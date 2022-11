[Level Infinite]

限定グッズの販売やキャンペーンも実施!





Level Infiniteは、PC・モバイル向けオープンワールドRPG『Tower of Fantasy(幻塔)』において、最新バージョン2.1「秩序なき迷城」にて、ゲーム内アイテム「レッドコア」をはじめさまざまな豪華報酬が獲得できる新イベント「ブロック迷路」の開催が決定したことをお知らせします。



また、2022年12月30日(金)より東京ビッグサイトにて開催される「コミックマーケット101」にて、企業ブースの出展が決定しました。



現在ゲーム内において、バージョン2.1「秩序なき迷城」並びに新キャラクター『リンヤ』の実装を記念したキャンペーンも多数開催中です。豪華な報酬が獲得できる、お楽しみ要素が盛りだくさんなキャンペーンですので、ぜひ下記リンク先よりゲームをダウンロードして、最新バージョン2.1「秩序なき迷城」をお楽しみください!



▼『幻塔』のダウンロードはこちら

▽PC版

公式サイト:https://www.toweroffantasy-global.com/index.html?lang=ja

Steam:https://store.steampowered.com/app/2064650/Tower_of_Fantasy/



▽モバイル版

iOS:https://apps.apple.com/app/id1601586278

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.hotta.gp



■新イベント「ブロック迷路」が登場!豪華報酬が盛りだくさん!



最新バージョン2.1「秩序なき迷城」にて、ゲーム内アイテム「レッドコア」をはじめ、さまざまな豪華報酬が獲得できる新イベント「ブロック迷路」を、近日中に期間限定で開催予定です。



同イベントは、ゲーム内の専用ダンジョンで行われます。本イベントは、ダンジョン内の空中に浮かんだ複数のブロックによって構成された足場で、ほかのプレイヤーと生存をかけたサバイバル・コンテンツとなります。このブロックによって構成された足場は、縦方向に複数の階層に分かれています。すべてのブロックは、一度踏んだら一定時間が経つと消失する仕様です。足元のブロックが消失すると、下の階層に落下します。



ブロック上には、さまざまな効果を持つアイテムが置かれています。拾うことで自分の移動速度を上げたり、ほかのプレイヤーの行動を妨害する効果があります。ダンジョンの滞在時間が長いほどポイントを獲得でき、ランキング上位を狙うことが可能です。逆に最下層まで落下すると、ゲームオーバーとなります。



同イベントに参加すると、イベント専用の貨幣「迷路勲章」を獲得できます。集めた「迷路勲章」は、専用のイベント商店でゲーム内アイテム「レッドコア」をはじめとした、ゲームプレイに役立つアイテムと交換できます。



イベントの詳細については、ゲーム内のお知らせをご確認ください。



▼新イベント「ブロック迷路」の詳細

【開催期間】

2022年12月8日(木) 12:00~2022年12月21日(水) 6:00



【交換可能アイテム一覧】

・ レッドコア

・ 時空晶片、

・ エナジー粒子

・ ミラン

・ 失われた文献

・ 機械コア

・ 失われたデータブロック



■コミックマーケット101出展決定!幻塔限定グッズの販売や購入者限定キャンペーンも!





『幻塔』は、2022年12月30日(金)・31日(土)に東京ビッグサイトにて開催されるコミックマーケット101にブース出展が決定しました。



出展ブース内では、『幻塔』のコミケ101限定グッズの販売や購入者限定キャンペーンを行う予定です。「コミックマーケット101」にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください!



会場にて取り扱うグッズの詳細情報については、公式Twitter(@ToF_JP)にて随時発信しますので、ぜひフォローして情報をチェックしてください。





▼コミックマーケット101出展概要



【開催日】

2022年12月30日(金)~2022年12月31日(土)



【開催時間】

10:30~16:00



【会場】

東京国際展示場(東京ビッグサイト)南展示棟1・2ホール



【ブース名】

No.534『幻塔』



■『幻塔』がTGA2022で「Best Mobile Game」部門にノミネート!



『幻塔』は来月12月8日(木)に開催されるゲームの祭典「The Game Awards 2022」にて「Best Mobile Game」部門にノミネートされました。



現在TGA公式サイトでは、ノミネート作品に対して一般ユーザーからの投票を受け付けています。日頃よりご愛顧いただいている探索者の皆様、ぜひ『幻塔』にご投票をよろしくお願いします!



▼「The Game Awards 2022」の「Best Mobile Game」部門投票ページ

https://thegameawards.com/nominees/best-mobile-game



■締め切り間近!『幻塔』第一回イラストコンテスト「幻塔アート フェスティバル」がpixivにて開催中!賞金総額なんと200万円!さらに豪華ゲーム内アイテムも!





現在pixivでは、『Tower of Fantasy(幻塔)』第一回イラストコンテスト「幻塔アート フェスティバル」を開催しております。今回のコンテストでは、「ファンアート部門」と「キャラクターデザイン部門」で募集が行われます。それぞれの部門の最優秀作品には、賞金授与のほかにゲーム内アイテムもプレゼントします!



締め切りは12月4日(日)までと迫っています。この機会をお見逃しないようご参加ください!



【開催期間】

2022年10月20日(木)~2022年12月4日(日)



【参加方法】

部門ごとのテーマに合わせてイラストを描き、指定されたタグを設定した上でpixivに投稿してください。



【応募部門】

<ファンアート部門>

『幻塔』をテーマに、自由にイラストをお描きください。

※ファンアート部門の受賞作品は、ゲーム内ローディング画面に実装される可能性があります。



<キャラクターデザイン部門>

『幻塔』に登場するキャラクターの衣装デザインを自由に描いてください。

※キャラクターデザイン部門の受賞作品は、商品化される可能性があります。



■『Tower of Fantasy(幻塔)』とは

本作はアニメ調の美しいグラフィックスで彩られた広大な世界を旅するオープンワールドRPGです。広大なフィールドを自由に動き回ることができ、臨場感があふれるバトルを体験できます。謎とワクワクに満ちたストーリー、荘厳なBGM、そして多数の個性溢れるキャラクターたちが織りなす物語の中、謎を解きながら冒険に繰り出します。今夏8月11日に正式リリースされました。



■『Tower of Fantasy(幻塔)』の最新情報はこちらから!

『Tower of Fantasy(幻塔)』の公式サイト及び公式Twitterアカウント、公式YouTubeチャンネルでは随時最新情報や、ゲームのさまざまな魅力をお伝えする情報を発信中です。ぜひフォローや登録をお忘れなく!



▽各アカウントは下記リンクよりご確認いただけます。



『Tower of Fantasy(幻塔)』公式ウェブサイト:

https://www.toweroffantasy-global.com/ja/index.html



公式Twitter:

https://twitter.com/ToF_JP



公式YouTubeチャンネル:

https://www.youtube.com/channel/UCc1Qd55URI2wWZB_IvNE0uw



◆ ゲーム概要

タイトル:『Tower of Fantasy(幻塔)』

ジャンル:オープンワールドRPG

対応プラットフォーム:iOS/Android/PC

価格:基本無料(一部ゲーム内課金あり)

配信日:2022年8月11日(iOS/Android/PC)

対応言語:日本語のほか、全8ヶ国語に対応(英語、ドイツ語、フランス語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語)

(C)Level Infinite

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。



Level Infiniteについて

Level Infiniteは、高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを、世界中のユーザーがいつでもどこでも、好きなように体験できるよう届けることを目的として誕生したグローバルゲームブランドです。Level Infiniteの本拠点はアムステルダムとシンガポールに所在し、世界中にスタッフが点在しています。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com(英語)や公式ツイッターhttps://twitter.com/LevelInfiniteJP(日本語)をご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/30-11:16)