(株)KRAFTON(代表取締役 キム・チャンハン)が、PUBG: BATTLEGROUNDS(以下、PUBG)のリリース6周年を記念してアップデートを実施しました。



PUBGは、2017年3月23日にSteamアーリーアクセスで初リリースされ、6年連続でSteamの最多プレイ及び最大売上を遂げたIPとして選定されたバトルロイヤルジャンルの代表的なタイトルです。現在、PCやコンソールなどのさまざまなプラットフォームを通じて世界中のユーザーにゲームを提供しています。



リリース6周年を迎え、ユーザーのために多彩なコンテンツが用意されました。まず、アメリカのストリート・ポップ・アーティストのトリスタン・イートン(Tristan Eaton)氏とのコラボレーション作品をお披露目します。PUBGゲーム内のロード画面をはじめ、Erangel、Miramar、Sanhokマップの掲示板や装飾にもトリスタン・イートン氏のユニークな個性が盛り込まれた作品が反映されました。また、6周年記念イベントも準備しています。「6周年バースデーメッセージ to PUBG」イベントページでお祝いのメッセージを作成して送信するだけで応募は完了です。3月9日午後4時から3月24日午前9時まで参加可能で、抽選で合計100名にPUBGグッズをプレゼントします。





ユーザーが自分のプレイスタイルに適した武器を自由に選べるように武器バランスも調整しました。まず、5.56mm銃器の選択肢を広げるために補給物資専用であった「AUG」をワールドスポーンへと変更しました。ただし、ワールドスポーンされる他の銃器とのバランスを考慮し、ダメージ、弾速、有効射程距離など、全般的な性能が調整されました。アサルトライフル(AR)の「M416」は、ダメージが41から40に下方修正され、水平方向の反動が小幅に増加しました。



ハイリスク・ハイリターンな武器の復活を望むユーザーからの要望を反映し、「M16A4」及び「Mk47 Mutant」の単発/バーストの連射力が600RPMから800RPMに上方修正されました。序盤の撃ち合いで適切な人数のユーザーがショットガンを活用するよう、該当銃器のスポーン率は減少され、AR・DMR・SMGのスポーン率は少し増加されました。また、「P90」がランクマッチで補給物資とシークレットルームに追加され、「ヘビーストック」がランクマッチで補給物資に追加されました。



そのほか、▲Erangel Hall of Fame内にPGC 2022の優勝チームNatus Vincereを追加 ▲チームデスマッチとカスタムマッチにAUGを追加 ▲EsportsモードにMk12及びACE32を追加 ▲生存マスタリーにランクシステムを追加するなどのアップデートを実施し、▲全般的なマップ及びトレーニングモードの不具合 ▲クリッピング現象などを修正しました。



PUBGのアップデート22.2は、テストサーバーにて3月8日に行われ、ライブサーバーには3月15日に実装される予定です。より詳しい内容は、公式チャンネルにてご確認いただけます。



■「6周年バースデーメッセージ to PUBG」イベントページ

https://pubg.info/6thAnniversaryMessage_JP

■PUBG: BATTLEGROUNDS 公式サイト

https://asia.battlegrounds.pubg.com/ja

■PUBG JAPAN 公式 Twitter

https://twitter.com/PUBG_JAPAN



□ KRAFTONについて

KRAFTONは、特定のジャンルにおいて競争力のある制作能力を備えた複数の独立したスタジオで構成されています。現在は、「PUBG STUDIOS」、「BLUEHOLE STUDIO」、「RISINGWINGS」、「STRIKING DISTANCE STUDIOS」、「DREAMOTION」、「UNKNOWN WORLDS」と複数の制作チームが全世界のゲーマーに最高のゲームプレイ体験を提供するために開発に注力しています。バトルロイヤルジャンルの「PUBG: BATTLEGROUNDS」と「PUBG: NEW STATE」、MMORPGの「TERA」、「ELYON」、その他のカジュアルゲームをPC、モバイル、コンソールなど様々なプラットフォームを通じて楽しんでいただくよう制作しています。ゲーム開発だけでなく、ディープ・ラーニングとエンターテインメントなど新たな分野の事業を発掘し技術企業としての強みを発揮しています。



□ PUBGについて

PUBG STUIODSは、2017年「PUBG: BATTLEGROUNDS(以下PUBG)」を開発し、現在は様々なプラットフォームを通じてゲームサービスを提供しています。PUBGはリリース以後、「最も早く1億ドルの収益をあげたSteamアーリーアクセスゲーム」をはじめ、7つのギネス世界記録を持っており、国内外においては多くのゲームアワードを受賞し、世界におけるバトルロイヤルジャンルのパイオニアとして位置づけられました。2021年11月には、PUBGのオリジナルバトルロイヤル体験を継承および深化したモバイル新作「PUBG: NEW STATE」をリリースしました。PUBGは、世界的に人気な知的財産権(IP)として拡張するだけでなく、継続的にゲーマーたちへ楽しさを提供するコンテンツを制作するという目標のもとにゲーム制作、事業、マーケティング、Esportsなどを推進しています。



