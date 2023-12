[株式会社岩岳リゾート]

~白馬岩岳山頂の「スカイアーク」で絶景と心まで温かくなるようなおもてなしを提供~



株式会社岩岳リゾート(本社:長野県北安曇郡白馬村、代表取締役社長:星野裕二、以下「岩岳リゾート」)が運営する白馬岩岳山頂に位置する「スカイアーク」に、全国で約60店舗を展開する食べるスープの専門店「Soup Stock Tokyo 白馬店」が12月23日にオープンすることが決定いたしました。

また、全国で唯一白馬のみで味わえる、Soup Stock Tokyoの地産地消オリジナルメニューとして、信州産の食材を使用した白馬限定「東京ボルシチ」が登場いたします。







■白銀の世界で、温かいスープを楽しむ

白馬岩岳マウンテンリゾートでは、「世界水準のオールシーズンマウンテンリゾート」への進化を合言葉に絶景テラス&カフェ「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR(白馬マウンテンハーバー)」や「ヤッホー!スウィング presented by にゃんこ大戦争」、展望エリア「白馬ヒトトキノモリ」などを続々と開業し、グリーンシーズンにも楽しみいただけるスポットになっています。また、ウィンターシーズンでは、スキー・スノーボーダーのみなさまはもちろん、ウィンタースポーツではなく観光でも1日中雪山を満喫できるよう、展望エリアやカフェ、スノーアウトドアエリアなども充実しています。

そんな白馬岩岳マウンテンリゾートが、四季を通して大自然の中で絶景を眺めながらリラックスした時間とおいしい食事をお楽しみいただける場所、山岳リゾートでの新たな食事の形として、この度「Soup Stock Tokyo 白馬店」をオープンいたします。



■ここでしか食べられない、白馬限定オリジナルメニュー「東京ボルシチ」を公開。限定メニューを含む3種のスープと1種のカレー

一面の白銀の世界となる本ウィンターシーズンより、絶景とともに味わうのにぴったりのスープやカレーを提供いたします。Soup Stock Tokyoの人気メニューをはじめ、白馬岩岳マウンテンリゾートでしか味わえない、信州産の食材をつかったオリジナルメニュー「東京ボルシチ(白馬限定)」もご用意いたします。



●東京ボルシチ(白馬限定)



信州産のしめじとエリンギがたっぷりと入った、飴色玉葱の甘みと牛肉のおいしさが溢れる洋食仕立てのスープに、ミルキーなおいしさのモッツァレラチーズを添えました。

全国で唯一白馬のみで味わえる地産地消オリジナルメニューです。







●オマール海老のビスク

スープストックトーキョーで1番人気のスープ。オマール海老の濃厚なだしの旨味と、香味野菜、トマト、ミルクが溶け合った贅沢な味わいです。













●とうもろこしとさつま芋のスープ

北海道産のスイートコーンと国産のさつま芋のおいしさを、十二分に発揮させました。素材だけの、優しい甘さが自慢です。













●東京チキンカレー

玉葱と鶏肉を使ったスープストックトーキョーの定番、東京生まれのインドカレーです。カシューナッツとヨーグルトのコクに、辛さと旨さのバランスが絶妙です。







※メニュー・食材は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。



【Soup Stock Tokyo 白馬店 店舗概要】

●店名:Soup Stock Tokyo白馬店

●住所:長野県北安曇郡白馬村大字北城12056

●オープン日:12月23日(土)

※店舗の詳細については「白馬岩岳マウンテンリゾート」公式HPをご覧ください。

https://iwatake-mountain-resort.com



【白馬岩岳マウンテンリゾート ウィンターシーズン概要】

営業期間:2023年12月15日(金)~2024年3月24日(日)予定

営業時間:8:00~17:00

所在地:〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城12056

TEL:0261-72-2474

駐車場:1000台(無料)

アクセス:東京から約3時間、名古屋から約3時間30分、関西から約4時間30分、

最寄IC(長野IC、安曇野IC、糸魚川IC)から幅広道路で約1時間

公式HP:https://iwatake-mountain-resort.com



【会社概要】

会社名:株式会社岩岳リゾート IWATAKE RESORT Co., Ltd.

代表:代表取締役社長 星野 裕二

所在地:〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1

設立:1985年(昭和60年)8月8日

事業内容:スキー場一般(索道事業・飲食業)

URL:https://iwatake-mountain-resort.com/



◆日本スキー場開発株式会社について

白馬岩岳マウンテンリゾートは日本スキー場開発グループです。

長野県6カ所、群馬県1カ所、岐阜県1カ所 計8スキー場とレンタルショップ複数店を運営しております。

非日常的な時間と空間を演出することにより、一人でも多くの方に自然の素晴らしさ、ウィンタースポーツの楽しさを味わって頂くことを最大の使命としています。

https://nippon-ski.jp/

本社所在地:長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1



