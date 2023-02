[株式会社浜友商事]

蔵人による「葵天下」計4種類の販売会を、横浜中華街にて開催いたします。



株式会社浜友商事の連結子会社である遠州山中酒造株式会社(所在:静岡県掛川市、代表取締役:山中久典)は、自社で製造販売する高品質な日本酒4種類の「葵天下」限定販売会を、2/18(土)より横浜中華街にある「Chinatown 80 Hall」にて実施致します。







各イベント・各百貨店にて特別販売会を開催し、ご来場のお客さまに大変好評頂きました「葵天下」特別販売会。

今回は横浜中華街で実施される「静岡物産展」に出店致します。

プロ(弊社蔵人)によるアドバイスを受けながら、葵天下の味や香りをお楽しみ頂けるこの販売会は、お気に入りを見つける絶好のチャンスです!

特に、この季節のみ味わえる【新酒】「純米吟醸 誉富士 しぼりたて 生原酒 無濾過 720ml」、浜松市を中心に販売している「葵天下 55% 純米吟醸 誉富士 『出世大名家康くん』ラベル 180ml」も販売致します。

皆さまのご来店を、心よりお待ちしております。







■『静岡物産展 in 横浜中華街 with 葵天下』 開催概要

・開催日:2023年2月18日(土)~2023年2月19日(日)

・時間:2023年2月18日(土)12:00~19:00

2023年2月19日(日)10:30~17:30

・会場:Chinatown 80 Hall(神奈川県横浜市中区山下町80番地)

・試飲:あり ※試飲は20歳以上の方に限ります。

・静岡物産展 in 横浜中華街に関するお問合せ:静岡銀行地方創生グループ(担当:岩谷)TEL:054-345-9170







■「出世大名家康くん」について

浜松市は、徳川家康公が天下統一の礎を築いた地であることから、現在「出世の街 浜松」テーマにシティプロモーションを展開しています。

家康公は浜松城を築城し、29歳から45歳までの17年の間居城し、のちに300年の長期政権を確立しました。

浜松城は、その歴代城主が数多く幕府の要職に就いたことから、「出世城」と言われるようになりました。

浜松市は、マスコットキャラクター「出世大名家康くん」を“浜松福市長”(※)に任命し、この家康くんを広告塔として、「出世の街 浜松」とともに様々な観光資源や浜名湖の魚介類・豊富な農作物の情報を発信しています。

(※)“浜松福市長”:副市長の副を、出世にまつわる幸福から福と表現しています。



遠州山中酒造株式会社は、浜松市の「出世の街 浜松」プロモーションの理念に賛同するとともに地域共生型の営業活動の一環として「葵天下『出世大名家康くん』ラベル」を発売しております。

遠州山中酒造株式会社は、「葵天下 純米吟醸55『出世大名家康くん』ラベル」が話題を呼び、地元の皆さまのみならず、浜松市及び静岡県を訪れる多くの人々に親しまれ、地域の活性化に貢献できることを期待しています。





【企業情報】

会社名:遠州山中酒造株式会社

所在地:静岡県掛川市横須賀61

代表者:代表取締役 山中久典

公式ウェブサイト:https://aoitenka.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/aoitenka/

蔵元直送オンラインショップ: https://aoitenka.jp/pages/line-up





