天野喜孝がこれまでに手がけた作品を3DCG化し展示した空間で全く新しいアート鑑賞体験を提供



天野喜孝が2022年に生誕70周年を迎えるにあたり、新たなチャレンジとして「今までに見たことも触れたこともないアートの形を創り出す」をテーマに掲げ、最新テクノロジーを活用した『デジタル×リアル』を融合した数々の新しい取り組みが実施されます。



プロジェクトの一環として、株式会社日テレWands(本社:東京都港区、代表取締役社長:鈴木 重利)と株式会社NPG東京エージェンシー(本社:東京都港区、代表取締役:陸 建明)は、天野喜孝のマネジメント会社である株式会社エムズマネジメントオフィス(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:鈴木真理)の全面協力のもと、天野喜孝をプロジェクトオーナーとして迎え、『天野喜孝VRミュージアム-Yoshitaka Amano VR MUSEUM-』の開発を進めており、ティザーサイトをリリースしましたのでお知らせいたします。











■天野喜孝VRミュージアム

【ビジョン】





イラストから美術まであらゆる分野で活躍する現代アートの巨匠天野喜孝の作品を、新しい体験を持って鑑賞することのできる『これまでにない美術館』







天野喜孝のあの作品が、『飛び出す』『踊る』、そして何より作品世界の中に『入れる』!

最新の技術で、想像の最大限をバーチャル化しました。

バーチャル空間は展示作品に合わせて制作されており、Candy Girlシリーズの展示エリア「Candy」では、ポップなのに少し毒っけのある女の子の部屋を。Final Fantasyシリーズの展示エリア「Crystal」では、ナンバリング毎に異なった幻想的な世界をお届けします。

リリース後も様々なエリアが増える予定です。楽しみにお待ちください。



〈プロジェクト概要〉

◆ プロジェクト名:天野喜孝VRミュージアム-Yoshitaka Amano VR MUSEUM-

◆ HP:https://yoshitaka-amano.com/vr-project/

◆ Twitter:https://twitter.com/Amano_VRproject

◆ 対応Platform:iOS、Android、Meta Quest 2、Steam(予定)

◆ 運営:日テレWands / NPG東京エージェンシー





■天野喜孝氏からのコメント





日頃から作品作りの際には立体的なイメージを持って描いているので、元になる絵を描いた時の想いが、展示空間に新たな作品となって現れ、想像の産物だったバーチャルリアリティが、感動を伴って体験できる時代になりました。

原画の展示を鑑賞いただくのとはまた違う、まるでテーマパークに遊びに来たようなワクワクする気持ちを、このミュージアムで是非感じていただけると嬉しいです。

これまでに僕の原画を見てくださっている方も、このVRミュージアムではじめて見てくださる方も、一緒にこの新しいアート鑑賞を楽しんでください。









■『天野喜孝 生誕70周年アートプロジェクト』について

『天野喜孝 生誕70周年アートプロジェクト』は、株式会社エムズマネジメントオフィス、株式会社ツインプラネット、大日本印刷株式会社、株式会社 NPG東京エージェンシー、株式会社BS日本、株式会社日テレWandsが協力して推進するプロジェクトです。





【天野喜孝新規オリジナルNFTアートコレクションプロジェクト | ZIELCHAIN(ジール・チェイン)】



ボーダーレスで開かれたWEB3.0の世界で形成されるコミュニティの参加者とともに作品を共創することを目的としたプロジェクト。

天野喜孝が描くアートがプロジェクトの扉を開き、その先のストーリー、存在するキャラクター、音楽などの作品の制作過程に加えて、メディアミックスやコラボなど作品利用の意思決定にコミュニティが参加することを想定しています。

さらに、そのプロセスの中で才能豊かな様々なクリエイターたちと天野喜孝との共演の機会を創出することで新たな価値を生み出し、デジタルアートの活性化に寄与することを目指します。



〈プロジェクト概要〉

◆ プロジェクト名:ZIELCHAIN / ジール・チェイン

◆ ローンチ予定:2023年WINTER

◆ HP:https://www.zielchain.com/

◆ Twitter:https://twitter.com/zielchain

◆ 運営:Team Amano





【天野喜孝OFFICIAL WEBSITE / AMANO Fan Community】





オフィシャルウェブサイトでは、『天野喜孝 生誕70周年アートプロジェクト』にて取り組む企画はもちろん、天野喜孝のポータルサイトとして最新の情報を随時更新してまいります。また、有料会員制の「AMANO Fan Community」では、天野喜孝の秘蔵資料や制作過程を多数掲載。作品から感じられる息づかいやリアルな筆感をいつでもどこでもお楽しみいただけます。 [テキスト 自動的に生成された説明]

天野作品がプリントされたA4イラストカードが毎月自宅に届くプランもご用意しております。



〈プロジェクト概要〉

◆ サービス名 :AMANO Fun Community

◆ URL:https://yoshitaka-amano.com/

◆ Twitter:https://twitter.com/official_amano

◆ 対応Platform:PC / スマートフォンブラウザ

◆ 利用料:シンプルプラン 550円/月 スペシャルイラストブックプラン 2,750円(初月4,400円)

◆ 運営:日テレWands





【金色世界 天野喜孝が描く光りたち ~GOLDEN VIEW OF THE WORLD~】







「金色世界」は、日本の伝統工芸である金箔・箔押しの技術を活用したキャンパスに、天野喜孝の世界観を象徴するアートを創出するプロジェクトです。京都・大本山妙心寺と天野喜孝によるアート作品がコラボレーションし、11月23日(水・祝)よりアート展を開催します。

開催期間終了後には、天野喜孝の描き下ろしメインアート『金色厨子』などの作品と会場である京都・大本山妙心寺を3DCG化し、「天野喜孝VRミュージアム」と連携し「バーチャル金色世界」を展開予定です。



〈プロジェクト概要〉

◆ 企画展名:金色世界 天野喜孝が描く無限の光 ~GOLDEN VIEW OF THE WORLD

◆ HP:https://goldenworld.jp/

◆ 開催期間:2022年11月23日~12月8日

◆ 会場:大本山妙心寺 〒616-8035 京都府京都市右京区花園妙心寺町1

◆ 拝観時間:午前9:00~12:00 午後13:00~16:00 ※チケット販売15:30まで

【拝観料】大人700円 / 小学生・中学生400円

【公式サイト】https://www.myoshinji.or.jp/

◆ 主宰:金色世界 プロジェクト委員会

◆ 協賛:大日本印刷株式会社





【「CANDY GIRL」web3・NFTエンターテインメント】







IPプロデュースを手掛けるツインプラネットと日本発パブリックブロックチェーンAstar Networkが、天野喜孝氏のファインアート「CANDY GIRL」のグローバル・エンターテイメントプロジェクトを展開していきます。

11月から12月に専用ミントウェブサイトでNFTセールを予定。二次取引はtofuNFTで実施予定。

日テレWandsもプロジェクトに参画し、天野喜孝VRミュージアムのCANDY GIRL展示エリアなどとも連携予定。





〈プロジェクト概要〉

◆ HP:https://candygirl-nft.com

◆ Twitter:https://twitter.com/candygirl_nft

◆ Discord:https://discord.com/invite/candygirl

◆ コアメンバー:ツインプラネット



※金色世界/CANDY GIRLプロジェクトに関するお問い合わせは下記にご連絡ください

担当者:村山拓海 (株式会社ツインプラネット)

TEL:03-5766-3811

e-mail:pr@twinplanet.co.jp





【会社概要】

会社名:株式会社日テレWands(NTV Wands Inc.)

所在地:東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者:鈴木 重利

設立日:2018年7月2日



【お問い合わせ先】

担当者:町田 昌美

TEL:03-6215-6326

e-mail:info@ntv-wands.co.jp



