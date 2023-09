[株式会社亀田プロモーション]

10月7日(土)に東京・大田区総合体育館で開催する「3150FIGHT vol.7」の追加カードを発表しました。



「3150FIGHT」の亀田興毅ファウンダーは、先日発表した重岡兄弟による“ダブル世界王者統一戦”、実弟の亀田和毅の参戦に加えて、アマチュアボクシング出身のエリートで結成された「3150FIGHTエリート」3選手の対戦相手を発表。



プロ2戦目の花田は世界ランカーと、プロ3戦目の政所は日本ランカーと、プロ2戦目の野上は元ムエタイ王者と、3選手ともに異例のマッチメイクが実現しました。



尚、「3150FIGHT vol.7」の模様はABEMAにて全試合無料生中継されます。









プロ2戦目で世界ランカーに挑む花田颯





・スーパーフライ級8回戦

花田 颯(KWORLD3)vs WBA世界同級12位 レネ・ビビアーノ(メキシコ)



プロ2戦目となるスーパーフライ級8回戦でWBA世界同級12位のレネ・ビビアーノ(メキシコ)と対戦する花田颯は日本大学を2年で中退して今年7月にプロデビュー。この試合ではサンディープ・クマール(インド)を圧倒して1回TKO勝ち。その試合直後、世界ランカーとの対戦オファーを聞いた花田は「やりたいです」と即答して試合が決定しました。



対戦するビビアーノはボクシングの本場メキシコで活躍するプロ戦績20戦20勝(7KO)無敗の猛者。プロ2戦目で対戦する相手としては異例中の異例といえる実力者ですが、試合に向けて花田は「相手は無敗の選手なので、しっかりとKOして自分が初黒星をつけようと思っている。勝ったら世界ランキングに入れると思っているので、最短で(世界王座を)狙っていきたいと思う。これからも強い相手とどんどんやっていきたい」と意気込みを語りました。



プロ3戦目の政所椋は日本ランカーと対戦





・スーパーフライ級8回戦

政所 椋(KWORLD3)vs 日本同級6位 吉田 京太郎(ワタナベ)



政所椋は圧倒的な爆発力でプロデビュー2戦をいずれも1回KO勝ち。セールスポイントは相手を仕留める時の野性的な攻撃力。ここぞの場面では打ち合いも辞さない度胸満点のパフォーマンスで観客を魅了しました。



対する吉田京太郎は名門・近畿大学で副主将をつとめ、鳴りもの入りで大手・ワタナベジム入りした選手。前戦では日本ランカーを撃破し初めてランキングを獲得して勢いに乗る吉田は、ルーキー・政所にプロの洗礼を浴びせることができるのか。政所にとっては試金石の一戦となります。



野上翔はプロ2戦目で元ムエタイ王者と対戦





・スーパーフライ級8回戦

野上 翔(RK蒲田) vs アナンタチャイ・ドゥウォンヤイ(タイ)



野上翔(RK蒲田)は所属ジムの柳光和博会長が、そのセンスを絶賛するサウスポー(左構え)の逸材。7月のプロデビュー戦ではキャリアのある韓国人ボクサーを左ストレート1撃で倒し切って1ラウンドKO勝利しました。



対戦するアナンタチャイ・ドゥウォンヤイ(タイ)は21歳ながら、タイの国技・ムエタイの元王者でプロボクシング転向後も2勝2KO無敗。タイ国内でも期待されるホープで、この一戦は日本対タイの“ホープ対決”となります。



10月7日(土)「3150FIGHT vol.7」詳細







「3150FIGHT vol.7」

■日時:2023年10月7日(土) 開場 13:00 開始予定 14:00

■会場:大田区総合体育館(東京都大田区東蒲田1-11-1)

※JR「蒲田駅」東口徒歩15分・京浜急行「蒲田駅」徒歩7分・同「梅屋敷駅」5分

https://goo.gl/maps/qmkkuCjbgmphs28J9

■ABEMAにて全試合無料生中継

■チケット販売

ローソンチケットにて発売中

https://l-tike.com/sports/mevent/?mid=698957

■「3150FIGHT vol.7」イベント詳細

https://www.3150fight.com/schedule/21/



◎対戦カード

〇WBC世界ミニマム級王座統一戦 12回戦

正規王者 パンヤ・プラダブスリ(タイ)41戦40勝(24KO)1敗

vs

暫定王者 重岡 優大(ワタナベ)7戦7勝(5KO)



〇IBF世界ミニマム級王座統一戦 12回戦

正規王者 ダニエル・バラダレス(メキシコ)31戦26勝(15KO)3敗1分1無効試合

vs

暫定王者 重岡 銀次朗(ワタナベ)10戦9勝(7KO)1無効試合



○スーパーフライ級8回戦

花田 颯(KWORLD3)1戦1勝(1KO)

vs

WBA世界スーパーフライ級12位

レネ・ビビアーノ(メキシコ)20戦20勝(7KO)無敗



○スーパーフライ級8回戦

政所 椋(KWORLD3)2戦2勝(2KO)

vs

日本スーパーフライ級6位

吉田 京太郎(ワタナベ)5戦3勝2敗



○スーパーフライ級8回戦

野上 翔(RK蒲田)1戦1勝(1KO)

vs

アナンタチャイ・ドゥウォンヤイ(タイ)

※元ムエタイ王者・アマチュアボクシング出身



◎出場決定選手

・亀田 和毅(TMK)

・但馬 ミツロ(KWORLD3)

※対戦相手、未発表カードは後日発表となります。



「3150FIGHT」とは







プロボクシング元世界三階級制覇王者 亀田興毅が立ち上げたプロボクシングイベント「3150FIGHT」(サイコーファイト)。そのコンセプトは、「最高のボクシング 再興へ」。

所属ジムに関わらず、全ての選手が出場できる“プラットフォーム”を目指し、ABEMAとタッグを組んでスタートした「3150FIGHT」では、全試合、全選手にスポットライトを当てることを掲げ、全試合が世界タイトルマッチ並みの会場演出の中で行われ、全試合がABEMAにて生中継される。

ボクサーにとってはこれ以上ない最高の舞台作りを掲げる「3150FIGHT」は、ファンやステークホルダーの全ての夢を一つにし、新時代のボクシングビジネスモデルとなることを目指している。



「3150FIGHT SURVIVAL」とは







「3150FIGHT SURVIVAL」(サイコーファイト サバイバル)は、ビッグイベント「3150FIGHT」への出場権をかけたサバイバルマッチ。全国の新進気鋭のボクサー達がこのイベントでしのぎを削り、自らをアピールできた者のみが「3150FIGHT」への出場権を手にできる。

「3150FIGHT SURVIVAL」が、選手にとってはチャンスを掴むための登竜門となり、ボクシングファンにとっては新たな才能との出会いの場となる。全国に眠る才能ある選手達を発掘し、ボクサー達は自らを世間にアピールする、未来のボクシング界の発展へと繋がる新機軸を目指している。



