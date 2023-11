[株式会社ZIP-FM]





毎年6月にZIP-FMが開催している東海地区最大のオムニバス・ライブサーキット「SAKAE SP-RING」。

2024年は、6月1日(土)・2日(日)の2日間、名古屋・栄 一帯のライブハウス・クラブ等を会場に開催する事が決定しました。

「新しい音楽との出会い」をコンセプトに、ZIP-FMが2006年にスタートさせたオムニバス・ライブサーキット「SAKAE SP-RING」。

「サカスプ」の愛称で親しまれ、地元名古屋から全国に発信する音楽イベントとして、毎年およそ300組のアーティストが出演。2023年までのべ3,500組以上のアーティストが出演しました。

2024年は、約300組を越えるアーティストを迎えて開催を予定しています。

なお出演者やチケットなどは、後日発表となります。



■SAKAE SP-RING 2024 開催概要

開催日程:2024年6月1日(土)・2日(日)

会場:DIAMOND HALL / CLUB QUATTRO / ReNY limited NAGOYA / SPADE BOX / HOLIDAY NEXT NAGOYA / RAD HALL / TOYS / R.A.D / RAD SEVEN / TIGHT ROPE / 名古屋スクールオブミュージック&ダンス / HeartLand / CLUB ROCK'N' ROLL / sunset BLUE / CIRCUS / Live & Lounge Vio / CLOVER HOUSE and more

出演:合計300組以上が出演予定

OFFICIAL WEB:http://sakaespring.com/

OFFICIAL X(旧Twitter)アカウント: @SAKAE_SPRING(https://twitter.com/SAKAE_SPRING)



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/10-03:40)