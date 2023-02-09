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Monthly Edoverse Insiderは2月11日…

Monthly Edoverse Insiderは2月11日午後12時30分（日本時間）から開催！

［Shinwa Wise Holdings株式会社］

Monthly Insider -Edoverse 1st Anniversary-

Shinwa Wise Holdings 株式会社 (本社：中央区銀座　代表取締役　倉田陽一郎）の100％子会社であるEdoverse株式会社（本社：中央区銀座　代表取締役　倉田陽一郎）のコンサルティングにより、メタバース空間に江戸の町を作り、GameFiによるゲームを構築しているEdoverse Foundation（本社：Panama CEO:Julia Martinez）が、2月11日にMonthly Edoverse Insider - Edoverse 1st Anniversary - を開催。今後の企画、工程を発表




■概要
Monthly Edoverse Insider - Edoverse 1st Anniversary -
開催日　：2023年2月11日午後12時30分（日本時間）開催
　　　　　　Held at 12:30（JPT) on February 11, 2023

Youtubeの配信URL. https://youtube.com/live/7gduUOGn1TM?feature=share
上述のアドレスにアクセスし、お入りください。



■Topics (予定）

１. Restart sales of Edo Marketplace
２. Zeni Staking
３. 3D Space Development Report
４. Auction report of Shinsen-gumi Avatar
５. Digital twin
６. Ceremony of Mr. Iehiro Tokugawa
７. Collaboration event with MetaCamelot
８. Professional soccer team sponsorship
９. Construction of art museum
１０. Give-away Collaboration with Do-Suru Ieyasu
１１. Other business

質疑応答の時間も設ける予定です！

【問い合わせ】Shinwa Wise holdings株式会社　 info@shinwa-wise.com 岡崎/黒澤

企業プレスリリース詳細へ （2023/02/09-21:16）

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