[株式会社ドズル]

株式会社ドズル(以下、ドズル社 本社:東京都品川区、代表取締役社長:ドズル(YouTuber))は、ゲーム実況者グループ『ドズル社』が2023年の夏を盛り上げる【#夏のドズル社まつり】を開催します。



新ビジュアルの公開をはじめとして、自宅で楽しめるデジタルコンテンツやグッズの発売、『ファミリーマート』・『ロフト』とのコラボで夏のお出かけを彩ります。





『ちまっとドズル社』新ビジュアル公開







ドズル社メンバーが小さくなって新登場!新ビジュアル『ちまっとドズル社』を公開しました。

『ちまっとドズル社』デザインや、同時リニューアルしたシンボルデザインの新グッズも登場予定です。

ゆらゆら揺れる新感覚のアクリルスタンドや、日常使いしやすいランチトートなど全7種を販売いたします。



■販売日時:2023年7月3日(月)12:00より販売開始

■販売場所:ドズル社ストア(https://dozle-store.jp/)



『ドズル社 LINE絵文字』初登場







ドズル社初のLINE絵文字がLINEクリエイターズに登場!

ドズル社メンバーやメンバーのシンボルなど、コミュニケーションが楽しくなるLINE絵文字を揃えています。



■販売日時:2023年6月28日(水)18:00より販売開始

■販売価格:120円(LINEコイン50枚)

■収録絵文字数:全31種

■販売場所:「LINE」アプリ内の「スタンプショップ」または「LINE STORE」

(https://store.line.me/emojishop/product/648ab77230a50267806ca1ef/ja)



『ドズル社公式ファンブック』新情報解禁







メインYouTubeチャンネル『ドズル社』のチャンネル登録者数100万人突破記念で制作を発表した『ドズル社公式ファンブック』(出版:宝島社)の販売時期と販売場所が決定いたしました。

価格など、その他の詳細情報は順次お知らせします。



■販売時期:2023年10月予定

■販売場所:全国の書店・ネット書店・一部コンビニにて取り扱い予定

■出版社:宝島社(https://tkj.jp/)



『ドズル社ハンディファン』販売開始







【#夏のドズル社まつり】を盛り上げるグッズの1つとして『ドズル社ハンディファン』の販売を開始いたします。

Twitter上でファンにアンケートを取り、投票数で決定したデザインは普段使いがしやすく、夏のお出かけにぴったりなアイテムです。



■販売日時:2023年6月28日(水)より販売開始

■価格:3,300円(税込)

■販売場所:ドズル社ストア(商品ページ:https://dozle-store.jp/items/dz-fun002/)



『ドズル社ランダムブロマイド』ファミマプリントにて販売







全国のファミリーマート店内マルチコピー機の「ファミマプリント」にて、『ドズル社ランダムブロマイド』を販売いたします。イラストはすべて描き下ろしの全17種(ランダム/うちサイン入りレア2枚)です。



■販売期間:2023年7月6日(木)10:00~2023年8月21日(月)23:59

■価格:L判 300円(税込)、2L判 500円(税込) ※いずれもランダム

■販売場所:全国のファミリーマート店内マルチコピー機の「ファミマプリント」(※一部店舗を除く)



『ドズル社 POP UP STORE in ロフト』開催







栄ロフト、梅田ロフト、渋谷ロフトの3店舗で『ドズル社 POP UP STORE in ロフト』を開催いたします。

描き下ろしのイラストを使用した店内装飾のほか、イベント限定のオリジナルグッズやドズル社公式新グッズを多数販売予定です。



■開催店舗・期間

・栄ロフト(愛知県名古屋市):2023年8月5日(土)~2023年9月3日(日)

・梅田ロフト(大阪府大阪市):2023年8月10日(木)~2023年8月29日(火)

・渋谷ロフト(東京都渋谷区):2023年8月22日(火)~2023年9月5日(火)



キャンペーン情報







「#夏のドズル社まつり」キャンペーン

抽選で2名様に「ドズル社メンバー5人の直筆サイン入り色紙」をプレゼント!

■応募〆切:2023年7月4日(火)23:59

■応募方法:

1.ドズル社公式Twitter(@dozle_official)をフォロー

2.ハッシュタグ「#夏のドズル社まつり」をつけて気になるグッズやイベントをツイート



告知動画









ゲーム実況者グループ『ドズル社』について





医大生からYouTuberになり、更にはYouTube活動を軸に会社を設立した社長の『ドズル』を筆頭に、5名のメンバーがゲーム実況者として活動をしています。

ゲーム実況を中心に「人生というゲームをもっと楽しく」という理念のもと活動する中で新規ファンを獲得し、チャンネル登録者数は116万人を突破しました。ドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おらふくん、おおはらMENの5名で「マインクラフト」などのゲーム実況動画を毎日公開しており、100万回再生を超える人気動画も多数輩出し、累計の視聴回数は11億回を突破しています。



■メインYouTubeチャンネル『ドズル社』

https://www.youtube.com/channel/UCj4PjeVMnNTHIR5EeoNKPAw



■ドズル社メンバー

https://www.dozle.jp/creators/





株式会社ドズルについて





好きを仕事に。人生という「ゲーム」をもっと楽しく。



株式会社ドズルは、YouTubeなどの動画配信プラットフォーム上で主にマインクラフトなどのゲーム実況動画を公開しているエンターテインメント企業です。自社YouTubeチャンネル運営の他、WEB動画を主としたデジタル戦略コンサルティングなどのBtoB事業も行っています。

・所在地:東京都品川区

・代表者:ドズル(YouTuber)

・設立:2016年9月

・事業内容:クリエイタープロダクション事業、デジタル戦略コンサルティング事業、インフルエンサーマーケティング事業

・コーポレートサイト:https://www.dozle.jp/



