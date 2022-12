[カルチュア・エンタテインメント株式会社]

DVDレンタル総合1位はアカデミー賞受賞作の『ドライブ・マイ・カー』、CDレンタル総合にはYOASOBI、Adoら話題のアーティストがランクイン



カルチュア・エンタテインメント株式会社(本社:東京都品川区/代表取締役 社長執行役員 中西 一雄)が運営するネット宅配レンタルサービス「TSUTAYA DISCAS」は、2022年DVD・CDレンタル年間ランキングを発表いたしました。





<TSUTAYA DISCAS 2022年DVD 年間ランキング>

【宅配レンタルDVD総合ランキング】





1位の『ドライブ・マイ・カー』(主演 西島秀俊/三浦透子)は、「ハッピーアワー」「寝ても覚めても」の濱口竜介監督が主演に西島秀俊を迎えて村上春樹の同名短編を映画化した作品です。第94回アカデミー賞にて国際長編映画賞を、第74回カンヌ国際映画祭にて脚本賞ほか全4冠を受賞したことで国内外問わず大きく話題になり、見事1位となりました。



2位の『マトリックス レザレクションズ』(主演 キアヌ・リーブス/キャリー=アン・モス)は、キアヌ・リーブスの代表作にして、世界的に社会現象を巻き起こした傑作SFアクション「マトリックス」シリーズの第4作目です。今もなお語り継がれるSFアクション映画の金字塔として、シリーズ前作から18年ぶりとなる続編にはファンのみならず多くの方から注目を集めました。



3位の『マスカレード・ナイト』(主演 木村拓哉/長澤まさみ)は、東野圭吾のベストセラーを木村拓哉と長澤まさみの主演で映画化した大ヒットミステリーサスペンス「マスカレード・ホテル」の続編です。劇場のヒットだけでなく、レンタルでもたくさんのお客様に観ていただきました。





【宅配レンタルCD 総合ランキング】





CDレンタルランキングで1位に輝いたのはYOASOBIの『THE BOOK 2』

2019年のデビュー・シングル「夜に駆ける」でオリコンなど、各音楽チャートで1位を獲得して以降、J-POPシーンの最前線を駆け抜ける音楽ユニットです。2021年にリリースした本作では、人気アニメの主題歌を務めた「怪物」「優しい彗星」、CMソングにも起用された「大正浪漫」をはじめ全8曲を収録。DISCASにおいても、その音楽性が世代を問わず幅広く支持され、見事1位となりました。



2位にランクインしたのはAdoの『狂言』

2020年に配信したデビュー・シングル「うっせぇわ」が瞬く間に広がり社会現象にまで発展。

自身初のアルバムとなる本作には、「うっせぇわ」をはじめストリーミング再生1億回超えのロングヒット曲「ギラギラ」「踊」など、それまでの配信シングル含む全14曲を収録。



3位にランクインしたのは宇多田ヒカルの『BADモード』

前作から3年8ヶ月ぶりとなる通算8枚目のアルバム。「君に夢中」「One Last Kiss」など話題のドラマ・

映画主題歌やCMソングを多数収録した本作が見事、年間ランキング3位となりました。





【宅配DVDレンタル ジャンル別ランキング】

・DVD年間ランキング 洋画







・DVD年間ランキング 邦画







・DVD年間ランキング アニメ









・DVD年間ランキング 国内TVドラマ







・DVD年間ランキング アジアTVドラマ









【宅配CDレンタル ジャンル別ランキング】

・CD年間ランキング J-POP







・CD年間ランキング アニメ・ゲーム







・CD年間ランキング ロック・ポップス







・CD年間ランキング K-POP









【年間ランキング概要】

■集計期間:2022年1月1日~2022年10月31日

■調査出典元:TSUTAYA DISCAS調べ

■発表内容:2022年レンタル数 年間ランキング





―おかげさまでTSUTAYA DISCAS 20周年―



「もっとたくさんの映画・ドラマ・音楽を、手軽に体験していただきたい。」

そんな想いから2002年10月にスタートした私たちの「DVD/CD宅配レンタルサービス」は

この20年間で、映画・ドラマ・音楽、あらゆるラインナップをお届けすることを目指し、DVDとCDを倉庫にストックし続けてきました。これらは、映画・ドラマ・アニメのレンタルDVDにおいては、日本でリリースされた作品の96%以上※をカバーしています。

※アダルト・他社独占タイトル除く、当社調べ。(2022年4月時点)

私たちは映画と音楽のラインナップへのこだわりと「執念」を捨てない。

これまでの20年、これからの未来は、ホンモノの映画ファン、音楽ファンとともにある。

TSUTAYA DISCASはエンタメ界の「国会図書館」を目指し、ずっと、もっと、を積み重ねます。





