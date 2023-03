[Mellia株式会社]

女性のからだのことやデリケートゾーンケアの仕方などをレクチャー



デリケートゾーンケアブランド『I’m La Floria(アイム ラフロリア)』は、ヨガスタジオ「IGNITE YOGA(イグナイトヨガ)」が主催する国際女性デーに合わせたオンラインイベント「 GRATEFUL TO BE A WOMAN」に参加いたします。

ホルモンバランスプランナーであり、アイム ラフロリアの商品開発も務める代表の原由記が、女性のからだのことやデリケートゾーンケアの仕方などについてお話しさせていただきます。









3月8日の「国際女性デー」は「女性の社会参加と地位向上を訴える日」。



アイム ラフロリアではこの日を、自身のからだにもっと関心を持っていただけるきっかけの日にしていただきたいと考えています。

オンラインイベント「GRATEFUL TO BE A WOMAN」は、全3回にわたって開催。



アイム ラフロリアでは、ホルモンバランスプランナーであり商品開発も務める代表の原由記が、女性のからだのことやデリケートゾーンケアの仕方などについてお話しさせていただきます。





GRATEFUL TO BE A WOMAN









「デリケートゾーンケアの仕方って知ってる?改めて知りたい自分のカラダのこと」

日程:2023年3月8日(水) 20:00~21:15

お申し込み:https://peatix.com/event/3508024/view

3回セット申し込み締切:2023/3/8 18:00



【参加費】

3回セット参加:¥5,000

単発参加:¥2,000 / 回



【参加方法】

zoom

なおアーカイブでの販売も致しますのでワークショップを録画いたしますのであらかじめご了承くださいませ。

URLなどは前日までにお申し込みいただいているアドレス宛にお送りいたしますので @igniteyoga.jp のアドレスが受信できるよう設定をお願いいたします。





Mellia株式会社 CEO

原 由記



化粧品メーカーで商品企画兼広告プロモーション部を統括を経験。

その後女性特有の悩みやホルモンバランスから起こりうるトラブルに着目し、2017年にMellia株式会社を創業。

女性の健康と美に関心が高く、セラピストと女性ホルモンバランスプランナーの資格を所有し商品開発にも活かしている。





IGNITE YOGAとは











ヨガをより効率よく現代的にしながら、ヨガだからこそ得ることができる心と体への効果や、マインドフルで充実したライフスタイルを大切にしています。忙しい方のライフスタイルにフィットするよう、すべてのプログラムが一時間。一生懸命「今」を生きる皆様が生活に取り入れやすい、モダンスタイルなヨガスタジオです。



https://igniteyoga.jp/





Mellia株式会社







“Everyday be yourself.(毎日を自分らしく)”をコンセプトに、2017年に設立。常識や慣習、女性らしさ、男性らしさなど 世の中を取り巻くさまざまな固定観念にとらわれることなく、一人ひとりが力を発揮することで、組織、社会、文化に明るい変化を生みだす未来を目指します。もっとオープンに、そしてシンプルな日々のケアとして根付くことを目指しD2Cブランドの展開をはじめ、ウェルネス領域におけるプロダクトや体験の提供を通じて 人々の美しく、すこやかなライフスタイルの実現に貢献します。





『I’m La Floria』(アイム ラフロリア)







デリケートゾーンケアを習慣化してほしいという思いから、全アイテムをデリケートゾーンだけでなく全身にお使い頂けるように商品開発をしています。普段のボディケアと同じステップで、デリケートゾーンのケアを習慣にして頂くことを目指しています。

私たちは、“Step to be lovin’(自分を愛するための一歩)”をコンセプトに、自分の一部である性ともっとオープンに向き合い、身近に感じる、シンプルな毎日のセルフケアを提案するブランドです。

・HP: https://im-official.com

・Instagram: https://www.instagram.com/im_official.jp/

・Twitter:https://twitter.com/im_lafloria

・公式LINE: @im_official

・note:https://note.com/mellia_inc/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/03-11:16)