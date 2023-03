[株式会社STPR]

ななもり。がプロデュース!「Knight A - 騎⼠A -」1st Single「AllVIN」本日より予約受付を開始!

すとぷりメンバー「るぅと」が担当した表題曲のMVを本日YouTube公式チャンネルにて公開いたします!





この度、株式会社STPR (本社:東京都渋谷区 代表:柏原真人 / ななもり。以下STPR)は、STPR所属の5人組アイドルユニット「Knight A - 騎⼠A -」がSTPR Recordsより1st Single「AllVIN」(※よみ:オールイン)を2023年5月10日(水)にリリースすることをお知らせいたします。



2022年12月に初の全国ツアー、2023年1月にはぴあアリーナMMでの2DAYSライブを成功させ、STPR所属として活動をスタートした「Knight A - 騎⼠A -」が、今持てるすべてを賭けて臨む記念すべき1st Single「AllVIN」。2023年5月10日(水)、STPR Recordsよりリリースが決定!発売に先駆け、本日2023年3月5日(日)20時より予約受付を開始いたしました。

ななもり。がプロデュースを担当。

表題曲である「AllVIN」は、すとぷりメンバーの「るぅと」が楽曲を提供しています。







Knight A - 騎士A - 1st Single『AllVIN』 商品概要







通常盤 STPR-2001 ¥1,100(税込)





初回限定盤 ばぁうVer. STPR-9034 ¥1,650(税込)





初回限定盤 そうまVer. STPR-9035 ¥1,650(税込)





初回限定盤 てるとくんVer. STPR-9036 ¥1,650(税込)





初回限定盤 しゆんVer. STPR-9037 ¥1,650(税込)





初回限定盤 まひとくん。Ver. STPR-9038 ¥1,650(税込)







豪華クリエイター陣の参加も決定した全6形態!「るぅと」提供の表題曲「AllVIN」を全形態に収録。



全盤にすとぷりメンバーの「るぅと」が楽曲を提供した「AllVIN」、八王子Pによる「Thirsty」を収録。

通常盤に加えて、メンバー別の初回限定盤(全5種)には、DYES IWASAKI&ill.bellによる「Q and A」またはFunkUchinoによる「NOPE」のどちらか1曲に加え、メンバーそれぞれが作詞を手掛けたペア曲を含めた全4曲が収録されています。









【MV】「AllVIN」YouTubeチャンネルにて公開!









【MV】AllVIN

Vocal:Knight A - 騎⼠A –

Words:るぅと×TOKU

Music:るぅと×松

Arrangement:松

URL:https://youtu.be/lECg24COPVs







店舗別オリジナル特典(先着)







■アニメイト

ポストカード Type A ソロVer.(全5種から1種お渡し。絵柄はお選びいただけません)

■HMV

ポストカード Type B ソロVer.(全5種から1種お渡し。絵柄はお選びいただけません)

■楽天ブックス

ポストカード Type C ソロVer.(全5種から1種お渡し。絵柄はお選びいただけません)

■TSUTAYA

ポストカードType A 集合Ver.(全1種)

■タワーレコード

ポストカードType B 集合Ver.(全1種)

■その他CD SHOP

ポストカードType C 集合Ver.(全1種)

■Amazon

メガジャケ(全6種)※ご購入絵柄









「Knight A - 騎⼠A -」1stシングル「AllVIN」発売記念イベント













HMV



Knight A - 騎士A - ONEMAN LIVE 2023「AllVIN」有明アリーナ 楽屋招待などがあたる抽選会

対象商品を全国のHMV店頭やHMV&BOOKS onlineにて事前にご購入いただいた方、またはライブ当日の会場販売にてご購入いただいた方を対象に抽選会を行います。



CDを事前にご購入いただいたみなさまには、先着で[抽選会参加券]をお渡しいたします。

5月13日(土)または14日(日)に有明アリーナ(東京)のライブ会場へ必ずご持参いただき、抽選会にご参加ください。



【抽選会参加券配布箇所と期間】

●HMV店舗

期間:2023年5月9日(火)商品入荷日~5月12(金)各店舗閉店時間まで

※HMV店舗でのご予約は3月6日(月)開店時より承ります。



●HMV&BOOKS online

https://www.hmv.co.jp/news/article/230303112/

期間:2023年3月5日(日)20:00~4月27(木)23:59ご予約分まで

※record shop除く



●有明アリーナ当日販売

期間:2023年5月13日(土)/14日(日) 午前9時30分~(予定)



※[抽選会参加券]の配布は先着のため、各店の規定数に達し次第終了となります。

※HMVオリジナル特典(先着)も差し上げます。





【抽選会について】

ライブ当日は、必ず[抽選会参加券]をお忘れなくご持参のうえ、公演会場で行われる抽選会にご参加ください。

会場:東京 有明アリーナ CD販売ブース

日時:2023年5月13日(土)/14日(日) 午前9時30分~(予定)



▼賞品

A賞 :楽屋招待(両日ともに終演後)

B賞 :メンバー直筆サイン入りグッズ



※抽選会へは、該当公演のチケットをお持ちでない方もご参加いただけます。

※当日は事前ご購入されたお客様対象の抽選レーンを設けます。[抽選会参加券]をご持参の方は、抽選レーンにお並びください。

※[楽屋招待]は、各回、開演前までのご購入分/ご当選分が対象となります。

※公演終了後の購入分に関しては、楽屋招待の抽選にご参加いただけません。

※CDの当日ご購入は、1会計あたりお一人様10枚までとさせていただきます。







アニメイト



東京・大阪・名古屋 メンバー1人との個別でのお話し会!

対象商品のいずれか1点を、全国アニメイトもしくはアニメイト通販でご予約/ご購入いただいたお客様に、1枚につき1つの応募シリアルをお渡しいたします。



●応募シリアル配布期間:2023年3月6日(月)~2023年5月14日(日)

●申込期間:2023年3月6日(月)~2023年5月14日(日) 23:59

●当選通知:2023年6月2日(金)頃予定

●当選結果の連絡方法:クラブアニメイト内『申込・回答履歴』

※こちらのイベントはCLUB animate からのご応募のみとなります。

※申し込み受付には「CLUB animate」への登録が必要となります。(登録無料)



【東京】animate hall BLACK(アニメイト池袋本店 9F)

日時:1.2023年6月17日(土)

参加メンバー:そうま、しゆん

12:30 開始 そうま、しゆん

14:00 開始 そうま、しゆん

15:30 開始 そうま、しゆん

17:00 開始 そうま、しゆん



日時:2.2023年6月18日(日)

参加メンバー:ばぁう、てるとくん、まひとくん。

11:00 開始 てるとくん、まひとくん。

12:30 開始 ばぁう、てるとくん

14:00 開始 ばぁう、まひとくん。

15:30 開始 てるとくん、まひとくん。

17:00 開始 ばぁう、てるとくん

18:30 開始 ばぁう、まひとくん。



【大阪】アニメイト大阪日本橋5Fイベントホール

日時:2023年6月24日(土) 参加メンバー:てるとくん、まひとくん。

11:00 開始 まひとくん。

12:30 開始 てるとくん

14:00 開始 まひとくん。

15:30 開始 てるとくん

17:00 開始 まひとくん。

18:30 開始 てるとくん



【名古屋】栄ガスホール

日時:2023年6月25日(日) 参加メンバー:ばぁう、そうま、しゆん

11:30 開始 ばぁう、そうま

13:00 開始 ばぁう、しゆん

14:30 開始 そうま、しゆん

16:00 開始 ばぁう、そうま

17:30 開始 ばぁう、しゆん

19:00 開始 そうま、しゆん



▼ご購入はこちら

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=108960







楽天ブックス



Knight A - 騎士A - 初のハイタッチ会を開催!

楽天ブックス内で品名に[ハイタッチ会【◯部】〈 ◯次抽選対象〉]と書かれている対象商品のCDをご予約いただいた方の中から抽選でご招待いたします。





ハイタッチ会は、お客様1名様ずつレーンに入っていただき、メンバー全員とハイタッチをすることができるイベントです。楽天ブックス内で品名に[ハイタッチ会【◯部】〈 ◯次抽選対象〉]と書かれている対象商品のCDをご予約いただいた方の中から抽選でご招待いたします。

参加をご希望のお客様は、楽天ブックスで、必ず商品名に[ハイタッチ会【◯部】〈 ◯次抽選対象〉]と書かれているKnight A - 騎士A - 1st Single「AllVIN」の各商品をご予約ください。



※[ハイタッチ会【◯部】〈 ◯次抽選対象〉]と商品名に書かれていないCDをご購入のお客様は抽選の対象外となりますのでご注意ください。



【抽選申込の販売期間】※期間内に2回の抽選をいたします。

▼1次抽選

販売期間:2023年3月5日(月)20:00~2023年3月26日(日)23:59

当落通知:2023年3月31日(金)夕方頃



▼2次抽選

販売期間:2023年3月27日(月)0:00~4月23日(日)23:59

当落通知:2023年4月28日(金)夕方頃



【ハイタッチ会】

会場:東京都渋谷区某所 ※会場の詳細はご当選された方のみご連絡いたします。

参加メンバー:Knight A - 騎士A – (ばぁう、そうま、てるとくん、しゆん、まひとくん。)

日時:2023月6月4日(日)

【1部】開催時間 11:30~12:10

【2部】開催時間 13:00~13:40

【3部】開催時間 14:30~15:10

【4部】開催時間 16:00~16:40

【5部】開催時間 17:30~18:10



▼詳細はこちら

https://r10.to/hPzyrj







発売記念キャンペーン&フェアが決定!



■アニメイト Knight A - 騎士A -1st Single「AllVIN」発売記念フェア

期間中「Knight A - 騎士A -」関連グッズをご購入1,100円(税込)毎、書籍・CDをご購入1点毎にブロマイド(全6種)が1枚もらえます。(絵柄は選べません。)

開催期間:2023年4月28日(金)~2023年5月28日(日)

開催場所:全国アニメイト(通販を含む)



▼詳細はこちら

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=108935



■HMV Knight A - 騎士A -×HMV キャンペーン 開催決定!

2023年4月28日(金)スタート!詳細は後日発表!







Knight A - 騎士A - 主なリンク先一覧



騎士A 公式サイト:https://knight-a.com/

騎士A 公式LINE:https://lin.ee/y5TXGLo

騎士A 公式Twitter:https://twitter.com/Knight_A_info

騎士A 公式YouTube:https://www.youtube.com/@Knight_A_info

騎士A 公式TikTok:https://www.tiktok.com/@knighta_info

騎士A 公式Instagram:https://www.instagram.com/knight_a_info/





■株式会社STPRについて





「ワクワクするようなビックリと、ステキな思い出を届けたい」

エンタメユニット「すとぷり」の活動をサポート/プロデュースするため、2018年に柏原真人/ななもり。が創業いたしました。

現在は、動画配信を中心に活動するクリエイターのサポートやプロデュースを手掛ける他、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営、ライブ&イベントの企画制作、グッズの企画制作販売、XRコンテンツの企画制作等、エンタメコンテンツを中心としたプロデュース事業を行っております。





■株式会社STPR

会社名:株式会社STPR

所在地:東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立:2018年6月

代表者:柏原真人 / ななもり。

URL:https://stprcorp.com/



■本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

株式会社STPR お問い合わせフォーム

https://stprcorp.com/#contact



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-09:46)