VR Film of the Year部門で『A NIGHT IN ANOTHER WORLD』がファイナリストに





この度、株式会社playknot(代表取締役:本屋敷匠真/山口 恭兵、以下当社)は、株式会社アイレップ(代表取締役社長 CEO:小坂洋人、以下アイレップ)との協業プロジェクト「TEAM JAZZ(チームジャズ)」として、

VR業界での卓越した功績を称える国際的なアワード「VR Awards(VRアワード)」にて、当プロジェクト作品である『A NIGHT IN ANOTHER WORLD』が「VR Film of the Year」部門でファイナリストに選出されましたことをお知らせいたします。





VR Awardsとは





「VR Awards」は、VR業界で卓越した功績を残した企業や新鋭的な技術・構想力を発揮したクリエイティブ等を賞賛する国際的なアワードです。VRという最先端技術の分野におけるもっとも優れた企業・作品・企画が集まる場として、各分野のプロフェッショナルたちから注目を集めており、2023年で通算7回目の開催となります。



運営しているAIXR(The Academy of International Extended Reality)は、2019年に設立したVR業界に関する非営利団体で、国際的なネットワークを有し、北米・ヨーロッパ・アジアで展開しています。



公式HP:https://vrawards.aixr.org/



「VR Film of the Year」部門について





この度、ファイナリストに選ばれた「VR Film of the Year」は、先進技術において優れたクオリティで新しいレベルの没入感を実現し、作品内で仮想現実を大きく取り入れることで視聴者に快適で楽しい体験を与え、高い満足感を得ると評価された作品が選出される部門です。





ファイナリスト選出作品『A NIGHT IN ANOTHER WORLD』





この度ファイナリストに選出された『A NIGHT IN ANOTHER WORLD』は、ご自宅から人気のナイトクラブのVIP席やダンスフロアにいるような音楽視聴と映像が楽しめるVR動画コンテンツになります。

クライアント企業であるVRデバイスメーカー大手のブランド「PICO」の性能を最大限に活かすため、現在のVRコンテンツで制作可能な最高水準のクオリティを目指し、クリエイティブディレクションをおこないました。

また、クライアント企業が求める企画・構成を実現すべく、VRコンテンツ内の構成についてはアイレップが得意とする生活者の検索行動データの裏付けをもとに的確な生活者のニーズを組み上げ、作品に落とし込んでいます。



【受賞作品概要】

作品名:『A NIGHT IN ANOTHER WORLD』

ブランド名:PICO

企画・制作:株式会社アイレップ

技術提供:playknot

参照:https://vrawards.aixr.org/finalists-2023/

担当領域/開発について:

本作品において、playknotは撮影・編集を含むクリエイティブ制作領域を担当いたしました。難度が高いとされている暗所環境での撮影や、最先端の編集技術を用いて、高水準VR動画コンテンツのクオリティを本作品に反映しています。





TEAM JAZZについて





「TEAM JAZZ」はアイレップが展開する、データとクリエイティブを駆使しデジタル時代の新たなマーケティングを実践するプロジェクトです。クリエイター・戦略プランナー・広告運用コンサルタント・Webディレクター・エンジニアなど、さまざまな領域のプロフェッショナルが集い、知恵を出し合うことで、これからのマーケティングの発明に取り組んでいます。音楽のJAZZに由来して「共創」を重視しており、ひとつのチームとなって、既成概念に囚われないマーケティング・ソリューションの実践を目指します。

当社は「TEAM JAZZ」の一員として本作品における高水準VR動画コンテンツの技術提供を担当いたしました。



TEAM JAZZ サービスページ:

https://www.irep.co.jp/service/jazz/







■株式会社 playknot について

XR 施策の導入支援を上流から下流までワンストップで取り組み、XR を目的にするのではなく DX 戦略の立案、マーケティング戦略に則した「手段」として個々の事例にとって最適なXR の活用を支援。日本最多の海外XR企業60社とパートナーシップを提携しており、VR制作において豊富なソリューションを提供できることが特徴。



URL:https://www.playknot.co.jp/

■株式会社アイレップについて

アイレップは、クライアント企業のマーケティング成果を最大化する統合デジタルマーケティングエージェンシー。クライアント企業の本質的なマーケティング課題に向き合い、戦略立案から施策実行まで支援いたします。国内トップクラスの運用型広告の実績とナレッジを保持しており、戦略立案からクリエイティブ企画・制作に加えて、CRM からマーケティング DX 支援まで対応可能なケイパビリティを強みとしています。

※アイレップは博報堂DYグループの企業です。



