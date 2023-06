[株式会社CHINTAI]

お部屋探しのリーディングカンパニー株式会社CHINTAI(本社:東京都港区 代表取締役会長兼社長 佐藤茂 以下CHINTAI)が番組提供を行っている、TOKYO FM 『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~』(毎週日曜12:30-12:55放送)では、2023年6月18日(日)、6月25日(日)の2週にわたって新しい学校のリーダーズとお届けします。







新しい学校のリーダーズをゲストにお迎え!





CHINTAIが番組提供を行っている『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~』 (毎週日曜12:30-12:55放送)は、きゃりーぱみゅぱみゅが、今、気になるテーマ(=Chapter)について、時には自分自身で、時にはゲストを招いて語る番組です。番組を通じて出会う、新たな気づきや発見などをリスナーと共有し、未来の”chapter”を創り出すきっかけを見つけていきます。



きゃりーぱみゅぱみゅは、6月にフランス・パリ、イギリス・ロンドンに加え、ヨーロッパ最大級の音楽フェス「Primavera Sound 2023」でスペイン・バルセロナ、マドリードの4都市を巡るヨーロッパツアーを開催したばかり。今回の放送では、同じく海外での経験が豊富な新しい学校のリーダーズからRINさん、MIZYUさんをお招きし

お2人と共に、ヨーロッパツアーの模様を振り返ります。



豪華Twitterキャンペーン実施!





今回、ワールドツアーを終えた記念として、きゃりーぱみゅぱみゅから皆さんへお土産としてワールドツアー限定Tシャツを抽選で合計4名様にプレゼントいたします。皆様からのご応募お待ちしております!





《応募期間》

2023年6月14日(水)~6月25日(日)23:59



《応募方法》

1.番組公式Twitterアカウント(@ChapterZero_JFN)を

フォロー https://twitter.com/ChapterZero_JFN

2.キャンペーン投稿をRT!



《当選結果について》

6月26日(月)に番組公式Twitterよりダイレクトメッセージ にて当選者にのみご連絡いたします。

※ご連絡日は前後する可能性もございます。予めご了承ください。



ゲストプロフィール







新しい学校のリーダーズ

個性と自由ではみ出す4人組ダンスヴォーカルユニットパワフルなダンスを武器に、全曲メンバー振り付けで構成されたライブが、おでんの中の大根より熱いと支持され、アジアのカルチャーを世界に発信するレーベル88risingより2021年世界デビュー。SNS総フォロワー数は480万人Over振り付け師集団としても多数のオファーを受け、活動の幅を広げている。SNSを話題に中心の楽曲「オトナブルー」はTikTok上半期トレンド大賞2023

ミュージック部門にノミネートされた。



番組/会社概要





▼ 『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~』

https://www.tfm.co.jp/heart/

放送日時:毎週日曜 12:30-12:55

放送局 :TOKYO FMをはじめとする JFN 全国38局ネット

出演者 :きゃりーぱみゅぱみゅ

提供 :CHINTAI



▼株式会社CHINTAI

https://www.chintai.jp/?utm_source=public_relations&utm_medium=press_release&utm_campaign=PR

お部屋探しのリーディングカンパニー。

「住まい」「お部屋」をベースに暮らしを豊かにするための様々なメディアを運営。







