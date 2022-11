[アスタリスト]

~既存システムを活用したデジタルインボイス対応を支援~



SaaSの連携によって業務の自動化を実現するエンタープライズiPaaS「ActRecipe」を提供するアスタリスト株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:池上大介、以下「アスタリスト」)は、Storecove(本社:オランダ、CEO:Dolf Kars)が提供するデジタルインボイスソリューション「Storecove」のPeppolアクセスポイントとActRecipeとのAPI連携に対応し、デジタルインボイスの業務自動化を開始したことをお知らせします。











概要



ActRecipeは、これまでに国内外の各種SaaS(Software as a Service)やFinTechの連携によって主にバックオフィス業務の自動化・効率化を推進してまいりました。2023年10月に開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)に向けてシステム面や運用面における対応が急務となっており、インボイス制度においてもActRecipeが得意とするデジタルデータの自動連携による業務効率化についても対応を検討してまいりました。2022年10月時点において、グローバルでも実績があり日本のPeppolサービスプロバイダーとしても認定を受けている「Storecove」との連携について協議を進め、両サービスの強みを活かした価値ある連携ができると確信し、本発表に至りました。





ActRecipeとStorecoveの連携概要



ActRecipeでは、請求書発行側である「送信側アクセスポイント(C2)」と請求書受領側である「受信者側アクセスポイント(C3)」の各アクセスポイントAPIに対応いたします(※)。このAPI対応により「請求書の送り手(C1)」や「請求書の受け手(C4)」は、新たにPeppol対応の請求書発行システムや会計システム等の導入を行うことなく適格請求書の発行や受領ができるようになります。また、ActRecipeによって請求書発行機能や会計システムを提供する事業会社との連携により、各事業会社はシステム投資を行うことなくPeppol接続が可能となります。









※ 本発表時点では「送信者側アクセスポイント(C2)」のAPIにのみ対応しており、「受信者側アクセスポイント(C3)」へは近日中に対応予定です。





Freeプラン(β)にてStorecove連携レシピを提供



本発表に合わせまして、「スプレッドシート上の請求書データからStorecoveのアクセスポイントを介して請求書発行を行うレシピ」をActRecipeのFreeプラン(β)にてリリースしております。

なお、無料で提供予定の本機能は、Storecoveが無料で提供しているサンドボックス環境を基礎とした連携となっています。検証やテスト等には自由にご利用いただけますが、実際の請求書の送信に際しては別途有料契約が必要となります。詳しくはお問い合わせください。



ご提供しているレシピは以下の通りです。

・スプレッドシート – Storecove連携(sandbox用)

本レシピは各サービスをご利用中の方であれば無料で即日ご活用いただけます。詳しくは下記サイトをご覧ください。

https://lp.actrecipe.com/free





エンタープライズ企業やSaaS事業者向けの個別連携にも対応



本発表におけるスプレッドシート連携のみならず、既存のERPや基幹システム等を活用した、エンタープライズ企業やSaaS事業者向けにStorecoveのPeppol接続APIとActRecipeを活用した個別連携のサービスも可能となっており、順次提供していく方針です。

StorecoveとActRecipeをご利用いただくことで、以下のようなメリットがあります。

・既存システム、導入中のシステムなどを活用したPeppol対応が可能となること

・Peppol対応のための追加的なシステム投資を抑制できること

・実装までの期間を短縮できること





デジタルインボイスソリューションプロバイダー「Storecove」について



Storecoveはオランダに本社を置き、世界各国のデジタルインボイスに関する、『接続』『変換』、『送受信』に特化した機能を、『API』を用いて提供するサービスで、Peppolでのインボイス送受信に必要な機能に特化した、いわば、Access Point as a Serviceとして運営しています。

海外では会計ソフトなどのエンドユーザー向けのソフトウェアプロバイダーのみならず、大手事業会社におけるPeppol対応に際しても幅広く採用されています。

Storecoveの日本語ウェブサイト:https://www.storecove.com/jp/ja/

公式日本語ブログ:https://www.storecove.com/blog/jp/





SaaS連携サービス「ActRecipe(アクトレシピ)」について



ActRecipeは、SaaSやFinTechのデータ連携によって業務を自動化するプラットフォームサービスをiPaaS(integration Platform-as-a-Service)として2019年8月にサービスをローンチし、これまでに大手企業様を中心にご利用いただいております。バックオフィスで利用されるSaaSを中心に、企業様の業務の自動化や効率化にお役立ていただけるユースケースをパッケージ化した「レシピ」をご提供することにより、専門知識がなくともノーコードでご利用いただけるサービスです。

ActRecipeのサービスページ: https://www.actrecipe.com/





アスタリストについて



アスタリストは "Create time through innovation" (イノベーションによって時間を創る)をミッションとし、これまでにITの活用により企業様の生産性向上や内部統制強化を支援してまいりました。特にSaaSやFinTechサービスのデータ統合や内部統制強化を実現するプラットフォームサービス「ActRecipe」に注力しており、SaaSやFinTechサービスの更なる活用とDXの推進を行っております。

アスタリストのコーポレートサイト: https://www.asterist.com/



