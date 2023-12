[株式会社TIRAMISU]

冬にぴったりのあったか猫グッズ!お客様と一緒に作りました♪



株式会社TIRAMISU(本社:東京都世田谷区 代表取締役:高澤 匡 以下「当社」)が運営する 猫ぐらしブランド「キミとワタシのSUMIKA」(以下「SUMIKA」)と、イラストレーターmaltamarieさんが手がける「Kitty by maltamarie」との初コラボによる『SUMIKA×maltamarie コラボ靴下2023』の先行予約販売を2023年12月8日(金)よりSUMIKA公式オンラインショップと楽天市場にてスタートいたしました。

「猫オタク」が身につけたい、心も足元もあたためるファッションアイテムをお届けいたします。

【公式オンラインショップ販売ページ】https://sumika22.jp/products/collabosocks2023-marie







みんなで商品開発!みんなの"推し猫"が刺繍に♪





■「Kitty by maltamarie」

maltamarieさんが手がける「Kitty by maltamarie」では、実在する猫ちゃんから想起したイラストより、多彩なオリジナルグッズを制作されています。その内容も、刺繍ワッペンを用いたアクセサリーや、レターセット、マスキングテープなどの雑貨類まで幅広く、猫ちゃんの特徴を捉えたユニークで可愛らしいデザインが特徴です。



猫ちゃんと人間の暮らしに寄り添い、ジャンルを問わず「あったらイイな」をカタチにしていくSUMIKAと、maltamarieさんとの"モノづくり"や"猫ちゃんへの想い"が重なり実現した今回のコラボ企画。

靴下の装飾として施される"猫ちゃんの刺繍"は、Instagramで行ったアンケート投票で決定!

14種類の猫ちゃんの毛色から選ばれたのは「グレー猫ちゃん」「三毛猫ちゃん」「サビ猫ちゃん」の3種類です。



刺繍となる猫ちゃんモデルは、日頃SUMIKAの商品をご愛用くださっている"SUMIKA ファミリー"の中からmaltamarieさんご自身が選んでくださいました。

毛流れまで丁寧な刺繍で再現された「みんなで開発」ルームソックス、ついに完成です!













■グレー猫ちゃん



こちらも思わず頬が緩んでしまう、

にっこり笑顔が印象的なルイちゃん。



冬の寒さも吹き飛ばす

あたたかなオレンジ色は

見ているだけで元気になれそうです。























■三毛猫ちゃん



お名前の通り、気高く凛々しい

パステル三毛猫の凛ちゃん。



鮮やかなイエローが

三毛猫さんの

可愛らしいイメージにピッタリです。

























■サビ猫ちゃん



複雑で繊細な毛色が美しい、

エキゾチックショートヘアの

キリちゃん。

Instagramで「ぜひグッズにしてほしい!」とのお声が多かったのが

サビ猫ちゃんでした。



綺麗なラベンダー色との相性も

抜群です。







心も足元もホッカホカになる秘密







【 Point1 : 締め付け感ゼロで履き心地抜群 】

履き口がゆったり設計なので、締め付けが苦手な方も安心!

長時間履いても窮屈になりにくく、リラックスタイムにぴったりです。

折り返しても・伸ばしても履ける"2Way仕様"なので、気分や温度に合わせてお楽しみください。



【 Point2 : ふんわり軽やかなアクリル素材 】

肌に触れる面は、毛布のようなふわふわ起毛パイル。

maltamarieさんご本人も「例えるなら、コタツの中で丸くなっている猫ちゃんに素足で触っているような感じ…」とうっとり♪

もっちりふわふわ、ずっとつけていたくなるなめらかな質感です。



【 Point3 : 元気の出るビタミンカラー 】

目に入るだけで心が躍るPopな色合いの靴下は、繊細な猫ちゃん刺繍を際立たせます。

爪先と踵部分には可愛いポイントカラーも♪

世代を問わずご家族お揃いでお楽しみいただける3色展開になっています。



嬉しいセット販売も♪先行予約はこんなにおトク!





『SUMIKA×maltamarie コラボ靴下2023』は、SUMIKA公式オンラインショップ、楽天市場にて先行予約を受け付け中です。

2023年12月20日までの期間中は、通常価格よりとってもおトクな予約特価でご提供いたします。



クリスマスプレゼントにはもちろん、お正月の帰省時に、ご家族へのお土産としてもオススメ♪単品販売はもちろん、2色セット、3色セットもご用意しています。

お気に入りカラーをまとめ買いするもよし、全色揃えるもよし!

SUMIKAとmaltamarieさんの猫愛とこだわりがギュッと詰まった限定コラボ靴下で、冬の寒さを吹き飛ばしてくださいね。





商品概要

■商品名

SUMIKA×maltamarie コラボ靴下2023

■公式通常価格

【1色単品】2,200円(税込)

【同色2足セット】4,000円(税込)

【同色3足セット】【各1色3足セット】6,200円(税込)

※2023年12月20日選考予約期間中は特別価格

※ポータルサイトでの販売金額は異なりますことをご了承ください

※先行予約対象店舗:SUMIKA公式オンラインショップ

楽天市場 猫ぐらし専門店SUMIKA

■サイズ

レディースフリー(約23~25cm)

■素材

アクリル88%、ポリエステル10%、ポリウレタン2%(刺しゅう:ポリエステル100%)

■洗濯表示

家庭用洗濯機30度まで/漂白NG/タンブル乾燥NG/アイロンNG

■お洗濯について

アクリル素材は毛玉が出来やすいため洗濯機をご使用の場合にはネットに入れ

おしゃれ着洗いコースでのお洗濯をお勧めします



【ご購入前にご確認ください】

*織りムラがある場合がございます

*モニターの発色の具合によっては実際と色が異なる場合があります

*猫ちゃんは刺繍でデザインされているため

ひとつひとつの表情が異なります



■公式オンラインショップ販売ページ

https://sumika22.jp/products/collabosocks2023-marie







キミとワタシのSUMIKAとは?





■企画・開発から販売までワンストップで行うD2Cの"猫ぐらしブランド"です

2021年2月22日 「猫の日」に誕生し、ポータルサイトで常にランキング上位を獲得している人気のキャットタワーなど、ヒトとネコの暮らしを豊かにする多彩な猫家具やインテリア、猫ちゃんグッズを幅広く展開しております。

また、LINEスタンプの収益寄付やショールーム提携などを通じて、保護猫カフェ・団体への支援活動なども積極的に行っています。



【公式オンラインショップ】https://sumika22.jp/

キャットタワーや爪とぎはもちろん、猫ちゃんのお写真を元に似顔絵を施した『うちの子専用桐箱シリーズ』など、自社で企画制作している多彩な「猫ぐらしグッズ」を販売しております。



【Instagram】https://www.instagram.com/sumika_since_2021.2.22/

楽しいイベントはもちろん、フォロワーさまから届いたお声を商品開発へ活かしています。SUMIKA商品で楽しく遊ぶ猫ちゃんの様子を、楽しい動画にしてご紹介することも♪



【公式LINE】https://page.line.me/sumika22

通常のチャット機能とは別に、「いどばた会議室」というオープンチャットもあります。こちらはSUMIKAユーザーさまの交流の場となっており、開発中の商品情報が、どこよりも早く届くことも…ぜひチェックしてください♪



【Youtube】https://www.youtube.com/channel/UCWPJiDF0fIooL-l5Bxd3g6g

Instagramでご紹介してきたSUMIKA商品の組立動画や活用術、そしてSUMIKAシティのかわいい面々など、ほっこりできる動画を公開しております♪



株式会社TIRAMISU





【会社概要】

会社名:株式会社TIRAMISU

所在地:〒154-0012 東京都世田谷区駒沢2-11-1 駒沢フォーラムガーデン 4階-A

代表者:高澤 匡

事業内容: 商品の輸入・輸出、卸売・小売・輸入代行

設立: 2010年2月18日

HP: https://tiramisu.co.jp/



