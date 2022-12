[株式会社BRUTUS]

美容に特化した男性ボーカル&ダンスグループ「BBM(ビービーエム)」が、2022年12月14日のメジャーデビュー・デジタルシングル「Butterfly」リリースに向けて、本日12月1日にA-SIDEとB-SIDEの2つのスケジューラーを発表しました。A-SIDEはメンバーのソロティザーやメイキング、ダンスプラクティスなどの音楽に関するコンテンツ、B-SIDEは一問一答自己紹介や美容企画などより素顔に近いメンバーを見ることができるコンテンツとなっています。また、楽曲「Butterfly」は、フジテレビ系「魔女に言われたい夜」の12月度エンディングテーマにも決定いたしました。メジャーデビューまで約2週間のBBMに、ぜひご注目ください!







「Butterfly」Promotion Schedule



本日の12月1日20時に公開されるA-SIDEのメンバーソロティザーを皮切りに、12月14日のリリース日まで毎日さまざまなコンテンツがアップされます。





【A-SIDE】

12/1 Butterfly Member Teaser #Jun

12/2 Butterfly Member Teaser #Keiju

12/3 Butterfly Member Teaser #Kousei

12/4 Butterfly Member Teaser #Taiyo

12/5 Photo Shoot Behind the scenes

12/8 Butterfly Member Comment

12/10 Butterfly DANCE Rehearsal

12/11 Butterfly Official Music Video~Short~

12/12 Butterfly Behind The Scenes Part1

12/13 Butterfly Behind The Scenes Part2

12/14 Butterfly Official Music Video~Full~



【B-SIDE】

12/4 一問一答自己紹介 #Jun

12/5 一問一答自己紹介 #Keiju

12/6 一問一答自己紹介 #Kousei

12/7 一問一答自己紹介 #Taiyo

12/9 @cosme Tokyo ショッピング企画(前半)

12/10 @cosme Tokyo ショッピング企画(後半)





楽曲/タイアップ情報



















<タイアップ情報>

フジテレビ系「魔女に言われたい夜」

12月度エンディングテーマ 毎週月曜日25:35~26:00



BBM(ビービーエム)プロフィール









2022年9月に、オーディションプロジェクト「BBM~Beauty By Men~」の合格者、

Jun、Keiju、Kousei、Taiyoの4人で結成されたグループ。

近年注目を集めている男性美容マーケットの

トレンドを牽引していくような“美容に特化

した”ボーカル&ダンスグループとして、

音楽だけでなくジェンダーをこえたBeautyを

発信してまいります。





左から

・Kousei(コウセイ)2002年04月27日生まれ

・Keiju(ケイジュ)2000年04月14日生まれ

・Taiyo(タイヨウ)2005年02月28日生まれ

・Jun(ジュン)1999年10月15日生まれ





オーディションプロジェクト「BBM~Beauty By Men~」について



ここ数年注目を集めている男性美容。トレンドに敏感なZ世代の男性は、実に6割以上の人が日常的にスキンケアやメイクを行っているというデータもある中、オーディションプロジェクト「BBM~Beauty By Men~」は、そんな男性美容マーケットのトレンドを牽引していくような、美容に特化した、唯一無二の男性ボーカル&ダンスグループをエンターテインメント業界に生み出すことを目的として開催されました。7月末に最終審査が行われ、エントリー総数約1000名中から、Jun、Keiju、Kousei、Taiyoの4名がデビューメンバーとして決定いたしました。





【協賛企業・協力】

協賛企業:にしたんクリニック https://www.nishitanclinic.jp/

GD HOMME https://gdcosme.com/

JIMOS https://cev.macchialabel.com/ad/mbl_s

ダイヤモンドグループ https://diamond-gp.com/



【オフシャルサイト/SNS】

オフィシャルサイト: https://bbm-official.com/

オフィシャルYouTube:https://www.youtube.com/@official__bbm

オフィシャルInstagram: https://www.instagram.com/official__bbm/

オフィシャルTikTok: https://www.tiktok.com/@official__bbm?lang=ja-JP

オフィシャルTwitter: https://twitter.com/official__bbm

ビクターエンタテインメント https://www.jvcmusic.co.jp/



