2Dイラストを立体的に動かすソフトウェア「Live2D Cubism(ライブツーディー キュビズム)」の開発・販売を行う株式会社Live2D(本社:東京都新宿区、代表取締役:中城哲也、以下、Live2D社)は、2023年9月21日(木)~2023年10月12日(木)の22日間「Live2D GWセール」を開催します。『Live2D Cubism PRO 年間プラン』が25%OFFで購入できるお得なチャンスをお見逃しなく!





2023年9月21日(木)~2023年10月12日(木)の22日間限定で『Live2D Cubism PRO ライセンス』が25%OFFでご購入頂けるクーポンを配布します!





・イラストを動かす

・VTuberモデルの制作

・映像/アニメーション制作 などなど

用途も広がりを見せるLive2D。

この機会に、ぜひLive2Dクリエイティブをご堪能ください!



https://www.live2d.jp/news/cubism5campaign/?utm_source=L2Dmarcomm&utm_medium=prtimes&utm_campaign=5releasesale&



クーポンコード





UQRNGV7FN2

※Live2D Store/JP 専用のコードです

期間





2023年9月21日(木)~2023年10月21日(木)

対象商品





・Live2D Cubism PRO for indie 年間プラン/3年間プラン

・Live2D Cubism PRO for business 年間プラン/3年間プラン

※新規購入時のみご利用可能です



■ライセンスを購入する

https://store.live2d.com/jp/



■クーポンコードの使い方はこちら

https://help.live2d.com/other/other_18/



■Live2D Cubism Editor のダウンロードは製品サイトから

https://www.live2d.com/



【連動キャンペーン】Cubism 5リリース記念連動セール『nizima LIVE』クーポン配布!





「nizima LIVE Indie 年間プラン」も25%OFFでご購入頂けるクーポンを配布します。Live2D Cubism PROとnizima LIVEをセットでお得にはじめるチャンス!







『nizima LIVE』は、顔の表情・動きに合わせて誰でも手軽にLive2Dモデルを動かすことができる、Live2D社開発のVTuber用配信ツールです。



ウェブカメラとPCを用意すれば、初心者でもすぐにモデルを動かして楽しめます。

シンプルな操作性や高品質なトラッキング、みんなで楽しめるコラボ機能、Live2Dアイテムを含む100種類以上のデフォルトアイテムをご用意。

さらにLive2Dを熟知したモデラ―が驚くほど細かくモデルの動きを調整できます。





クーポンコード





knuR6FDEhz

期間





2023年9月21日(木)~2023年10月21日(木)

対象商品





nizima LIVE for Indie年間プラン

※新規購入時のみご利用可能です



■無料版ダウンロード(Windows)

https://docs.nizima.com/apps/nizimalive/download/



■nizima LIVE公式サイト

https://docs.nizima.com/promotion/nl92316/



素敵なLive2D作品を覗いてみませんか?





■作品を気軽に見たいときは「#Live2DShowcase」で検索!

https://twitter.com/hashtag/Live2DShowcase?src=hashtag_click



