上記と異なる場合がございます。

※劇場の営業状況等により、変更となる場合がございます。



そのほかの独立系の劇場は、各劇場にお問い合わせください。



映画作品概要

作品名: メタリカ『72シーズンズ:グローバル・プレミア』

素材フォーマット: 2K, 2D, 24fps, SMPTE only

サウンド:ドルビーアトモス、5.1 ch 上映時間: 約114分

監督:ティム・サセンティ 出演:メタリカ

制作年:2023年 制作国:アメリカ コピーライト:(C)2023 Chase It Around LLC

公開表記:4/13(木)一夜限定 TOHOシネマズ 日比谷ほか公開

鑑賞料:2200円一律(ドルビーアトモスの上映の際にはドルビーアトモス追加料金がかかります)

チケット販売スケジュール:上映日の2日前から劇場HPにて販売開始

*劇場によりスケジュールが異なる場合があります。詳しくはご鑑賞劇場へお問い合わせください

公開作HP:https://www.culture-ville.jp/metallica72seasons

オリジナルHP: https://www.metallica.film



【TOHOシネマズ 六本木ヒルズでのトークイベント概要】

『72シーズンズ:グローバル・プレミア』公開記念トークベント

場所:TOHOシネマズ 六本木ヒルズ

スクリーン7(Dolby Atmos上映)

日時:4.13(木)19:00開始~21:30終了予定(トークは本編上映後、21:10~21:30の予定)

登壇者:伊藤政則(音楽評論家)

鑑賞料:2200円(+Dolby Atmos料金が加算)

チケット販売スケジュール:上映日の2日前(4/10の深夜24時)から劇場HPにて販売開始



伊藤政則プロフィール:





音楽評論家、ディスクジョッキー。70年代より現在に至るまでラジオ・TV・雑誌などで最新の情報を発信し続け、特にヘヴィ・メタル/ハード・ロックのシーンにおいて絶大な影響力を持つ。豊富な海外取材経験から数多くのミュージシャンと親交があり、絶大な信頼を受けている。



メタリカ プロフィール

メタリカは、1981年にドラマーのラーズ・ウルリッヒとギタリスト兼ヴォーカリストのジェイムズ・ヘットフィールドによって結成された。彼らは音楽史上最も大きな影響力を持ち、なおかつ商業的にも成功を収めたロック・バンドの一つである。世界中で1億2,000万枚のアルバム・セールス、150億回以上のストリーミング再生数を記録し、文字通り7大陸すべてで何百万人ものファンの前で演奏を行ってきた。マルチ・プラチナムに認定されたアルバムには『キル・エム・オール』、『ライド・ザ・ライトニング』、『メタル・マスター(原題:Master Of Puppets)』、『メタル・ジャスティス(原題:....And Justice For All)』、『メタリカ』(通称“ブラック・アルバム”)、『ロード』、『リロード』、『セイント・アンガー』、『デス・マグネティック』、『ハードワイアード....トゥ・セルフディストラクト』、そして2023年4月14日に『72シーズンズ』がリリースされる。

加えて、おびただしい数の賞や名声も手中に収め、これまでに9度のグラミー賞、2度のアメリカン・ミュージック・アワード、多数のMTVビデオ・ミュージック・アワードを受賞し、2009年にはロックの殿堂入りを果たした。2018年には世界で最も栄誉ある音楽賞のひとつであるスウェーデンのポーラー音楽賞を受賞した。

2017年、メタリカはバンドを支えてきたコミュニティに属する人々の生活を援助するため、チャリティ「オール・ウィズイン・マイ・ハンズ」を設立。現在までにAWMHの集合的な取り組みにより、約1,200万ドルの寄付金が集まり、キャリア・技術教育プログラムへの助成金590万ドル、食糧不足支援に250万ドル以上、全世界の災害救助活動に330万ドル以上を提供している。



【アルバム情報】

メタリカ『72シーズンズ』

2023年4月14日 発売

CD: UICY-16145 / ¥2,860(税込)/ 日本盤のみSHM-CD仕様 / 初回生産限定ロゴステッカー封入

試聴・ご予約:https://umj.lnk.to/Metallica_72s

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社

メタリカ アーティスト情報:https://www.universal-music.co.jp/metallica/



