[株式会社ストリートスマート]

企業や教育機関のDXを支援する株式会社ストリートスマート(所在地:大阪府大阪市北区、代表取締役:松林 大輔、以下:ストリートスマート)は、3月3日(金)ICT教育を支援する総合プラットフォーム「master study(マスタースタディ)」に道徳の教科書に沿ったデジタル教材を追加します。













道徳の教科書と連動した学習指導案(略案)と教材テンプレート!





ICT教育を進める先生方をサポートするストリートスマートは、ICTを活用した授業準備の負担を軽減するためには、教科書と連動したコンテンツが必要だと考えました。

そこで今回は、日本文教出版株式会社様が出版する小学6年生の道徳教科書「小学道徳 生きる力」と、中学1年生の道徳教科書「中学道徳 あすを生きる」の内容に合わせて Google for Education™ を効果的に取り入れた学習指導案(略案)と教材テンプレートを開発しました。



教科書と連動した学習指導案(略案)と教材テンプレートのポイント









▼master study の詳細はこちら

https://master-education.jp/master_study_trial_entry/

※教科書に基づいた学習指導案(略案)と教材テンプレートは基本契約プラン会員様限定コンテンツです。







デジタル略案と教材テンプレートの一部をご紹介





1.小学校6年生・中学校1年生 デジタル略案(Google スプレッドシート™ )

・小学校6年生・中学校1年生、それぞれ35教材分の略案が1つのスプレッドシートにまとめられています。

・略案には学習活動の内容、予想される子供たちの反応やICTを活かすポイント、デジタル教材を授業で使用した場合のイメージも掲載されているので、4月からの授業ですぐに活用いただくことができます。









2.小学6年生・道徳「ほんとうのことだけど……」提示資料(Google スライド™)

・ スライド形式のため、物語の範読を全員で行いながら、スムーズに発問やワークにつなげることができます。

・ 先生がスライドに直接児童の意見を入力することで、児童が発表した意見をシームレスに画面上に表示することができます。







3.中学1年生・道徳「裏庭でのできごと」ワークシート(Google Jamboard™)

・付箋や画用紙を用意しなくても、グループのメンバーやクラス全員で協働してワークを進め、考えを深めることができます。

・付箋機能やテキストボックス、手書き機能を使って意見を整理することで、生徒が柔軟かつ主体的に議論をすすめることができます。









ICT教育を支援する master study とは?









Google for Education を使ってICT教育を進める先生の「あったらいいな」が見つかる総合プラットフォームです。

基本契約プランには、教科書と連動した教材テンプレートや「できるシリーズ」の書籍データ、端末の運用・管理に関する資料、Google for Education 活用オンラインセミナーなど、650以上の豊富なコンテンツをご用意しております。(Freeプラン:約100コンテンツ)



▼master study 各プランの詳細

・基本契約プラン(年額)

ー教員の方向け 年間2,970円(税込) ※1ヶ月あたり248円

ー企業やフリーランス、個人の方向け 年間6,600円(税込) ※1ヶ月あたり550円

・Freeプラン 無料





▼master study の詳細はこちらをご覧ください。

https://master-education.jp/master_study_trial_entry/



今後も新しいアイデアやさまざまなコンテンツを定期的に更新し、ICTを活用した「効果的な学びの促進」と「先生の働き方改革」をサポートしていきます。





※ Google for Education、Google スプレッドシート、Google スライドおよび Google Jamboard は、Google LLC の商標です。





株式会社ストリートスマート

2014年に Google トレーニングパートナーとして認定。現在は Education 分野と、Work Transformation(働き方の変革)分野の2つのスペシャライゼーション認定を持つ Google Cloud パートナー企業として、企業・教育機関向けのDXやICT教育の推進・活用支援、ならびにソリューションを提供しています。

各種お申し込み、ご相談はお気軽にお問い合わせください。



【会社概要】

会社名 :株式会社ストリートスマート

代表者 :代表取締役 松林 大輔

所在地 :大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル 3階

設立 :2009年

資本金 :6000万円(資本準備金を含む)

従業員連結 :50名

事業内容 :企業と教育機関のDX推進事業

ホームページ:https://www.street-smart.co.jp/

MASTER EDUCATION :https://master-education.jp/

master study:https://master-education.jp/master_study_trial_entry/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/28-19:46)