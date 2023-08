[株式会社NTTドコモ]

~寄付先テーマは教育、自然など6つの社会を応援~



株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が参画するShopping for Good プロジェクト推進委員会※1は、生活者の毎日の暮らしの中のお買いものを通じて身近な社会を良くしていくプロジェクトの一環として、対象店舗※2にて対象商品※3を 「d払い(R)」で購入するとdポイント(期間・用途限定)を10%進呈&1%寄付できる第2弾「お買いいもの~It’s Shopping for Good.~」(以下、本キャンペーン)を2023年9月1日(金)から2023年9月30日(土)までの期間で開催いたします。





昨年実施した第1弾では、約30万人が参加し、約1,150万円の寄付を行いました。第2弾となる本キャンペーンでは、キャンペーン期間中に対象店舗にて対象商品を「d払い」で累計1,500円(税込)以上購入すると、お買いもの額の10%のdポイント(期間・用途限定)がお客さまに進呈※4され、1%がお客さまご自身の選ぶ社会貢献団体へ寄付されます。寄付先テーマ(応援したい社会)は、教育、若者支援、子育て、ペット、自然、生涯活躍の6つの社会から選択いただけます※5。本キャンペーンはエントリー不要で、ポイント進呈上限は1,000ポイントです。



さらに、本キャンペーンへ参画するアサヒ飲料株式会社、花王株式会社、ホーメルフーズコーポレーションのメーカー3社からも、対象商品の売り上げの1%を、お客さまが選択した社会貢献団体へ寄付※6いたします。小売業からは17社の企業が参画します。





また、dポイント会員のお客さま向けには、2023年9月1日(金)から2023年12月15日(金)まで、お持ちのdポイントを寄付できる「dポイント寄付」の特設サイト※6を開設します。本キャンペーンで進呈するdポイントも対象です。





NTTドコモグループでは、2030年までに自社の事業活動での温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「2030年カーボンニュートラル宣言」を掲げています。また、自社のみならず、お客さま・パートナー企業とともに社会全体のカーボンニュートラルに貢献する、「カボニュー(R)」の取組みを開始しています。本キャンペーンは「カボニュー」の中のひとつである「カボニューレコード(R)」※7と連携します。本キャンペーンに参加され、かつ「カボニューレコード」に会員登録をされているお客さま※8へ、本キャンペーンで進呈したdポイントに応じた「Reco」を進呈※9いたします。「Reco」とは環境への貢献度を表す「カボニューレコード」独自の指標で、エコ行動を可視化できるもので、楽しくサステナブルなエコ活動をめざしています。

n キャンペーン名称

第2弾「お買いいもの~It’s Shopping for Good.~」



n キャンペーン開催期間

2023年9月1日(金)から2023年9月30日(土)まで



n 第2弾「お買いいもの~It’s Shopping for Good.~」(「d払い」)キャンペーンサイト

https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/dpay-okaiimono-list_230901_0002/





ドコモは今後も、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。







※1 Shopping for Good プロジェクト推進委員会は、本キャンペーン主催者であるアサヒ飲料株式会社、花王グループカスタマーマーケティング株式会社、ホーメルフーズコーポレーション、株式会社NTTドコモの4社と、本キャンペーンに参画する各小売業企業および株式会社電通によって組成され、本キャンペーンを含む生活者の毎日の暮らしの中のお買いものを通じて身近な社会を良くしていくプロジェクトを推進する委員会です。

※2 対象店舗の詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

※3 対象商品は、以下のとおりです。

・アサヒ飲料株式会社:カルピス(R)(希釈用)、ほっとレモン(希釈用)、カルピス由来の乳酸菌科学シリーズ ※その他、お茶飲料、炭酸飲料など一部対象

・花王株式会社:商品全品 ※キュレル、ソフィーナ、カネボウ化粧品は除く

・ホーメルフーズコーポレーション:スパム(R)ランチョンミート 全商品、スキッピー(R)ピーナッツバター 全商品

※4 ポイント進呈時期は2023年11月末頃を予定していますが、システムの都合により進呈が遅れる場合がございます。寄付は2024年4月頃の予定です。

※5 キャンペーンサイトの寄付先選択のページよりお選びいただけます。お客さまの選択がなければ全ての寄付先へと均等に配分されます。

※6 dポイントクラブでは、お客さまのお持ちのdポイントをつかって寄付ができます。2023年9月1日(土)から2023年12月15日(金)までは、本キャンペーンの寄付先と同じ団体へ1ポイントから寄付することができます。

「dポイント寄付」特設サイト(2023年9月1日(金)開設):https://dpoint.docomo.ne.jp/use/donation/kao_cp/index.html

※7 「カボニューレコード」は、ドコモが提供する、日々の行動がどのくらいエコになっているのかを見える化し、楽しみながらエコに取り組むことをサポートするアプリです。詳細は別紙2をご覧ください。

※8 本キャンペーン参加者のうち、2023年9月1日(金)時点で既に「カボニューレコード」に会員登録済みのお客さままたは2023年9月1日(金)から2023年9月30日(土)までの期間に「カボニューレコード」に新規登録いただいたお客さま、かつ「Reco」進呈時に「カボニューレコード」を登録継続いただいているお客さまが対象です。

※9 「Reco」進呈時期は2023年11月末頃を予定しています。





* 「d払い」「カボニュー」「カボニューレコード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

* 「カルピス」はアサヒ飲料株式会社の登録商標です。









第2弾「お買いいもの~It’s Shopping for Good.~」 キャンペーン概要



■キャンペーン概要





<キャンペーン期間>

2023年9月1日(金)午前0:00 ~ 2023年9月30日(土)午後11:59

※開始時間、終了時間については対象店舗の営業時間に準じます。





<対象商品>

・アサヒ飲料株式会社:カルピス(希釈用)、ほっとレモン(希釈用)、カルピス由来の乳酸菌科学シリーズ

※その他、お茶飲料、炭酸飲料など一部対象

・花王株式会社:商品全品

※キュレル、ソフィーナ、カネボウ化粧品は除く

・ホーメルフーズコーポレーション:スパムランチョンミート 全商品、スキッピーピーナッツバター 全商品





<対象店舗>

17企業、55チェーン対象

※一部対象外店舗がございます。

※詳細は、公式サイトをご確認ください。





<参加方法>

キャンペーン期間中に対象店舗にて、「d払い」でのお支払いで、アサヒ飲料株式会社または花王株式会社またはホーメルフーズコーポレーションの対象商品を累計1,500円(税込)以上購入すると、対象商品のお買いもの額の10%のdポイント(期間・用途限定)が後日お客さまに進呈され、1%がお客さま自身が選ぶ社会貢献団体へ寄付されます。

また、お客さまは公式サイトの寄付先テーマ選択のページにて、ご自身が応援したい社会を6つの寄付先テーマから選ぶことができ、READYFOR株式会社の協力のもと、それぞれの社会の実現に向けて活動を行う社会貢献団体(8団体)へ寄付することができます。

※進呈上限1,000ポイントを超えると、10%に満たない場合がございます。

※寄付先はお買いものの前でも選択いただけます。

※寄付先は一任いただくことも可能です。その場合は均等に寄付先へ配分されます。寄付先を一任いただいた場合にもお買いもの額の10%のdポイント(期間・用途限定)がお客さまに還元されます。





<寄付先テーマ一覧>

本キャンペーンで選定いただける寄付先テーマ(応援したい社会)、および寄付先は下記の通りです。







■第2弾「お買いいもの~It’s Shopping for Good.~」 について





Shopping for Good プロジェクト推進委員会は、買いものという身近な行為が生活者の皆さまにとって社会貢献について考えるきっかけになって欲しいという思いからこのプロジェクトを開始しました。プロジェクトを継続することによって、今後も生活者の皆さまと企業がよりよい社会を実現するために一丸となれる機会を拡大していきたいと考えております。









「カボニューレコード」概要





■「カボニューレコード」概要





「カボニューレコード」は日常の何気ない行動がどのくらいエコなのかを見える化するサービスです。

エコな行動の効果を環境貢献度を表す新しい単位「Reco(レコ)」および「CO2削減量」として見える化します。

「カボニューレコード」では、「dヘルスケア(R)」「ドコモでんき」「グリーン5G(R)」など、対象サービスのご利用状況や、位置情報から推定する移動手段の情報、環境配慮商品の購買情報などからCO2削減量や貢献度を自動で算出するため、お客さまは手軽にご利用いただけます。

加えて、節電や節水など環境省が定める「ゼロカーボンアクション30」を根拠に設定したエコ行動をお客さまご自身で記録することもでき、お客さまの日常生活における貢献度をより幅広く把握することが可能です。

CO2削減量は「割り箸の本数」などで視覚的に確認できるほか、貢献度を独自の指標「Reco」や「葉っぱ」で表現し、ゲーム要素を取り入れることで、楽しみながら行動を継続することが可能です。

「カボニューレコード」は、アプリをダウンロードいただくことで、「dアカウント(R)」をお持ちのすべての人に無料でご利用いただけます。なお、「アプリダウンロードキャンペーン」「利用開始キャンペーン」をいずれも2023年7月19日(水)から2023年9月30日(土)までの期間で開催中です。





「カボニューレコード」 アプリダウンロードキャンペーン:https://dpoint.docomo.ne.jp/cp_3/caboneurecord_2307appcp/

「カボニューレコード」 利用開始キャンペーン:https://dpoint.docomo.ne.jp/cp_3/caboneurecord_2307cp/



* 「dヘルスケア」「グリーン5G」「dアカウント」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/28-10:46)