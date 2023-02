[FENNEL]

MAH (SiM)、Masato (coldrain)、OZworldなど、日本を代表するアーティストが東京タワーに集結!



株式会社Fennel(所在地:東京都渋谷区、代表取締役会長:遠藤 将也)は、ロック・HIPHOP・POPなど日本トップクラスの多彩なアーティストと人気ストリーマーらを招き、人気FPSゲームであるApex Legendsを舞台に、一夜限りのドリームチームが組み争うクローズドパーティーを日本最大規模のeスポーツパーク「RED° TOKYO TOWER」にて1月12日に開催いたしました。













パーティー開催の背景



本パーティーは、「eスポーツに熱狂を。」をミッションに掲げるFENNELがHUBとなり、eスポーツを通じて、業界やジャンルの垣根を超える新たなコミュニティと出会いを産み出すイベントを目指し開催いたしました。



FENNELはeスポーツの発展、価値向上のため、その方法の1つとして、音楽とeスポーツの可能性を模索してまいりました。HIPHOPアーティスト「OZworld」の加入、FENNELとOZworldが共催で行った、HIPHOP×eスポーツの大会「Over Zenith CUP」の開催、また、coldrain主催の大型ロックフェス「BLARE FEST.」とコラボレーションを行うなど、eスポーツ分野のみにとどまらない先駆けた展開をしております。



そんな中、昨年6月に「DIESEL STUDIO」で開催した、日本トップクラスのアーティスト・ 俳優・モデル・人気ストリーマーといった様々なシーンで活躍するApex Legendsプレイヤーが集結した完全招待制のシークレットイベントが大好評だったことから第⼆回である本パーティーの開催に至りました。





パーティー内容



【大会ルール】

1チーム3名に分かれ、全6戦(オリンパス3戦、ワールズエッジ3戦)を実施。



【賞品】

各試合のチャンピオン獲得チーム(3名)には豪華賞品が当たるくじ引きを実施。賞品は、ゲーミングPCやゲーミングモ ニター、ゲーミングチェア、ヘッドセットなどをはじめ、星野リゾートの宿泊券や高級食材などエンタメ性の高いものに加え、目⽟賞品としてハワイ旅行を用意させていただきました。



【チーム分け】

参加者全員がチャンピオンを目指せるチーム構成かつ、より多くの方と交流いただけるよう試合毎にシャッフルを行い割り振りいたしました。





開催レポート



オンラインを含む17名が参加した第一回から大幅に拡大し、第⼆回は総勢57名が参加。会場内では打ち合いの瞬間で沸き起こる声が高揚感を演出し、来場メンバーのゲームに熱中する真剣な表情が見られるのはもちろんのこと、LIVEや番組出演ではなかなか見られないアーティストの無邪気な一面も垣間見られるなど、この日ならではの貴重な瞬間が創り出されました。



初戦ではオンライン参加の侑威地、4rufa、えでんの3名が建物の上部からポジションの強みを活かしチャンピオンを獲得!メンバーの代理として、会場でゲスト実況として参加していたやべきょうすけが3名分のくじ引きに挑戦するも、豪華賞品がすべて揃っている初めてのくじ引きにも関わらず、結果は3連続でたわし…!! 台本も忖度もないからこそ起きた大珍事に、オンライン・オフラインのメンバーに加えて会場にいたスタッフからも爆笑の渦。プレイ中の緊張感とは一転して、主催者も予期しなかった形でRED° TOKYO TOWERはたくさんの笑顔と和やかなムードに。



3試合目では、MAH、まさのりch、Flora Miakの3名が激戦の末チャンピオンを獲得し、MAHが星野リゾート宿泊券を獲得 。そして5試合目には、この日2度目のチャンピオンとなったTIE Ruがくじ引きを実況の大和周平に託すと、大和が引き上げたのは一番の目⽟商品であるハワイ旅行!あるべき形でこの日一番の歓声が上がり、会場は大いに盛り上がりました。





参加した選手やストリーマーからは、「普段楽曲を聴いているアーティストと一緒にプレイができて楽しい時間だった 」といった感想や、アーティスト側からは、「普段ゲーム配信を見ている人とプレイできた」「また開催してほしい」などといった、音楽とeスポーツが融合することで、両者にとってより良い時間になったという確信が持てるコメントを数多くいただきました。





これからもFENNELは「音楽×eスポーツ」に注力し、新たなシナジーを生む今回のようなパーティーやファンの方々にもお楽しみいただける企画やオフラインイベントを継続して開催してまいります。





FENNEL 2023 NEW YEAR PARTY 開催概要



【概要】

開催日:2023年1月12日(木)

会場:RED° TOKYO TOWER + オンライン

主催:FENNEL

ゲームタイトル:Apex Legends



【協力・提供】

会場提供:RED° TOKYO TOWER

賞品提供:株式会社エムロード/株式会社アクティブ

制作協力:合同会社Alternative Plans



【参加者一覧】※オンライン参加含む

・アーティスト

Teru(MY FIRST STORY)/MAH (SiM)/Masato(coldrain)/KENTA(SPYAIR)/むう(Suspended4th)/吉田(吉田山田)/OZworld(FENNEL)/HIROSHI(FIVE NEW OLD)/TAKUMA(10-FEET)/侑威地(ROTTENGRAFFTY)/SHOW-HATE(SiM)/柩(ナイトメア)/SEIYA(ALiA)/Yo-Sea/Ry-lax/RAITAMEN/CHOUJI/MuKuRo/竹内唯人



・俳優、モデル、タレント

中沢凜之介/津田麻莉奈/真白健太郎/小森未彩/河原まゆ/CHUNE/村濱遥



・ストリーマー、選手

はつめ/sigluss/まさのりch/しろせんせー/shomaru7(RIVIZE)/TIE Gian/TIE Ru/TIE PRIZE/しゃなむ/ゆづ/Lykq/えでん/じーぷろ(Flora)/Miak(Flora)/LeeYun(White Owl)/ちこちゃん(GROW)/いぶぞう(GROW)/てのりん(GROW)/よしちゃん(UNLOQ)/4rufa(UNLOQ)/Wusty(UNLOQ)/ぱんたしあ(SG)/ミラタング/あっしー(RIDDLE456)/L1ng(RIDDLE456)/Shakabo/Otogi/あかめいん(FENNEL)/Alelu(FENNEL)/mittiii(FENNEL)/仏(FENNEL)



特別参加として、株式会社Fennel 代表取締役会長である遠藤将也も参加しました。



MC:やべきょうすけ

実況:大和周平





RED° TOKYO TOWERについて



2022年4月に開業した、東京タワー内にある日本最大規模のesportsパークです。東京タワー直下にある「フットタウン」内の1階/3階/4階/5階、およそ5600平方メートル におよぶ空間が、esports/エンタメの新体験テーマパークに。



最新のゲームタイトルをプレイしたり、世界最先端のXR技術を搭載したスタジアムで大会やイベントを楽しんだりと、あらゆる場面で遊びを詰めこんだ「異次元のエンタメ体験」を提供する空間を追求。esportsが国民的カルチャーへと進化する、その最前線の舞台となることを目指しています。



ホームページ:https://tokyotower.red-brand.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/RED_Tokyotower/





FENNEL(フェンネル)について







2019年に設立、日本最大規模のゲーミングベースを横浜に構える、プロeスポーツチームです。現在、9部門 約60名の選手が所属。APEX部門や荒野行動部門を始め、数々の国内・国際大会で優勝、VALORANT女子部門は世界ベスト8入りを果たしています。



「eスポーツに熱狂を。」をミッションに掲げるFENNELは、先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開。主催するeスポーツ大会「FFL」は毎週のイベントや国際大会を開催し、YouTube総再生回数3,000万回を達成、自社アパレルブランド「FNNL」は、DIESELとコラボレーションを実施、選手合計のTwitter フォロワー数は200万人を超えるなど、今最も勢いのあるeスポーツチームという評価をいただいています。



部門:荒野行動、Apex Legends、Apex Legends Mobile、VALORANT、VALORANT女子、第五人格、League of Legends、League of Legends: Wild Rift、Clash Royale など





会社概要



会社名 : 株式会社Fennel

代表取締役会長:遠藤 将也

代表取締役社長:堀田マキシム アレクサンダー

設立日 : 2019年8月

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

ホームページ : https://fennel-esports.com

公式 Twitter : https://twitter.com/FENNEL_official

公式 YouTube : https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式YouTubeチャンネル : https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw



