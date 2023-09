[株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント]

「雛星あいる」のバースデーグッズは、アクリルパネルとサーモタンブラーのセット!公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて受注販売!



株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:村松 俊亮)は、バーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト「VEE」の公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて、所属バーチャルタレント「雛星あいる」のバースデーグッズの受注販売を開始したことをお知らせします。







本日・9月16日、誕生日を迎えた雛星あいるのバースデーグッズの詳細を公開するとともに、公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて受注販売を開始しました。

さらに、バースデーボイスも販売がスタート!ここでしか聴くことのできない録り下ろしのボイスコンテンツをお楽しみいただけます。



VEE Official Shop URL:https://shop.vee-official.jp/



雛星あいる バースデーグッズ2023 詳細







価格:7,500円(税込)

受注期間:2023年9月16日(土)18:00 ~ 2023年10月1日(日)23:59まで

受注場所:VEE Official Shop ( URL:https://shop.vee-official.jp/ )



・アクリルパネル



イラストレーター「西ノ田」さん描き下ろしのイラストを使用した、A5サイズのアクリルパネルです。

「西ノ田」さんTwitter:https://twitter.com/nishinoda



【素材】本体:アクリル / ビス:真鍮・鉄

【サイズ】タテ約210mm×ヨコ約148mm(A5サイズ)

【製造国】日本



・サーモタンブラー



雛星あいる本人が描き下ろしたイラストを使用したサーモタンブラーです。



【素材】ステンレス

【サイズ】φ85mm×タテ105mm 容量360ml

【製造国】中国



・特典



ご購入1点につき、イラストレーター「西ノ田」さん描き下ろしのイラストを使用したポストカードを1枚プレゼント!

ポストカードには雛星あいるからの直筆メッセージが必ず入っています。

(メッセージ内容はランダムとなります)



※本商品は受注販売限定です。

※セットのみの販売です。各グッズの単品販売の予定はございません。

※2023年11月下旬より順次出荷を予定しています。



雛星あいる バースデーボイス2023 詳細





誕生日を記念した雛星あいるの録り下ろしボイスです。



・内容

雛星あいるバースデーボイス(全1種)



【ファイル形式】音声フォーマット:mp3 / 収録時間:3分19秒 / 壁紙フォーマット:png / 圧縮形式:zip



・特典

バースデーイラストを使用した壁紙



価格:1,500円(税込)

販売期間:2023年9月16日(土)18:00~



「VEE Official Shop」とは





「VEE Official Shop」は、VEE所属タレントのオリジナルグッズやボイスコンテンツ等を販売する公式オンラインショップです。

「ウェルカム缶バッジ」、「ウェルカムアクリルスタンド」、「ウェルカムミニのぼり」を「ウェルカムグッズ」として販売しているほか、「ウェルカムボイス」も販売中。



8月26日からはDev-c「蒼宮よづり」「亞生うぱる」「糶」「言のハ」「るみなす・すいーと」の1st Anniversary グッズの販売も開始しています。

詳細URL:https://shop.vee-official.jp/s/ve01/news/detail/20221156?ima=4704&page=



「VEE Official Shop」では、今後も各タレントのボイスコンテンツ、バースデーグッズなどの発売を予定しています。

ぜひチェックしてください!



「VEE」プロジェクト概要







Sony Musicによる、史上最大規模のバーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト。

本プロジェクトを通して、配信や動画制作だけでなく、音楽、声優、創作など、各バーチャルタレントが"夢"を実現させるための活動を展開。これまで多岐にわたるエンタテインメント事業を展開してきたソニーミュージックグループが持つノウハウやソリューションを最大限に活用することにより、各バーチャルタレントの活動をサポートしていきます。

2022年5月に「Dev-a」、6月に「Dev-b」、8月に「Dev-c」、10月に「Dev-d」、2023年4月に「Dev-e」がデビュー。そして、8月12日に第6弾となる「Dev-f」がデビューし、現在合計23名のバーチャルタレントが活動中。



・公式サイト:https://vee-official.jp/

・公式YouTube:https://www.youtube.com/@VEE_official

・公式Twitter:https://twitter.com/_vee_official_



