注目の現代アーティストyutaokudaとB&B Italia Tokyo初のコラボレーション



yutaokuda x B&B Italia Tokyo





株式会社progetto81(本社:東京都港区、代表取締役:武井 総司)は、2023年10月19日(木)~29日(日)までB&B Italia Tokyo(外苑前駅4b 出口直通)にて、yutaokuda(ユウタオクダ)の個展を開始いたします。



今回のコラボレーション展示は、コレクターからも注目される現代アーティストyutaokudaのアート作品をイタリアモダンのインテリアに合わせ10点以上の作品を展示し、アートのある暮らしを提案致します。



Exhibition with gratitude





yutaokudaの代表作品シリーズ「with gratitude」は、COVID-19をきっかけに描かれた作品群です。当たり前だったことが出来なくなり、だからこそ今ある当たり前に感謝することで前向きに生きていけると感じ、少しでも晴れやかになってほしいという思いから感謝の花束を描いています。混ざり合う絵具から生まれる偶発性、そしてペンによる緻密な必然性を織り交ぜ、そうした偶発的に訪れる不条理や困難な状況を必然へと、つまり自分の意志によって切り開くことをイメージした作品です。



with gratitude

会期:2023年10月19日(木)~29日(日)

時間:11:00-18:00 水曜定休

会場:B&B Italia Tokyo 東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE 1F

TEL:03-3401-3837



※数量限定、先着順のご販売となります。

※本イベントはどなたでも入場いただけます。



About yutaokuda(ユウタオクダ)





yutaokuda

愛知県犬山市生まれ 神奈川県在住

個展やアートフェアなど国内外問わず精力的に作品を発表し続けている注目の現代アーティスト。



Biography

2010 - M.A. Fashion Design Course, ISTITUTO MARANGONI, London, U.K.卒業

2012 - 2016 ファッションブランドTAKEO KIKUCHIにてデザイナーとして勤務

2016 - 退社後、デザイナーとしてではなく、アーティスト”yutaokuda”として活動再開



Solo Exhibition

2023 04 07 - 04 23 下北沢のDDD Art にて<個展>を開催

2023 03 24 - 04 16 六本木のA/D Galleryにて<個展>を開催

2023 01 25 - 02 25 市ヶ谷のMizuma Art Gallery にて<個展>を開催

2023 01 16 - 05 31 銀座のLOUANGE TOKYO にて<個展>を開催



Group Exhibition

2023 04 01 - 16 Night Out Galleryにて『Party People』に参加

2023 03 17 - 21 代官山のTUTAYAにて『CULTURE ART PARK 2023』に参加

2023 01 28 - 02 13 Study: 大阪関西国際芸術祭2023 に参加



B&B Italia (ビー・アンド・ビー イタリア)







1966年創業のイタリア家具の最高峰 B&B Italiaは、その革新性と技術力により"made in Italy"を世界市場へ送り出し、世界的なブランドとしての地位を獲得しました。コンテンポラリーな感性で美しいデザインと快適性を追求した製品は、時代を経ても古びることのない本質的な価値を常に提供しています。



