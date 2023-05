[ホシヤマインターナショナル株式会社]

ちょっとリッチなフレンチトーストで幸せなカフェタイムを



ホシヤマインターナショナル株式会社(本社:宮城県仙台市、代表取締役:星山弘子)は、仙台駅東口の大通りに面した焼き立てベーカリー【THE MOST BAKERY & COFFEE仙台東口店】にてベーカリーカフェならではの『こだわりのフレンチトースト』を6月19日より販売開始予定!







●『こだわりのフレンチトースト』 ¥750(税込) 13:00~16:00限定、店内飲食限定

THE MOST BAKERY & COFFEEの看板商品である「純生」食パンを使用した厚切りのフレンチトーストです。

山形県産ブランド卵「紅花卵」を使用したフレンチ液を一晩以上かけて染み込ませ、ふわっふわでとろっとろな食感に仕上がりました。あつあつのスキレット鍋で提供する、ベーカリーカフならではのリッチなフレンチトーストです。





●『こだわりのフレンチトースト コーヒーセット』 ¥1000(税込) 13:00~16:00限定、店内飲食限定

ホシヤマが手掛ける、こだわりの自家焙煎コーヒーとのセットです。パンとのペアリングを意識してブレンドした、すっきりとしていながらも奥深い味わいのコーヒーと一緒にお楽しみください。





●「純生」食パンってどんな食パン?



THE MOST BAKERY & COFFEEのオープン時から看板商品となっている生食パンです。

牛乳や練乳、バターといった材料をふんだんに使用していて、湯種製法を用いることによりしっとりシルキーでミルキーな口当たり。耳まで柔らかで、まずはそのまま食べるのがオススメ。もちろんトーストしても外サクッ中もちっな食感でさまざまなお料理と一緒に楽しむことができます。





<THE MOST BAKERY & COFFEE 仙台東口店について>

2019年の11月に仙台駅東口エリアにオープン。以来、看板商品の“「純生」食パン”をはじめ、菓子パン・総菜パン・サンドイッチなど多種多様なパンだけでなく、パンとのペアリングを意識した自家焙煎のブレンドコーヒーをご用意しています。

近隣に住む方からオフィス街で働くビジネスマン、学生など、日々多くの人に利用されています。どんな時間帯でも立ち寄っていただきたい。そして、どんな世代の方にも利用していただきたい。そんな想いを大切に、仙台での暮らしを楽しむ人々の日常に寄り添うお店を目指しています。





【店舗概要】

店名:THE MOST BAKERY & COFFEE 仙台東口店

所在地:〒983-0074 仙台市宮城野区榴岡4-12-1榴岡BKテラス1階

TEL:022-290-8911

FAX:022-290-8912

営業時間:8:00~20:00

定休日:不定休

URL:https://tmbc.hoshiyama.info/

Instagram:most_bakery_sendai_east

Twitter:THE MOST BAKERY & COFFEE @mostbakery

Facebook:THE MOST BAKERY & COFFEE SSEast



【会社概要】

会社名:ホシヤマインターナショナル株式会社

所在地:宮城県仙台市青葉区一番町4-9-1 かき徳玉澤ビル3F

代表者:星山弘子

設立:1989年

URL:https://www.hoshiyama.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/30-09:46)