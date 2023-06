[株式会社UPSIDER]

「挑戦者を支える世界的な金融プラットフォームを創る」をミッションに、法人カード「UPSIDER」およびビジネスあと払いサービス「支払い.com」を提供する株式会社UPSIDER(代表取締役:宮城徹・水野智規、本社:東京都港区、以下 当社)は、2023年6月28日(水)~30日(金)に開催される「IVS2023 KYOTO」のセッションに、代表取締役の宮城が登壇することをお知らせします。



宮城は、30日(金) 11:00~12:00に予定している「スタートアップ経営塾 藤田晋 vs 次世代メガベンチャー」にてお話しいたします。









登壇するセッションについて





・タイトル:スタートアップ経営塾 藤田晋 vs 次世代メガベンチャー

・概要:圧倒的成長 ー他企業にはない唯一無二の経営戦略で日本を牽引するサイバーエージェントの創業者でありCEOである藤田晋氏の哲学とその手法とは? 生徒として着席する次世代メガベンチャー経営者からの鋭い質問にどう応えるか?白熱の授業に参加せよ!

・開催日時:2023年6月30日(金) 11:00~12:00

・会場:みやこめっせ 3F NEXT Stage

・スピーカー:サイバーエージェント 代表取締役 藤田晋氏、ROXX 代表取締役 中嶋汰朗氏、ビビッドガーデン 代表取締役社長 秋元里奈氏、ミラーフィット 代表取締役社長 黄皓氏、UPSIDER 代表取締役 宮城 徹



IVS2023 KYOTOについて





(以下、イベントサイトより案内文を引用)

2007年より開催しているIVSは、これまで日本最大級のインターネット関連企業の経営者カンファレンスとして、スタートアップエコシステムに貢献してきました。



2023年の舞台は「京都」。世界からも特に人気が高く歴史のある京都で、IVSは変革します。

IVSの特徴のひとつでもあった「招待制」を廃止。スタートアップ経営者と投資家だけでなく、スタートアップやWeb3に関わるすべての方が参加できるようになりました。



学ぶ。語る。繋がる。感じる。触れる。見つける。つくる。「IVS2023 KYOTO」で様々なアクションを実行し、新しい冒険の礎にしてください。



・開催日程:2023年6月28日(水)~30日(金)

・主催:IVS KYOTO実行委員会

・イベントサイト:https://www.ivs.events/ja/2023



法人カード「UPSIDER」について







当社は、「挑戦者を支える世界的な金融プラットフォームを創る」をミッションに、法人カード「UPSIDER」およびビジネスあと払いサービス「支払い.com」を提供しており、両サービスの利用社数は20,000社を超えています。



UPSIDERは、当社が提供する利用限度額や会計処理などの財務課題を解決する法人カードです。特に、最大1億円以上の利用限度額(前払い・後払い)や、バーチャルカードの発行・管理機能、会計処理の早期化を助けるSaaS機能が好評で、アクティブな利用企業は数千社以上、利用継続率は99%以上、累計決済額は1,000億円を突破しています。



・サービスページ:https://up-sider.com/lp/



さらに、上場企業のお客様が急増しています。決済だけではなく、決済前の利用先制限・上限設定・稟議申請など決済前の手続きから、決済後の利用履歴の即時管理画面反映、証憑回収・紐付け、稟議への紐付け、Slack連携による通知・証憑提出といった、一気通貫した幅広い機能が好評で、法人カードを安全に運用することが可能になっています。ガバナンスやアカウンタビリティーが重要な上場企業のお客様にとって、全社的な支出管理の厳格化、経費精算業務の簡略化、会計処理の早期化に繋げられます。





ビジネスあと払いサービス「支払い.com」について







個人事業主・法人企業を対象とした「支払い.com」は、企業間の取引におけるあらゆる銀行振込のお支払いを、ユーザーがお持ちのクレジットカードで決済できるサービスです。お支払いをクレジットカードのお引落日まで延長することで、ユーザーは資金繰りの改善が可能となります。また、ユーザーは書類の提出や面談、審査は必要ありません。





会社概要





・社名:株式会社 UPSIDER

・WEB:https://up-sider.com/lp/

・設立:2018年5月

・代表者:宮城 徹、水野 智規

・資本金:8,794百万円(資本準備金等含む)

・本社所在地:東京都港区六本木 7-15-7

・加入協会・認定: 一般社団法人日本資金決済業協会、セキュリティ認定 PCI DSS v3.2.1



本件に関するお問い合わせ先





ご導入のご相談や、取材申し込み、提携のご連絡は、pr@up-sider.com までご連絡ください。



※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。



