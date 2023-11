[株式会社韓国高麗人蔘社]

待望の新作が数量限定で登場!2023年11月7日(火) 全国ローソン店舗にて



韓国コスメの卸ならびに専門店「COSME Re:MAKE」の運営を展開する株式会社韓国高麗人蔘社(代表:金 拏侖 キム ナユン 、本社:東京都新宿区)は、同社が日本正規代理店を務める韓国コスメブランド「rom&nd(ロムアンド)」と株式会社ローソン(本社:東京都品川区、代表取締役 社長:竹増 貞信、以下「ローソン」)との協働ブランド「&nd by rom&nd(アンド バイ ロムアンド)」より、ホリデーシーズン向け 「グラッシーボムティント」2色を、2023年11月7日(火)より全国のローソン店舗※1にて数量限定で発売します。

※1…ナチュラルローソン、ローソン100を除く







一番人気のリップティントから 初のラメ入り新色





2023年の3月にローンチして以降、「コンビニで手に入る韓国コスメ」として多くの注目を集め、発売から3日間で30万個を販売(※2)した実績を持つ「&nd by rom&nd」。

※2…&nd by rom&nd調べ



このたび、クリスマスなど冬のホリデーシーズンに向けた数量限定品として、全ラインナップの中でも特に人気の高い「グラッシーボムティント」の新色2色を発売します。

透明度の高いツヤとうるおい・色持ちの良さに加え、母体である「rom&nd」での人気カラー分析から生まれた色展開が特徴のリップティント。

ホリデーシーズンに映えるよう、ブランド初の試みとしてラメをプラスしました。

透け感のあるジューシーなレッド系と、こなれ感と血色感のバランスが程よいヌーディなオレンジ系の2色。さりげなくチラチラとラメが輝く、うるうるリップに仕上がります。



商品説明





ぷるんと立体感のあるツヤとパール&ラメの輝きが冬に映えるリップティント。

一見華やかながら透け感のあるレッドカラーと、程よい血色感あるヌーディオレンジ系の2色。(数量限定発売)



HL01 RED FLAKE

澄んだ赤い血色感に輝くパールが降り積もったホリデーレッド





HL02 CORAL SNOW

ナチュラルながら存在感のあるゴールドパールがポイントのヌーディーオレンジ









◆商品クレジット

アンドバイロムアンド グラッシーボムティント 5.5g 820円(税込)



&nd by rom&nd(アンドバイロムアンド)について





2016年に韓国でスタートしたコスメブランド「rom&nd」を母体とし、国内コンビニエンスストア「「ローソン」との協働で2023年3月31日にローンチ。

「rom&nd」の開発ノウハウや人気カラー分析から生まれる品質と商品展開、購入しやすい価格、また、ポーチの中でもかさばらないミニサイズが特徴です。

「日常の中の小さな幸せ (small happiness in your day)」をコンセプトに掲げ、発見の幸せ/ショッピングの幸せ/メイクの幸せ の3つのhappyを身近な存在であるコンビニエンスストアで体験できることを目指すブランドです。

公式Instagram:https://www.instagram.com/andbyromand/

公式Twitter:https://twitter.com/andbyromand



韓国高麗人蔘社について





2008年設立。2011年より韓国コスメの輸入代理事業を開始し、これまでに20ブランド以上の日本正規代理店として数多くの韓国コスメブランドを日本に展開し、今日の一大ブームを牽引。

また、2012年、韓流カルチャーの中心地である新大久保に直営の韓国コスメ専門店をオープン。現在「COSME Re:MAKE」として首都圏・関西を中心に全国10店舗を展開している。



<会社概要>

会社名:株式会社 韓国高麗人蔘社

代表者:金拏侖(キム ナユン)

設立日:2008年2月

所在地:東京都新宿区西早稲田1-23-5 Re:MAKE WasedaII

事業内容:1.韓国化粧品並びに美容雑貨・健康食品の製造

2.韓国化粧品並びに美容雑貨・健康食品の輸入および卸売販売業、小売業

公式サイト:http://www.koraininginsha.jp/jp/

Instagram:https://www.instagram.com/remake_official/



