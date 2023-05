[株式会社リベル・エンタテインメント]

株式会社リベル・エンタテインメントは、イケメン役者育成ゲーム『A3!(エースリー)』(iOS/Androidアプリ)について、株式会社ネルケプランニングおよび株式会社ポニーキャニオンと共同で展開する舞台化作品・MANKAI STAGE『A3!』ACT2! ~SPRING 2023~が本日5月13日(土)よりTACHIKAWA STAGE GARDENにて開幕します。舞台写真、及び春組キャストのコメントも届きましたのでお知らせします。







ダウンロード数800万突破のイケメン役者育成ゲーム『A3!』を舞台化したMANKAI STAGE『A3!』。本作では新生春組第五回公演『Knights of RoundIV THE STAGE』(主演:茅ヶ崎 至)、新生春組第六回公演『春ケ丘Quartet』(主演:シトロン)の上演にまつわるストーリーをお届けします。

引き続き、MANKAI STAGE『A3!』ACT2! ~SPRING 2023~にぜひご期待ください。



<キャストコメント>

佐久間咲也 役:横田龍儀

いよいよMANKAI STAGE『A3!』ACT2! ~SPRING 2023~が開幕します。

初演の~SPRING & SUMMER 2018~から約5年を経て、春組全員が劇中劇で主演を経験するということでとても感慨深いです。

さらに千景さんも加わり、6人での作品が2作品目、3作品目と経験できるのが楽しみです。今作は一人一人が何かを乗り越えるというところや、「信じる」というところが大事になっていると思います。そういった言葉だけではないところを皆さまに見ていただけたらありがたいです。そしてまた一つ成長した春組を感じていただけるように頑張りたいと思います。

カントク、よろしくお願いします!!



碓氷真澄 役:高橋怜也

1年前の公演から春夏秋冬と季節が巡り、またこうして監督に会えることがとても嬉しいです。

真澄はどんなときも監督1番ですが、そんな中でも春組と、家族とどう成長していくのかを届けられたらと思います。

そして、見届けて見守ってください。



皆木 綴 役:前川優希

ついに4回目の春ですね。

同じ季節もないし同じ瞬間もないし、同じ関係なこともない。でも、無かったことになるものは一つもなくて。

どんなに新しくなっても変わらない春のあたたかさがここにあります。

また一つ、僕たちと素敵な思い出を作りましょう、監督!



茅ヶ崎 至 役:立石俊樹

昨年のACT2! ~SPRING 2022~からちょうど1年が経ち、またこの季節が巡ってきたことに幸せを感じています。

茅ヶ崎 至として念願の主演公演もありますし、ACT2!シリーズの2周目を更に監督さんに喜んでもらえると思っているので、ぜひ楽しみにして劇場へお越しください。

春の空気を存分に感じていってください!



シトロン 役:古谷大和

MANKAI STAGE『A3!』はいつも華やかで、カントクと幸せな時間を共有して季節を巡ってきました。

一俳優として出演しながらも、作品の持つ大きなパワーを感じて、噛みしめて多幸感で溢れていました。

ずっと向き合ってきた一人の俳優の大切な主演作。彼に楽しんでもらえるように、尽力したいと思っています。

見届けてください。今の春組と、MANKAIカンパニーを。



卯木千景 役:染谷俊之

卯木千景役の染谷俊之です。

6人揃って春組の公演をお届けできるのは約1年振り2回目という事で、今回は新メンバーが増えたり、誰かが退団の危機を迎えたり、海外に乗り込んだりと、特別大きな出来事がある訳ではないのですが、その分、公演に向かうひたむきな春組の姿をお見せできるのではないかと思っています。

ぜひ劇場で、春のあたたかさに浸っていただけたら幸いです。

最後まで応援の程、よろしくお願いいたします☆



■MANKAI STAGE『A3!』ACT2! ~SPRING 2023~配信&ライブビューイング情報

Streaming+、DMM.comでのライブ配信と全国の映画館でのライブビューイングが決定しました。この機会にぜひ、お楽しみください!



■ライブ配信(Streaming+、DMM.com)







■ライブビューイング







■MANKAI STAGE『A3!』ACT2! ~SPRING 2023~MUSIC COLLECTION& Blu-ray発売情報

MANKAI STAGE『A3!』ACT2! ~SPRING 2023~MUSIC COLLECTIONとBlu-rayの発売が決定しました。ぜひご確認ください!

■MANKAI STAGE『A3!』ACT2! ~SPRING 2023~MUSIC COLLECTION詳細







■MANKAI STAGE『A3!』ACT2! ~SPRING 2023~詳細





■MANKAI STAGE『A3!』ACT2! ~SPRING 2023~公演概要





MANKAI STAGE『A3!』公式サイトhttps://www.mankai-stage.jp/

MANKAI STAGE『A3!』公式Twitter https://twitter.com/mankai_stage(@mankai_stage)



