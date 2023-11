[Oh my teeth]

毎日のオーラルケアをサポートする、Oh my teethのグッズを抽選で10名様にプレゼント





株式会社Oh my teeth(本社:東京都渋谷区、代表取締役:西野誠、以下、Oh my teeth)は、Oh my teeth公式インスタグラムにおいて、「#いい歯の日 キャンペーン」を実施しております。



▼キャンペーン対象の投稿はこちら

https://www.instagram.com/p/CzGdmr_Sus7/



■本キャンペーン実施の背景

2023年5月に実施した「マスク自由化後の美意識の変化に関する調査」※1によると、マスク自由化後に重視される美容ケアのトップ3は「スキンケア」、「口臭ケア」、「歯のホワイトニング」となっており、コロナ後の脱マスクに伴い、オーラルケアの需要が高まっています。



そこで、Oh my teethはオーラルケアの重要性を広く伝えるため、11月8日の「いい歯の日」を記念し、日々のオーラルケアをサポートするグッズが当たる「#いい歯の日 キャンペーン」を企画いたしました。



今回の賞品となるオーラルケアブランド「Oh my teeth Home」は、2021年の提供開始以来、あえて大量生産はせずにユーザーのフィードバックをもとに製品改善を続けてきました。本キャンペーンが皆様のオーラルケアへの新たな一歩となり、毎日をもっと明るく、もっとポジティブにするお手伝いができれば幸いです。



Oh my teethは、今後もテクノロジーに精通したメンバーと、歯科矯正専門家がタッグを組み、未来の歯科体験を生み出していきます。



※1 【マスク自由化後の美意識の変化を調査!】2人に1人が脱マスク後に ”顔への美意識が高まった” と回答!マスクを外して人と会う時に特に気になること 最多は「口臭」次いで「ニキビ・肌荒れ」という結果に https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000048884.html



■【総額4,750円相当】#いい歯の日 キャンペーン概要

Oh my teeth 公式インスタグラムアカウントのキャンペーン投稿をいいね及び「@__ohmyteeth__ 」をフォローすると、抽選で総額4,750円相当のオーラルケアグッズが当たる「#いい歯の日キャンペーン」を実施しております。



実施期間





2023年11月1日(水)20:00 - 11月8日(水)23:59



対象者





日本全国の皆様



応募方法





1.下記投稿に「いいね!」

https://www.instagram.com/p/CzGdmr_Sus7/

2.Oh my teeth 公式インスタグラムのアカウント(@__ohmyteeth__ )をフォロー



賞品:Oh my teeth オーラルケアグッズのセット(歯磨き粉、歯ブラシ、デンタルフロス)







Tooth Paste Black

価格:2,200円

容量:80g

フレーバー:ミント



真っ黒なペーストで「Oh!」体験を。天然由来のアパタイトとゼオライト配合のホワイトニング歯磨き粉です。虫歯や口臭の原因となる歯の表面の汚れに働きかけ、本来の白い歯に導きます。6種のハーブ精油をミックスした爽やかなミントフレーバーはクセになる使い心地。研磨剤フリーなので電動歯ブラシにも使用できます。







Dental Floss

価格:1,500円

容量:50m

フレーバー:ミント



使いやすさを重視した巻き取りタイプのフロスです。ワックスでコーティングされたライトグリーンの糸は、歯間に入れやすく、汚れを確認しやすい設計。歯ブラシだけでは取りきれない歯間のプラークをしっかり絡めとります。ミントのフレーバーで使用後は口の中すっきり。







Tooth Brush

価格:1,050円



6列の幅広ヘッドにより短時間で効率よく歯垢が除去できる歯ブラシです。64の植毛穴に先細毛とフラット毛をダブル植毛しているので、歯の表面だけでなく歯周ポケットの中の汚れも除去することができます。握りやすい太めのハンドル設計です。











■Oh my teethについて



Oh my teethは従来の歯科矯正が抱える「通院回数の多さ」「金額の高さ」「継続の難しさ」を解決するために生まれた、日本初の歯科矯正D2Cブランドです。テクノロジーに精通したメンバーと、歯科矯正専門家がタッグを組み、未来の歯科体験を生み出しています。



定期的な通院が困難な忙しいビジネスパーソンなどから支持を得て、希望者は1万人を突破。引き続きOh my teethは「未来の歯科体験を生み出す」をミッションに、サービス展開をしてまいります。



■会社概要

・会社名:株式会社Oh my teeth

・代表者:代表取締役CEO 西野 誠

・本社所在地:東京都渋谷区神宮前6丁目35番3号

・設立日:2019年10月18日

・資本金:5,902,100円

・事業内容:マウスピース矯正ブランド「Oh my teeth」の企画・開発・運営

・提携クリニック:表参道・新宿・有楽町・池袋・大阪心斎橋(詳細はリンクをご確認ください)

https://www.oh-my-teeth.com/locations



■各種リンク

・URL:https://www.oh-my-teeth.com/company

・公式Twitter:https://twitter.com/oh_my_teeth

・Oh my teethのサービス紹介動画



■お問い合わせ先

企業プレスリリース詳細へ (2023/11/08-14:46)