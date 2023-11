[株式会社イートクリエーター]

株式会社イートクリエーター(本社:東京都中央区)は、陶芸家・河合竜彦氏の器で楽しむ「Bistro yen」のランチコースを、2023年11月9日(木)~11月28日(火)の期間限定で提供します。日常のひとときを豊かにする、器と料理。河合氏の3種類の器とともに、シェフ・内田悟による全4皿のコースをご堪能ください。









「Bistro yen」のコースにてお楽しみいただいた河合氏の器は、次の食卓へとお繋ぎすべく、会期終了後に販売いたします。11月9日(木)より地下1階の「Coffeebar & Shop coin」にて販売分のご予約を承ります。 また、同期間、「coin」にて河合氏の作品の展示を行います。





作家について







河合竜彦(かわい・たつひこ)



1987年生まれ。

大学でデザインを学び、プロダクトデザインの業務に就くも、より丁寧な仕事がしたいと陶器作家の道を志す。



2012年 愛知県立窯業高等技術専門校に入学。

2013年 安藤雅信氏に師事。

2020年 岐阜県土岐市にて独立。

「白」をテーマに、生活のうつわを制作する。

https://tatsuhikokawai.com/





イベント概要





河合竜彦『Corse -器と料理-』

会期:2023年11月9日(木)~11月28日(火)



『河合竜彦とyenのランチコース』

期間:2023年11月9日(木)~11月28日(火)

コース内容:全4品+食後ドリンク

価格:お一人様 ¥ 4,400 (税込)



『河合竜彦作品展示』

期間:2023年11月9日(木)~11月28日(火)

会期中「coin」にて、河合氏の作品を展示販売いたします。



<ランチコースのご予約について>

「Bistro yen」のサイトよりご予約を承っております。



▼予約サイト

https://www.tablecheck.com/shops/yen/reserve





<会期終了後の、コースにて使用した器の予約販売について>

会期終了後、コースにて使用した器の販売を行います。「coin」にて、11月9日(木)より購入希望のご予約を承ります。



※イベント中に破損などが起こる可能性があるため、お渡し可能な数量に変更が生じ、ご予約を一部キャンセルさせていただく可能性がございます。予めご了承くださいませ。





■Bistro yen

日本橋兜町の複合ショップ「BANK」の1階に位置する「Bistro yen」では、「パンをおいしく食べる」をテーマに、パンに合う料理を提供しています。クラシックなフレンチの技術をベースに、個性が詰まった香りや食感・食材の組み合わせが新鮮な驚きを演出しています。





■シェフ紹介

内田 悟(うちだ・さとる)



1990年生まれ。調理専門学校卒業後、代官山ASOにて経験を積む。熟成肉の名店を経て、2018年よりミシュラン2つ星・World’s 50 Best Restaurantsを獲得したNARISAWAに勤務。在籍中はBEES BAR by NARISAWA、みかど食堂 by NARISAWAの立ち上げに携わる。2020年より虎ノ門ヒルズのアニバーサリーレストランunisの開業よりスーシェフに就任。現在、ケータリングや商品・メニュー開発で精力的に活躍する傍ら、渋谷区桜丘にオープンする自身のレストラン開店に向けて準備中。





■ Coffeebar & Shop coin

「BANK」の地下一階のカフェ&バー「coin」は、コーヒーと季節を感じるデザート、作家やアンティークの食器と雑貨が並ぶコーヒーバー&ショップです。BANKの地下に大切に眠るcoinのように、自分だけの“個性と愛着”をコンセプトにしています。

1日を通して、コーヒー・アルコール・デザートと各々の時間を楽しんでいただくカフェバースタイル。コーヒーはシングルオリジンをベースとしたハンドドリップコーヒー。アルコールはクラフトビールやジンを各種揃えています。デザートは全てオリジナル。

雑貨はバイヤーが世界中から買い付け、季節やテーマごとに企画展を展開。BANK内で使用している食器・雑貨・家具など、商品として一部取り揃えています。





■株式会社イートクリエーターについて

これまでにない新しいアプローチで次世代の食文化創造に挑戦を続ける、フード・インキュベーターです。食とフードホスピタリティの分野で、さまざまなパートナーとともに文化とコンテンツ、そして仕組みをつくること。そのために、各分野で活躍する新進気鋭のシェフを当社スタッフに揃え、場所、ビジネスへの投資と育成、価値観の提案をしています。

ウェブサイト:https://www.ec-corp.jp/



