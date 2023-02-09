［Shinwa Wise Holdings株式会社］

Monthly Insider -Edoverse 1st Anniversary-



Shinwa Wise Holdings 株式会社 (本社：中央区銀座 代表取締役 倉田陽一郎）の100％子会社であるEdoverse株式会社（本社：中央区銀座 代表取締役 倉田陽一郎）のコンサルティングにより、メタバース空間に江戸の町を作り、GameFiによるゲームを構築しているEdoverse Foundation（本社：Panama CEO:Julia Martinez）が、2月11日にMonthly Edoverse Insider - Edoverse 1st Anniversary - を開催。今後の企画、工程を発表









■概要

Monthly Edoverse Insider - Edoverse 1st Anniversary -

開催日 ：2023年2月11日午後12時30分（日本時間）開催

Held at 12:30（JPT) on February 11, 2023



Youtubeの配信URL. https://youtube.com/live/7gduUOGn1TM?feature=share

上述のアドレスにアクセスし、お入りください。







■Topics (予定）



１. Restart sales of Edo Marketplace

２. Zeni Staking

３. 3D Space Development Report

４. Auction report of Shinsen-gumi Avatar

５. Digital twin

６. Ceremony of Mr. Iehiro Tokugawa

７. Collaboration event with MetaCamelot

８. Professional soccer team sponsorship

９. Construction of art museum

１０. Give-away Collaboration with Do-Suru Ieyasu

１１. Other business



質疑応答の時間も設ける予定です！



【問い合わせ】Shinwa Wise holdings株式会社 info@shinwa-wise.com 岡崎/黒澤



企業プレスリリース詳細へ （2023/02/09-21:16）