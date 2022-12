[UPWARD株式会社]

~ セールスエンゲージメントサービス「UPWARD」の海外展開を推進 ~



「現場のラストワンマイルを革新する」をミッションに掲げるUPWARD株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO:金木 竜介、以下 UPWARD)は、2022年12月8日、海外進出を目指すスタートアップを対象にした Google 主催の支援プログラム『Google for Startups International Sales Academy』に採択されたことを発表します。









今回の採択により、Google からのアドバイスやメンタリング等、本プログラムを通じて得られる学びを実践に移し、日本国内にとどまらずグローバルにインパクトを与えるビジネスを創出してまいります。セールスエンゲージメントサービス「UPWARD」を海外にも展開してグローバルで営業現場の課題解決に取り組み、営業担当者のユーザーエクスペリエンス(UX)向上と営業現場起点のDXを実現します。







UPWARD株式会社 取締役CFO コーポレートグループ統括本部長 荒木 克則 コメント







この度、UPWARDが「Google for Startups International Sales Academy」に選出されたことを大変嬉しく思います。グローバルで素晴らしい実績のある Google から支援を受けられるということで貴重な機会になると考えており、このプログラムでの学びを活かして海外展開を実行・推進してまいります。







Google for Startups International Sales Academyとは







Google for Startups は、スタートアップのさらなる成長を支援するプログラムを世界各国で開催しています。12月から始まる Google for Startups International Sales Academy は、海外進出を目指すスタートアップを対象にした、海外市場における新規顧客やパートナーシップの獲得、資金調達のために必要なセールススキルやその実践方法を学ぶ9週間のプログラムです。



Google for Startupsについて、詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.campus.co/intl/ja_jp/tokyo/







UPWARDについて







「UPWARD」は高度な位置情報技術を活かし、営業活動データを自動でCRMに検知・記録し、現場の営業担当者の営業活動を最大化するセールスエンゲージメントサービスです。蓄積した営業活動データとCRMデータを地図上に自動で重ね合わせ、最適なアプローチ先を自動通知することで、CRMデータを活用した戦略的な営業計画の策定を支援します。



「UPWARD」について、詳しくはこちらをご覧ください。

https://upward.jp/feature/







会社概要







社 名 : UPWARD株式会社

所在地 : 〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目1-1 WeWork 日比谷FORT TOWER

代表者 : 代表取締役社長 CEO 金木 竜介

設 立 : 2002年3月

資本金 : 1億円

事業内容: セールスエンゲージメントサービス「UPWARD(アップワード)」の開発、提供

URL : https://upward.jp/



※本文中に記載されている会社名は、各社の登録商標または商標です



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/08-20:16)