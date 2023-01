[株式会社やまと]

2023年1月21日(土)より販売開始



株式会社やまと(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:⽮嶋孝行、以下「やまと」)は、有松鳴海絞りを片貝木綿に施した『絞り木綿きもの』を、新たな取り組みとして展開することを発表いたします。第一弾はKIMONO by NADESHIKO店舗及びやまとオンラインストアにて2023年1月21日(土)より販売開始いたします。



■ 特設ページ https://store.kimono-yamato.com/Page/Feature_kbn_shiborimomen.aspx









基本理念に「共創 -お客様、さんち、社会と共に-」を掲げるやまとは、新たな取り組みとして有松鳴海絞りを新潟県で織られている片貝木綿の生地に施した『絞り木綿きもの』を製作。<KIMONO by NADEHSHIKO>と<きものやまと>の2ブランドにてそれぞれ展開いたします。第一弾として、“私に起きる、ささいな驚き”をコンセプトとする<KIMONO by NADESHIKO>より、「パールアクセサリー」と「雫」の2着を発表します。



愛知県名古屋市の有松・鳴海地区で江戸時代より作られ、現在も絞り浴衣などのアイテムを展開し多くのファンがいる「有松鳴海絞り」。やまとはその技術を未来に繋げるべく、2022年の4月に有松鳴海絞りの後継者育成事業をスタートしています。

生地には、柳宗悦らによる民藝運動の系譜を継いで生まれた「片貝木綿」を使用。やまとでは片貝木綿の取り扱いを2015年より一部の店舗でスタートさせ、今では全国の店舗で展開するまでに広がっています。使い込むほどに木綿本来のふんわりと柔らかな風合いになり心地よく着物を楽しむことが出来ます。



伝統的な絞りの良さをKIMONO by NADESHIKOのデザインで表現して伝えていきたいという想いを胸に、産地の方々と試行錯誤しながら製作しました。







「パールアクセサリー」は、ボリュームのある巻き上げ絞りと華奢な小帽子絞りで、ネックレスやブレスレットなどのアクセサリーをイメージして表現。絞りのボリューム感を左右非対称でデザインした袖は手を揃えた時もときめく可愛さです。一つ一つが手絞りだからこそできる、2種類の絞りを使った様々なサイズの柄は、360度どの角度から見てもワクワク楽しませてくれます。上質なアクセサリーを一生ものとして大切にするように、長く愛用していただきたい1着です。









「雫」は、上から降ってきた雫が下に溜まっていくようなウォーターカーテンを、縫い筋巻き絞りで表現。ベースとなる生地は松煙染めの糸で織り上げた片貝木綿。生地に絞り加工とグラデーション染めを施しました。上見頃は天然染料の優しい片貝木綿の風合い、下見頃は絞り染めの風合いを1着で楽しませてくれます。王道の着物スタイルも、スニーカーやブーツなどを合わせたカジュアルなスタイルも、気分に合わせてお楽しみいただけます。





商品概要



KIMONO by NADEHSHIKO オリジナル絞り木綿きもの



素材

オーガニックコットン 100%

発売日

2023年1月21日(土)

価格

・パールアクセサリー 132,000円(税込・お仕立て付き)

・雫 165,000円(税込・お仕立て付き)

取り扱い店舗

・KIMONO by NADEHSHIKO 各店

・やまとオンラインストア( https://store.kimono-yamato.com/ )



■ ブランドサイト:https://store.kimono-yamato.com/Page/kimonobynadeshiko-official.aspx

■ 公式Instagram:@kimonobynadeshiko( https://www.instagram.com/kimonobynadeshiko/ )



―――――――――――――――



【商品に関するお問い合わせ先】

やまとお客様サポートセンター

0120-18-8880



