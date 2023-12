[ソルト・コンソーシアム株式会社]

ソルト・コンソーシアム株式会社(本社:東京都港区、代表:井上盛夫)が運営するカフェ・バー「TOKYO NODE CAFE」は、写真家・映画監督の蜷川実花氏が率いるクリエイティブチーム EiM(エイム)による体験型展覧会 「蜷川実花展Eternity in a Moment 瞬きの中の永遠」とコラボしたメニューを本日2023年12月5日(火)から2024年2月25日(日)まで期間限定で提供します。







虎ノ門ヒルズ ステーションタワーの情報発信拠点「TOKYO NODE」のエントランスに位置するTOKYO NODE CAFEは、東京タワーや虎ノ門ヒルズをはじめとする東京の街並みを臨める開放感溢れる空間で、『体にも環境にも美味しい食』をテーマにしたフードやドリンクメニューを楽しめるカフェ・バーです。



今回、TOKYO NODE CAFEがコラボをする展覧会「蜷川実花展Eternity in a Moment 瞬きの中の永遠」は、虎ノ門ヒルズ ステーションタワー開館記念企画の第2弾としてTOKYO NODEにて開催されます。本展のために制作した映像インスタレーション、写真、立体展示などで構成された 11作品が一堂に会する、蜷川実花にとって過去最大規模となる体験型展覧会です。



蜷川実花展×TOKYO NODE CAFEのコラボメニューが登場!

会期中の蜷川実花展に合わせ、「TOKYO NODE CAFE」では、蜷川実花の世界観を楽しめる特別なフード、スイーツを提供しています。美しい見た目とこだわりの味わいが特徴の限定メニューが用意されていますので、ぜひお楽しみください。





<フードメニュー>



ムール貝のイカスミパスタ サラダブーケ 1,500円 (税込)

蜷川実花展のキービジュアルの鮮やかさと静けさをイメージした一品。エディブルフラワーや花穂紫蘇を添えた彩り豊かなサラダブーケと、イカスミでコクを加えたパスタの二品を楽しめる一皿。











ビーツの経産牛バーガー:1,800円 (税込)

看板メニューの“『BEEF』経産牛のハンバーガー”が蜷川実花展仕様に。スーパーフードと言われる「ビーツ」を使ったピンク色のバンズやソース、蝶のモチーフをあしらった、食べ応えのあるバーガー。







<デザートメニュー>





メープルシフォンケーキ ~ カシスヨーグルトソース添え ~:1,200円 (税込)

蜷川実花展のキーワードでもある“100万色の桃源郷”の世界観をイメージしたデザートプレート。カラフルなフルーツやエディブルフラワーがシフォンケーキを彩る。隠されたグラノーラが食感のアクセントに。





販売期間:2023年12月5日(火)~2月25日(日)

提供時間帯:11:00-23:00(ランチメニューL.O. 14:00、ディナーメニューL.O.22:00)

※貸切り時は提供不可



【店舗情報】

■店名:TOKYO NODE CAFE(トウキョウ ノード カフェ)

■住所:東京都港区虎ノ門2丁目6番2号 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 8階

■TEL:03-6206-1372

■営業時間: 11:00-23:00(ランチメニューL.O. 14:00、ディナーメニューL.O.22:00)

※年末年始休業:2023年12月31日20:00~2024年1月2日(2024年1月3日より営業再開)

■席数:店内63席(*12月頃にテラスオープン予定)

■公式サイト:https://www.tokyonode.jp/about/cafe/



「蜷川実花展 Eternity in a Moment 瞬きの中の永遠」について詳しくはこちら

公式サイト:https://www.tokyonode.jp/sp/eim/



