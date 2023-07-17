2023年7月より好評放送中！TVアニメ「はたらく魔王さま！…
［株式会社インフィニット］
第14話「魔王と勇者、日常に惑う」
コーヒーを上手く淹れるため、店長の木崎からマグロナルド・バリスタ講習を受けるよう勧められた真奥。魔王城に戻ると、今日も深夜まで隣の部屋では鈴乃が千穂に特訓している。連日のことに、真奥は千穂のことを心配せずにはいられない。しかし同時に、日常とは変わらないものではなく、絶えず動いている時間の中で変化していくものだと悟る真奥。それは恵美も同様で、父親の仇でないと発覚した真奥への接し方が変わろうとしていた。
【スタッフ】
脚本：待田堂子
絵コンテ：鵜飼ゆうき
演出：三川智美
作画監督：蟹谷憲正、松井京介、森 悦史
オリジナル音声予告：第14話「魔王と勇者、日常に惑う」～真奥貞夫、芦屋四郎より～
TVアニメ「はたらく魔王さま！！」1st Seasonが各配信サービスにて配信中！
2022年7月より放送されていた、TVアニメ「はたらく魔王さま！！」第1話～第12話までが2023年7月15日(土)24:00より各配信サービスにて好評配信中です。
フリーター魔王さまが繰り広げる庶民派ファンタジーTVアニメ第2幕を各配信サービスでもぜひお楽しみください。
配信サービスの情報ほか、詳細はアニメHPをご確認ください。
https://maousama.jp
音楽情報
TVアニメ「はたらく魔王さま！！」2nd Season
OPテーマ nano.RIPE「光のない街」
【CD情報】
mini Album「光のない街」／nano.RIPE
【nano.RIPE盤】LACA-25066 ￥3,520（税込）
【はたらく魔王さま！！盤】LACA-25067 ￥2,200（税込）
nano.RIPE OFFICIAL SITE http://nanoripe.com/
nano.RIPE Official Channel https://www.youtube.com/c/nanoRIPEOfficialChannel
OPテーマ nano.RIPE「光のない街」アニメノンクレジット映像
EDテーマ Liyuu「bloomin’」
【CD情報】
4th Single「bloomin’」／Liyuu
【初回限定盤】LACA-34413 ￥2,640（税込）
【通常盤】LACA-24413 ￥1,320（税込）
Liyuu Official Web Site. https://liyuu0109.com/
その他詳細はアニメHPをご確認下さい。
https://maousama.jp/music/
ラジオ情報
【番組名】『ラジオでもはたらく魔王さま！！』2nd Season
【パーソナリティ】遊佐恵美/勇者エミリア役 日笠陽子、佐々木千穂役 東山奈央
【放送】文化放送超!A&G+にて毎週土曜日19:00~19:30
【おまけトーク付きアーカイブ】BS11 YouTube：https://www.youtube.com/@BS11index
【番組ハッシュタグ】＃maousama
【おたより】maousama@joqr.net
Blu-ray情報
TVアニメ「はたらく魔王さま！！」2nd Seasonの内容を収録したBlu-ray第3巻、第4巻が発売決定！！
商品名：はたらく魔王さま！！3（BIXA-1363）
はたらく魔王さま！！4（BIXA-1364）
発売日：第3巻 2023年10月18日(水)
第4巻 2023年12月6日8(水)
価格：各巻22,000円(税込)
収録話：第3巻 第13話～第18話
第4巻 第19話～第24話
原作 和ヶ原聡司 書き下ろし小説やキャラクターデザイン原案 029 描き下ろし三方背ケースなど特典盛りだくさん！
その他詳細はアニメ公式HPをご確認ください。
https://maousama.jp/bd/
作品情報
＜CAST＞
魔王サタン／真奥貞夫（CV:逢坂良太）
勇者エミリア／遊佐恵美（CV:日笠陽子）
佐々木千穂（CV:東山奈央）
悪魔大元帥アルシエル／芦屋四郎（CV:小野友樹）
悪魔大元帥ルシフェル／漆原半蔵（CV:下野紘）
クレスティア・ベル／鎌月鈴乃（CV:伊藤かな恵）
アラス・ラムス（CV:木野日菜）
アシエス・アーラ（CV:朝日奈丸佳）
鈴木梨香 （CV:西明日香)
木崎真弓（CV:内山夕実）
大天使サリエル/猿江三月 (CV:井口祐一)
ライラ（CV:井上喜久子）
エメラダ（CV:浅倉杏美）
アルバート（CV:安元洋貴）
オルバ（CV:宝亀克寿）
ガブリエル（CV:子安武人）
ファーファレルロ（CV:杉田智和）
イルオーン（CV:潘めぐみ）
ラグエル（CV:松風雅也）
カマエル（CV:小林親弘)
＜STAFF＞
原作：和ヶ原聡司（電撃文庫/ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊）
原作イラスト/キャラクターデザイン原案：029
監督：筑紫大介
シリーズ構成：横谷昌宏
キャラクターデザイン：飯野雄大
総作画監督：たけだ欣弘
デザインワークス：あきづきりょう
グラフィックアート：荒木宏文
美術監督：緒続 学（草薙）
美術設定：成田偉保（草薙）
撮影監督：飯島 亮（旭プロダクション）
色彩設計：手嶋明美（Wish）
３D監督：小川耕平（Marco）
編集：土居秀充
特殊効果：石橋 啓（旭プロダクション）
音楽：中西亮輔
音楽制作：Lantis
音響監督：明田川仁
プロデュース：インフィニット
アニメーション制作：Studio 3Hz
＜ストーリー＞
異世界エンテ・イスラでは魔王と勇者でありながらも、
日本の生活に馴染み、相も変わらず経済の荒波にもまれる真奥貞夫と遊佐恵美ーー。
ラグエルたちとの戦いを終えた真奥一行に、再び笹塚での日常が訪れる。
マグロナルドの改装も終わり、復職できたことを喜ぶ真奥。
クルーとしての新たな目標に燃える一方で、エンテ・イスラから新たな刺客が訪れる！？
魔王城は六畳一間！
フリーター魔王さまが繰り広げる庶民派ファンタジー、
波乱のTVアニメ第2幕はまだまだ続く！！
＜楽曲情報＞
1st Season OP：「WITH」 栗林みな実
1st Season ED：「水鏡の世界」 堀内まり菜
2nd Season OP：「光のない街」 nano.RIPE
2nd Season ED：「bloomin’」 Liyuu
＜放送情報＞
7月13日より放送開始！！
＜TOKYO MX＞7月13日(木)より 毎週木曜23:30～
＜BS11＞7月13日(木)より 毎週木曜23:30～
＜MBS＞7月15日(土)より 毎週土曜26:38～
＜AT-X＞7月14日(金)より 毎週金曜22:00～
※リピート放送 毎週火曜10:00～、毎週木曜16:00～
＜配信情報＞
ディズニープラス「スター」にて7月13日(木)より毎週木曜23:30～地上波同時・見放題独占配信！
TVアニメ第2期1st Seasonは各配信サイトにて配信中！
＜各種詳細＞
原作小説公式サイト：https://dengekibunko.jp/special/maousama/
アニメ公式HP：https://maousama.jp/
アニメ公式Twitter：@anime_maousama (ハッシュタグ #maousama)
(C)2021 和ヶ原聡司/KADOKAWA/MAOUSAMA Project
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/17-14:16）
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