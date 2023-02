[Shinwa Wise Holdings株式会社]

Monthly Insider -Edoverse 1st Anniversary-



Shinwa Wise Holdings 株式会社 (本社:中央区銀座 代表取締役 倉田陽一郎)の100%子会社であるEdoverse株式会社(本社:中央区銀座 代表取締役 倉田陽一郎)のコンサルティングにより、メタバース空間に江戸の町を作り、GameFiによるゲームを構築しているEdoverse Foundation(本社:Panama CEO:Julia Martinez)が、2月11日にMonthly Edoverse Insider - Edoverse 1st Anniversary - を開催。今後の企画、工程を発表









■概要

Monthly Edoverse Insider - Edoverse 1st Anniversary -

開催日 :2023年2月11日午後12時30分(日本時間)開催

Held at 12:30(JPT) on February 11, 2023



Youtubeの配信URL. https://youtube.com/live/7gduUOGn1TM?feature=share

上述のアドレスにアクセスし、お入りください。







■Topics (予定)



1. Restart sales of Edo Marketplace

2. Zeni Staking

3. 3D Space Development Report

4. Auction report of Shinsen-gumi Avatar

5. Digital twin

6. Ceremony of Mr. Iehiro Tokugawa

7. Collaboration event with MetaCamelot

8. Professional soccer team sponsorship

9. Construction of art museum

10. Give-away Collaboration with Do-Suru Ieyasu

11. Other business



質疑応答の時間も設ける予定です!



【問い合わせ】Shinwa Wise holdings株式会社 info@shinwa-wise.com 岡崎/黒澤



