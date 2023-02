[株式会社IGNITE]

星野リゾート リゾナーレトマムにてSNOWパフォーマンス向上YOGAレッスンを開催



株式会社IGNITE(本社:東京都渋谷区神宮前5-16-13 Six Harajuku Terrace 2F 代表取締役:エドワーズ壽里)の代表で、人気ヨガインストラクターのエドワーズ壽里は、2023年3月24日(金)~26日(日)に星野リゾート リゾナーレトマム(北海道)にて開催される、「SHONAN BEACH YOGA(湘南ビーチヨガ)」が主催のSNOW&YOGAの旅、『YUKIIKU TOUR 2023 supported by Cotopaxi』に参加し、「SNOWパフォーマンス向上YOGAレッスン」を行います。









株式会社IGNITE YOGAを運営、主宰するエドワーズ壽里は大学時代を過ごしたカリフォルニアでヨガに出会い、ハワイに移住後ヨガインストラクターとなりました。その後2015年からlululemon Japanローンチに携わり、イベント戦略に従事し、2019年アジア初の「lululemonカントリーアンバサダー」に抜擢され、活動の場を世界へと広げております。



このたび、エドワーズ壽里は、2023年3月24日(金)~26日(日)に星野リゾート リゾナーレトマム(北海道)にて開催される、「SHONAN BEACH YOGA(湘南ビーチヨガ)」が主催のSNOW&YOGAの旅、『YUKIIKU TOUR 2023 supported by Cotopaxi』に参加し、SNOWパフォーマンス向上YOGAレッスンを行います。



「SHONAN BEACH YOGA」は、神奈川の海をもっと活性化したいという県のプロジェクト「Feel Shonan」のひとつとして始まり、湘南を中心にビーチヨガイベントの開催やビーチヨガのあるライフスタイルの提案を行っています。今回のイベント『YUKIIKU TOUR 2023 supported by Cotopaxi』は、雪で人を育み、雪で自然を育んでいくSNOW&YOGA自然体験の旅です。自然の中での様々なアクティビティ、その道のエキスパート、サスティナブルな活動をしている方々と過ごす中で、よりリアルに環境への関心と行動を感じて欲しい。そして、次世代へ と繋げていきたいという想いから始まった「SHONAN BEACH YOGA」が提案する新しい旅のかたちです。



今回の旅のプログラムの一つとして、ヨガはもちろん、ランニングやサーフィン、そしてSNOWアクティビティをライフワークとしているエドワーズ壽里が、通常のスタジオレッスンとは異なる、「SNOWパフォーマンス向上YOGAレッスン」を開催いたします。雪育セッションで使った筋肉をケアしながら、SNOWパフォーマンスの向上へアプローチしてくれるヨガレッスンを、エドワーズ壽里がリードします。



エドワーズ壽里はこれからも様々なジャンルの方とのコラボ―レーションを積極的に行い、自分の進化を感じながら、心身ともにより豊かな人生を体感していただけるよう、現代のライフスタイルに寄り添ったウェルネスライフを提案してまいります。



■YUKIIKU TOUR 2023 supported by Cotopaxi』概要



日程:2023年3月24日(金)~26日(日)2泊3日

場所:星野リゾート リゾナーレトマム(北海道)

料金: 大人 102,200円~、子供 72,840円~、未就学児以下無料(添い寝)

ツアー詳細:https://www.shonan-beach-yoga.com/yukiiku-tour-2023

申し込み:https://hoshinoresorts.com/JA/hotels/1000000006/plans/0000004532?a=1&b=0&c=0&checkIn=2023%2F03%2F24&d=0&stay=2



【ツアーに含まれるもの】

・朝夕食・3日間のリフト券

・「SALOMON」のレンタルスキーもしくはスノーボード(希望者)

・雪育アクティビティーセッション

・ヨガセッション

・雲海ゴンドラ

・ミナミナビーチ

・木林の湯

・スペシャルギフト

・滞在中の施設利用券(※1回)を含んだスペシャルパッケージです。



※施設利用券:スノーカート4200、ミナミナビーチ遊具とSUPレンタルの中から滞在中1回ご利用いただけます。混雑時は、ご利用にお時間がかかる場合があります。



「SHONAN BEACH YOGA(湘南ビーチヨガ)」について



2015年、神奈川県地域政策課と作り上げた「SHONAN BEACH YOGA WEEK」 から始まった私たちの活動。海に山に、街中に。様々な自然の中でヨガを通じて様々なイベントの企画運営をしてきました。美しい自然に感動しつつ、ゴミが流れ着く海岸ではビーチクリーンをし、マイボトル持参の呼びかけを続けて来ました。

2018年には湘南を飛び出し、関東各地、北海道から沖縄まで様々な場所にてイベントを開催。

そして今、皆さんと一緒に地球を感じ、考え、学ぶ場を作り、次世代にこの想いを繋いでいきたい!

そんな想いを胸に"Shonan Beach Yoga"は2023年、SBY ~Sustainability by Yoga~へと進化します。

子どもたちにも、忙しく働く大人たちにも、年齢性別に関係なく繋がる私たちのコミュニティー。

自然の中で、ヨガのある生活から実りある体験の場、学びの場を作り上げていきます。

◇Shonan Beach Yoga公式WEBサイトhttps://www.shonan-beach-yoga.com/



エドワーズ壽里について







東京都出身。大学時代を過ごしたカリフォルニアでヨガに出会う。その後拠点をハワイに移し、ヨガインストラクターとしての道を歩みはじめる。形にとらわれないスタイルが支持され、ハワイを代表するインストラクターとして数々のイベントに出演。当時からアンバサダーを務めていたルルレモンの日本法人立ち上げを任され2015年に日本に帰国。ルルレモンの「達人」兼ブランドマネージャーとして、イベントの企画やブランディグ戦略などに携わり、日本での認知度アップに貢献した。また帰国直後から日本でもトップインストラクターとして数々のイベントやメディアに出演。2018年、ルルレモンから独立したと同時に、アジア初のルルレモン「カントリーアンバサダー」に抜擢された翌年、東京・原宿にIGNITE YOGA STUDIOをオープン。独自のメソッドで展開されるモダンスタイルなヨガスタジオは、年齢や性別問わず、多くの人から支持され、人気を博す。 2020年にコロナ禍で実施したクラウドファンディングでは1800名以上から支援され、オンラインスタジオを立ち上げる。スタジオ外でも、Four Seasons Otemachiや、Shangri La Hotelなどでレッスンを展開中。また2021年、オリジナルアルバム「IGNITE -A Journey into your soul」をリリース。様々な分野で活動の場を広げている。ヨガだけでなく、サーフィン、トライアスロン、スノーボードなど、アクティブな趣味を持ち、フルマラソンはサブ4を達成。鉄人レースと言われる長距離トライアスロン、アイアンマンレースでは12時間15分で完走した経験もある。

◇ Juri Ko Edwards インスタグラム:https://www.instagram.com/jurikooo/



「IGNITE YOGA」について









Juri Edwards(エドワーズ壽里)主宰。「IGNITE YOGA」は、ヨガをより効率よく現代的にしながら、ヨガだからこそ得ることができる心と体への効果や、マインドフルで充実したライフスタイルを大切にしています。有酸素と筋力トレーニングも含まれたフィットネス要素の高い「IGNITE FIT」や呼吸と合わせて動く「IGNITE ONE」と「IGNITE TWO」、ゆっくり動きながら呼吸を深めていく「IGNITE SLOW」、そして体を緩めることに特化した「RE-IGNITE」まで、その日の気分によってお選びいただけます。忙しい方のライフスタイルにフィットするよう、すべてのプログラムが一時間。一生懸命「今」を生きる皆さまが生活に取り入れやすい、モダンスタイルなヨガスタジオです。

◇IGNITE YOGA公式WEBサイト https://igniteyoga.jp/



