雪景色のような白の連作30点を展示



オフラインとしてのギャラリーとデジタルプラットフォームで現代アートの販売・プロモーションを手がけるYUGEN Gallery(東京・渋谷2丁目/運営:株式会社ジーン)は、 株式会社 音美衣杜と合同で"しろこまタオ"の個展を開催します。







2022年11月19日(土)~11月24日(木)YUGEN Galleryにて、しろこまタオの 個展「e-12 -snow on and off all day-」を開催します。



しろこまタオは、グラフィックソフトやレーザー加工機などのデジタル機材を活用した独自の木版画技法を用いて、神話的物語性を内包したデザイン性豊かな作品群を展開しているアーティストです。



しろこまは、漆喰塗料や版画用紙の白地といったさまざまな白さを、版画のように多層構造を持ったイメージの重なりに置き換えることで詩情豊かな白い世界を表現しています。



また、フランスやドイツ、チェコといった国々の1800年代~1900年代初頭頃のアンティーク書籍や、アンティーク・レースを収集しているしろこまは、そうしたアンティーク資料をイメージの源泉にすることが多いため、動物や樹木、レース模様など時代を超えて描かれてきた普遍的なモチーフを作品に取り入れています。



しろこまの作品に漂うクラシカルで気品のある空気は、そうした背景に由来するものですが、それは単なる懐古趣味ではありません。さまざまなデジタル機材を駆使し、現代的な作業工程を経て生み出される作品群は、同時に極めてモダンでキッチュな雰囲気を併せ持っています。



今回展示する作品群は、漆喰塗装された半立体モチーフと油性リトグラフインクによる木版画を組み合わせたレリーフ作品と、木版の凹凸2版を使用したエンボス加工と版木による空摺りを組み合わせ、アンティークレース模様を版画用紙へ緻密に施した木版画です。さらに作品それぞれの形状に合わせた変形額縁や展示什器も全て自作するなど、より自由な装飾形態の在り方を常に探求している、しろこまタオのクラシカルでモダンな詩情あふれる白の世界を、ぜひご堪能ください!



なお本展は日本の芸術文化を見つめ直し、その魅力を世界へ発信するバイリンガル美術情報誌『ONBEAT』が、YUGEN Galleryでキュレーションを行う展覧会の第十弾として開催されます。



詳細はギャラリー公式サイトをご覧ください。

https://yugen-gallery.com/ja/exhibition/taoshirokoma-snowonandoffallday/





開催概要



会 期:2022年11月19日(土)~11月24日(木)

会 場:YUGEN Gallery(東京都渋谷区渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル3F)

開館時間:

月~金 14:00~19:00

土・日・祝 13:00~19:00

※最終日のみ17:00終了

休館日 :なし

作家在廊日:11月19日(土)、20(日)、23日(水)

入館料 :無料



※状況により、会期・開館時間が予告なく変更となる場合がございます。ご了承下さい。





展示作品



































※展示作品は一部変更となる場合がございます。ご了承下さい。





作品販売について





展示作品はYUGEN Galleryおよびギャラリー公式サイトにて販売いたします。



展覧会終了後に順次、YUGEN Gallery公式オンラインストアにおいて作品の閲覧・ご購入が可能となります。



オンラインストアでのご購入の詳細については、別途プレスリリース等においてお知らせいたします。





アーティスト・プロフィール







しろこまタオ/Tao Shirokoma



1994年神奈川県生まれ。

2021年多摩美術大学大学院修了。

2020年「Exhibition No.5 -aoiro no jikan-」(H.P.France Window Gallery Marunouchi / 東京)、2021年「Exhibition No.7 -○-midori-1-」(H.P.France Window Gallery Marunouchi / 東京)、「Exhibition No.10 -/&○-」(Watermark arts & crafts / 東京)など個展多数。

2019年「第63回CWAJ現代版画展」(ヒルサイドフォーラム / 東京)、2022年「グループ展 / はじまり」(クマ財団ギャラリー / 東京)などグループ展やアートフェアに多数参加。

2022年NEWoMan横浜 1F ウィンドウディスプレイ展示。





株式会社音美衣杜について







株式会社音美衣杜は、現代アートを中心に、建築、工芸、ファッション、音楽などさまざまなジャンルの日本の芸術文化をボーダレスに紹介するバイリンガル美術情報誌『ONBEAT』を2014年より年2回発刊しています。

『ONBEAT』というネーミングは、日本の祭りや神楽など奇数拍にアクセントを持つリズム“On-beat”に由来し、その根底には、世界の文化やライフスタイルが急速に均質化していく今だからこそ、自らのルーツを深く掘り下げ、その中から新たなものを生み出すべきだという思いが込められています。音美衣杜は『ONBEAT』を通して、音(音楽)、美(美術)、衣(ファッション)、杜(環境)などさまざまなジャンルを結びつけるハブステーションとして、今後もボーダーレスな活動を展開していきます。



【株式会社 音美衣杜】

■代表者 :代表取締役 藤田博孝

■設立 :2013年11月12日

■公式サイト: https://onbeat.co.jp/

■公式SNS:

Twitter: https://twitter.com/onbeat_co/

Instagram: https://www.instagram.com/onbeat_co/

Facebook: https://www.facebook.com/onbeat.magazine/





YUGEN Galleryについて







株式会社ジーンの運営する現代アートギャラリーです。当社オフィスに併設されるオフラインギャラリーとオンラインギャラリー(公式サイト)から構成され、現代アートの販売・プロモーションを実施するためのプラットフォームとして機能します。オンラインギャラリーについては、日本語、英語、中国語のマルチリンガルに順次対応予定となっており、国内現代アート作品・作家のプロモーション、作品販売をグローバルに展開してまいります。



【YUGEN Gallery 概要】

■名称 :YUGEN Gallery(読み:ユーゲンギャラリー)

■住所 :東京都渋谷区渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル3F(株式会社ジーン併設)

■開館日 :不定期(展覧会開催期間のみ)

■開館時間 :平日14時~19時/土日祝13時~19時

展覧会により異なる場合があります

■公式サイト: https://yugen-gallery.com

■公式SNS:

Twitter: https://twitter.com/yugengallery_jp

Instagram: https://www.instagram.com/yugengallery.jp/

Facebook: https://www.facebook.com/yugengallery.jp/





株式会社ジーンについて







当社はインターネット広告を活用したデジタルマーケティング支援、各種コンサルティングサービスの提供のほか、現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」の運営、湘南エリアの情報サイト「湘南人」などのメディア運営、出版事業(ジーンブックス)を行っています。



【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 :代表取締役 林田洋明

■設立 :2016年12月8日

■決算期 :6月

■資本金 :1億円(2021年10月現在/資本準備金含む)

■売上高 :18億627万円(2022年6月期)

■公式サイト:https://jeane.jp/

■公式SNS:

Twitter: https://twitter.com/jeaneinc

Instagram: https://www.instagram.com/jeaneincjp

Facebook: https://www.facebook.com/jeaneincjp

■所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-19

東建インターナショナルビル3F

■問い合わせ先:

メール:pr@jeane.jp

電話:03-6380-6165

FAX:03-6380-6215



