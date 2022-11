[ROADGET BUSINESS PTE. LTD.]

SHEIN Groupが展開するグローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、2022年11月13日(日)に LINE CUBE SHIBUYAで開催された“令和ティーン”のためのガールズフェスタ『TGC Teen 2022 Tokyo supported by Up-T』(以下、TGC teen 2022 Tokyo)に出展し、「秋冬のトレンドルック」を披露いたしました。また同日より、ステージにて披露したコーディネートを「SHEIN」の特設ページにて期間限定で公開し、最大20%OFFのクーポンも配布しております。









URL:https://jp.shein.com/campaign/tgcteen-tokyo-2022



グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域(※2022年3月時点)にてサービスを提供しています。



この度「SHEIN」は、11月13日(日)に開催した“令和ティーン”のためのガールズフェスタ『TGC teen 2022 Tokyo』に出展いたしました。

当日はトレンドのY2Kファッションを取り入れた「秋冬のトレンドルック」をステージテーマに、Seventeenでも活躍される人気スタイリスト近藤久美子さんによる「SHEIN」コーディネートを披露いたしました。

“令和teen”から絶大な支持を受けるTGC teenモデルに加え、なえなのさん、むくえな むくさんとえなぴさん、MINAMIさん、なつきさんなど、YouTubeやTikTokで活躍する人気インフルエンサーが「SHIEN」のステージを彩りました。ステージにて披露したコーディネートは、12月1日に発売されるSeventeen誌面上でも掲載され、SHEIN特設ページにてご購入いただけます。

また、特設ページでは、『TGC teen 2022 Tokyo』への出展を記念して、最大20%OFFとなるクーポンもご用意しております。ぜひこの機会に、お気に入りのコーディネートをお得にお求めください。



『TGC teen』が掲げている「これからの日本を担うティーン世代がより輝くための基盤をつくり、新時代を託したい」という想いに共感し、「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ”SHEIN FOR ALL”のもと、今後もイベント等への協賛を通じて年齢、性別、体型、居住地の垣根を超えてどなたでもファッションを自由に楽しめるブランドを目指しています。





“Y2K”をテーマに『Seventeen』とコラボしたコーディネートを披露!







今回のSHEINステージは、2022AWのトレンドキーワード「Update with Y2K!」に沿ったアイテムを披露した『2022AWトレンドスタイルコレクション』。2000年代に流行したY2Kファッションが数シーズン前からジワジワと世の中に浸透し出し、今シーズンはついにZ世代の新たなムーブメントとして確立しました。



そんなY2Kファッションを取り入れたアップデートスタイル「秋冬のトレンドルック」をテーマに、なえなのさん、むくえなさん、横田未来さん、上ノ堀結愛さん、ゆうなさん、三原羽衣さん、高梨優佳さん、実熊瑠琉さん、夢咲ももなさん、MINAMIさん、なつきさん(ステージ出演順)など、“令和teen”から絶大な支持を集めるインフルエンサーやモデルらが、近藤久美子さんによる「秋冬のトレンドルック」を12コーデで披露いたしました。







SHEINステージトップバッターを飾ったなえなのさんは、ツヤ感のあるボウタイブラウスに、ハーフパンツとイマドキのロングブーツを合わせ、クールなレザージャケットでまとめた今年流の“Y2K”ファッションでステージを盛り上げました。続いて人気YouTuberのむくえなのお二人がペアで登場。むくさんは、ブラウンチェックのジャケットに色味で統一感を出したフーディとシューズを合わせ、グリーンのパンツでカジュアルなルックスを披露し、えなぴさんは、インパクトのあるピンクのパンツと、ボリュームのあるダウンベストをタイトなトップスでスッキリ見せ、派手カラーを使ったコーディネートで登場しました。





そして、ステージの最後を盛り上げたのは、“令和teen”からの人気も集める YouTuberのMINAMIさんとインフルエンサーのなつきさん。MINAMIさんは、 カジュアル感のあるピンク系のボーダーセーターに、フリルの付け襟や白のハイソックスなどの小物をプラスし、“Y2K”らしいファンシーなコーディネートを披露しました。また、なつきさんは、印象的なボウタイブラウスに秋冬らしいアーガイルチェックのセーターを合わせ、ボトムスに黒のレザースカートの甘辛ミックスコーデで会場を魅了しました。



「SHEIN」ステージ動画:https://www.youtube.com/watch?v=zsjsVmVfoG8





『TGC teen 2022 Tokyo supported by Up-T』 SHEIN 特設ページ



ステージにて披露したコーディネートはSHEIN特設ページにて公開し、12月1日に発売されるSeventeen誌面上でも掲載されます。さらに、SHEIN特設ページでは『TGC teen Tokyo』への出展を記念して、最大20%OFFとなるクーポンも配布しております。



特設ページ:https://jp.shein.com/campaign/tgcteen-tokyo-2022

クーポンコード名:TTOKYO

期間:2022年11月13日(日)~2022年12月31日(土)

割引率:0~5999円 15%オフ,6,000円以上20%オフ





『TGC teen 2022 Tokyo』 着用アイテム(一部抜粋)









商品名:DAZY アーガイルパターン ドロップショルダー オーバーサイズセーター

価格 :¥1,937

コード:swsweater30210607656









商品名:Dazy-Less ドロップショルダー スラントポケット PU ジャケット

価格 :¥4,381

コード:sw2109177520857733









商品名:厚底スニーカー カラーブロック レースアップフロント

価格 :¥2,981

コード:ssx2110300675075535





※価格は、為替レートにより変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、国際郵便物の配達に遅れが生じる可能性があります。





スタイリスト 近藤久美子さん







今回のステージでは、『10代女子向け雑誌「Seventeen」のスタイリストとしても活躍される近藤久美子さんが監修したコーディネートを披露いたしました。





<近藤久美子さん プロフィール>

スタイリスト青木宏予氏に師事のち、2008年に独立。

カジュアルコーデが得意。Seventeenでも活躍中。





『TGC teen 2022 Tokyo supported by Up-T』 開催概要



東京ガールズコレクションがプロデュースする “令和teen”のためのガールズフェスタ。これからの日本の未来を担うティーン世代がより輝くための基盤を作り、新時代を託したいという思いから令和元年となる2019年夏に初開催。SNSやYouTube上でティーンに絶大な影響力のある出演者を中心とし、ティーンの未知なるパワーを存分に発揮・体感できるイベントとなっています。



開催日時 :2022年11月13日(日)開場14:30 / 開演15:30 / 終演20:00

会場 :LINE CUBE SHIBUYA(〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1−1)

配信先 :TGC Teen公式LINE、TGC公式LINE、TGC公式YouTube

公式サイト :https://tgc.girlswalker.com/teen/2022/tokyo/





「SHEIN」について



グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域にてサービスを提供しています。女性アパレル商品を中心に、靴、バッグ、ファッション小物、メンズ&キッズアパレル、生活雑貨、電子アクセサリ等幅広い商品を販売しており、各カテゴリでは日々新商品をアップデートしております。世界中の最新ファッショントレンドを反映した高品質な製品を、手頃な価格で、最高の顧客体験を通じて迅速にお客様に提供することを日々追求しています。また、上記取り組みを通じて弊社理念である「ファッションスタイルに関係なく誰もが無条件に自分自身を表現できる」という体験をお客様に約束します。









【会社概要】

会 社 名:ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

U R L : https://jp.shein.com/

Instagram:https://www.instagram.com/shein_japan/

アプリダウンロード料金:無料

アプリダウンロードURL: https://shein.top/aky6icg

対応OS:iOS/Android



