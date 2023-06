[株式会社ユーフォリア]

ONE TAP SPORTSにより体調モニタリング、建設作業員の健康管理・熱中症予防を支援



スポーツテック企業の株式会社ユーフォリア(本社:東京都千代田区、共同代表:橋口 寛/宮田 誠、以下 ユーフォリア)は、総合建設会社の株式会社奥村組(本社:大阪市阿倍野区、代表取締役社長:奥村 太加典、以下 奥村組)に対する健康経営プログラム「ONE TAP SPORTS for Biz」サービスの適用に向けて、奥村組の建設現場での実証を開始したことをお知らせいたします。建設作業員の健康管理にスポーツコンディショニングのノウハウを活用し、健康でパフォーマンス高く働ける建設現場の実現を目指します。







近年、酷暑が続く夏場、熱中症を予防し健康を守りながらいかに高いパフォーマンスで活動を行うか、ということはアスリートにとって大きな課題となっています。同様に、これからの季節、高温環境下で建設作業に従事する方々にとっても、熱中症は重大なリスクとなり得ます。



このような課題に対し労働災害予防の観点から、奥村組では建設現場で従事する社員および協力会社の建設作業員の皆さまの安全・健康を守るプロジェクトを開始しました。そこで、アスリートのコンディショニングに長年向き合ってきたユーフォリアがタッグを組み、コンディショニングノウハウを生かした健康経営プログラム「ONE TAP SPORTS for Biz」を、奥村組の建設作業現場に導入いただくこととなりました。まずは、建設作業員の熱中症リスクを低減するためのコンディショニングに取り組んでまいります。



熱中症は、外的環境要因だけでなく内的要因によっても発症リスクが上がります。そのため、今回のプログラムでは、内的要因を低減するために建設作業員の皆さまの日々のコンディションを可視化しモニタリングします。体調データを分析し、産業アスレティックトレーナーがリスクを予見し適切な助言や支援を行い、コンディション向上をサポートしていきます。具体的には、以下の取り組みを実施予定です。



(1)導入セミナー:

熱中症発生のメカニズム、効果的な予防法・対処法を学んでいただくため、産業アスレティックトレーナーによる安全教育訓練やセミナーを実施。

(2)コンディションモニタリング:

ONE TAP SPORTSアプリを利用し、建設作業員の皆さまの体調、疲労感、身体への負荷などを日々モニタリングします。

(3)産業アスレティックトレーナーによる介入:

リスクが予見された方には、スポーツコンディショニングのノウハウを活用して産業アスレティックトレーナーがサポートします。適切な作業姿勢や、現場で行えるストレッチ・エクササイズ、リカバリー(効果的な休息の取り方)といった指導、体力トレーニングのアドバイスを行い、建設作業員の健康を維持するための最適な方法で支援します。



本取り組みにより、奥村組とユーフォリアは、建設作業員の皆さまの熱中症を防ぐだけでなく、健康とパフォーマンスを継続的に向上させることを目指します。持続可能な建設現場の実現に向けて、ベストプラクティスを追求し続け、より安全な作業現場づくりに貢献してまいります。



■ ONE TAP SPORTS for Biz について(https://eu-phoria.jp/service/wellness)

ユーフォリアが10年にわたって培ってきたスポーツチームを支えるコンディショニングノウハウを活用し、身体的負荷の高い業務に就くワーカーを支援するために開発した健康経営・労働災害防止のためのウェルネスプログラムです。ワーカーの日々の睡眠時間や主観的疲労度、身体の調子などのデータをONE TAP SPORTSアプリに入力いただき可視化、モニタリングを行います。データを見ながら産業アスレティックトレーナーが介入、不調改善のためのアドバイスや施術を行います。産業アスレティックトレーナーが伴走することで、従業員の皆さまに不調改善を実感してもらいやすく、継続的な運動習慣の定着へと導きます。ONE TAP SPORTS for Bizは、産業医科大学永田智久准教授に監修いただきプログラム開発いたしました。2023年2月、スポーツ庁が主催する第2回「Sport in Lifeアワード」で優秀賞を受賞。



■ ユーフォリア について

ユーフォリアは「人とスポーツの出合いを幸福にする」をミッションに、スポーツの課題をテクノロジーで解決するスポーツテック企業です。スポーツ選手のコンディション管理、ケガ予防のためのSaaS型データマネジメントシステム「ONE TAP SPORTS(ワンタップスポーツ)」(https://one-tap.jp)を開発・提供しています。ONE TAP SPORTSは現在、ラグビー日本代表をはじめとする日本代表では26競技、プロチームを中心に国内外で71競技・1,700チーム以上に導入されています。さらに、これまでスポーツ界で培ってきたノウハウを生かし、一般産業界のビジネス課題の解決を行う事業も推進中です。



本社 :東京都千代田区六番町5-5 飯田ビル2階

設立 :2008年8月18日

代表者 :代表取締役/共同創業者 橋口 寛・宮田 誠

事業内容:スポーツ領域におけるシステム開発・保守・コンサルティング、スポーツデータ活用による商品開発支援事業、健康経営支援事業

URL :https://eu-phoria.jp/





企業プレスリリース詳細へ (2023/06/01-15:16)