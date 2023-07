[株式会社インフィニット]





第14話「魔王と勇者、日常に惑う」

コーヒーを上手く淹れるため、店長の木崎からマグロナルド・バリスタ講習を受けるよう勧められた真奥。魔王城に戻ると、今日も深夜まで隣の部屋では鈴乃が千穂に特訓している。連日のことに、真奥は千穂のことを心配せずにはいられない。しかし同時に、日常とは変わらないものではなく、絶えず動いている時間の中で変化していくものだと悟る真奥。それは恵美も同様で、父親の仇でないと発覚した真奥への接し方が変わろうとしていた。

【スタッフ】

脚本:待田堂子

絵コンテ:鵜飼ゆうき

演出:三川智美

作画監督:蟹谷憲正、松井京介、森 悦史

作品情報







<CAST>

魔王サタン/真奥貞夫(CV:逢坂良太)

勇者エミリア/遊佐恵美(CV:日笠陽子)

佐々木千穂(CV:東山奈央)

悪魔大元帥アルシエル/芦屋四郎(CV:小野友樹)

悪魔大元帥ルシフェル/漆原半蔵(CV:下野紘)

クレスティア・ベル/鎌月鈴乃(CV:伊藤かな恵)

アラス・ラムス(CV:木野日菜)

アシエス・アーラ(CV:朝日奈丸佳)

鈴木梨香 (CV:西明日香)

木崎真弓(CV:内山夕実)

大天使サリエル/猿江三月 (CV:井口祐一)

ライラ(CV:井上喜久子)

エメラダ(CV:浅倉杏美)

アルバート(CV:安元洋貴)

オルバ(CV:宝亀克寿)

ガブリエル(CV:子安武人)

ファーファレルロ(CV:杉田智和)

イルオーン(CV:潘めぐみ)

ラグエル(CV:松風雅也)

カマエル(CV:小林親弘)



<STAFF>

原作:和ヶ原聡司(電撃文庫/KADOKAWA刊)

原作イラスト/キャラクターデザイン原案:029

監督:筑紫大介

シリーズ構成:横谷昌宏

キャラクターデザイン:飯野雄大

総作画監督:たけだ欣弘

デザインワークス:あきづきりょう

グラフィックアート:荒木宏文

美術監督:緒続 学(草薙)

美術設定:成田偉保(草薙)

撮影監督:飯島 亮(旭プロダクション)

色彩設計:手嶋明美(Wish)

3D監督:小川耕平(Marco)

編集:土居秀充

特殊効果:石橋 啓(旭プロダクション)

音楽:中西亮輔

音楽制作:Lantis

音響監督:明田川仁

プロデュース:インフィニット

アニメーション制作:Studio 3Hz



<ストーリー>

異世界エンテ・イスラでは魔王と勇者でありながらも、

日本の生活に馴染み、相も変わらず経済の荒波にもまれる真奥貞夫と遊佐恵美ーー。



ラグエルたちとの戦いを終えた真奥一行に、再び笹塚での日常が訪れる。

マグロナルドの改装も終わり、復職できたことを喜ぶ真奥。

クルーとしての新たな目標に燃える一方で、エンテ・イスラから新たな刺客が訪れる!?



魔王城は六畳一間!

フリーター魔王さまが繰り広げる庶民派ファンタジー、

波乱のTVアニメ第2幕はまだまだ続く!!



<楽曲情報>

1st Season OP:「WITH」 栗林みな実

1st Season ED:「水鏡の世界」 堀内まり菜

2nd Season OP:「光のない街」 nano.RIPE

2nd Season ED:「bloomin’」 Liyuu



