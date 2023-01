[FENNEL]

LJL 2023 シーズンに参戦するメンバー発表のお知らせ



株式会社Fennel(所在地:東京都渋谷区、代表取締役会長:遠藤 将也)が運営するプロeスポーツチーム「FENNEL」のリーグ・オブ・レジェンド部門は、リーグ・オブ・レジェンドの日本公式プロリーグ「LJL(League of Legends Japan League)」(以下:LJL)2023 シーズンに出場すること、並びに出場メンバーが決定したことをお知らせいたします。









リーグ・オブ・レジェンド(以下:LoL)は2009年にサービスが開始されて以降、世界14の国と地域でプロリーグが発足し、現在 競技人口は世界で1億人を超えを達成、2019年に開催された世界大会「Worlds」では同時視聴者数は7000万人を超えるなど、世界最大の人気eスポーツタイトルとして知られています。



また、2018年、2022年のアジア競技大会ではLoLが正式種目に採用、2026年の愛知・名古屋開催の正式種目として有望視されるなど、国家レベルの国際大会の種目としても重要なタイトルとして注目されています。



そんな中、FENNELは、2022年9月にeスポーツチーム「Rascal Jester」のLoL部門を買収、2023年よりチーム名を「FENNEL」に改めて初となる、日本最高リーグ LJLに出場いたします。



前身である「Rascal Jester」から、LJLで常にベスト4以上の成績を収め、2021年にLJL 2位を獲得した「hachamecha」と「Recap」に加え、LoL大国の韓国で優勝実績を持つ「TaNa」、同じく韓国で2018年から最前線で活躍する「Leo」、オセアニアのトッププロリーグ「LCO 2022 Split 1 Playoffs」で優勝経験を持つ「Corporal」の計5名、そして、コーチの「Vical」を加えた6名で今シーズンのLJLを戦います。



LJLでの優勝、並びにその先にある世界大会「Worlds」でのベスト16越えを目指す、FENNELの挑戦にご期待ください。





新ロスターメンバー



hachamecha(ハチャメチャ)選手

Twitter:https://twitter.com/hachamecha_LoL

Twitch:https://www.twitch.tv/mechahacha

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCc9CMruqdTevDyHvjgC3YmA



Recap(リキャップ)選手

Twitter:https://twitter.com/Recaplol1

Twitch:https://www.twitch.tv/recaplol1



Leo(レオ)選手

Twitter:https://twitter.com/han__leo00

AfreecaTV:https://bj.afreecatv.com/000112



Corporal(コーポラル)選手

Twitter:https://twitter.com/CorporalLeague

Twitch:https://www.twitch.tv/CorporalLeague



TaNa(タナ)選手

Twitter:https://twitter.com/TaNalol_

Twitch:http://twitch.tv/lol_tana



VicaL(バイカル)コーチ

Twitter:https://twitter.com/vical0911





LJL(League of Legends Japan League)について



LJL(League of Legends Japan League)は、年2回 春と夏に行われるLoLの日本公式プロリーグで、優勝チームには賞金と世界大会への出場権が与えられます。

2021年の夏季大会を制した日本チームが世界大会「Worlds」でベスト16入りするなど、競技レベルも年々上がっており、今後の日本プロeスポーツシーンを引っ張っていく大会のひとつです。





リーグ・オブ・レジェンドについて



リーグ・オブ・レジェンドは、アメリカのゲーム会社であるRiot Gamesが2009年にサービスを開始した、マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ(通称「MOBA」)と呼ばれる5vs5の対戦型ゲームです。

世界で一番プレイされているとも言われており、そのプレイヤー数は全世界で1億人を超えています。

プレイヤー数に比例してプロeスポーツシーンも世界的な盛り上がりをみせており、2021年に開催された世界大会では同時視聴者数が7000万人を突破しました。





FENNEL(フェンネル)について







2019年に設立、日本最大規模のゲーミングベースを横浜に構える、プロeスポーツチームです。現在、9部門 約60名の選手が所属。APEX部門や荒野行動部門を始め、数々の国内・国際大会で優勝、VALORANT女子部門は世界ベスト8入りを果たしています。



「eスポーツに熱狂を。」をミッションに掲げるFENNELは、先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開。主催するeスポーツリーグ「FFL」は毎週のイベントや国際大会を開催し、YouTube総再生回数3,000万回を達成、自社アパレルブランド「FNNL」は、DIESELとコラボレーションを実施、選手合計のTwitter フォロワー数は200万人を超えるなど、今最も勢いのあるeスポーツチームという評価をいただいています。



部門:荒野行動、Apex Legends、Apex Legends Mobile、VALORANT、VALORANT女子、第五人格、League of Legends、League of Legends: Wild Rift、Clash Royale など





会社概要



会社名 : 株式会社Fennel

代表取締役会長:遠藤 将也

代表取締役社長:堀田マキシム アレクサンダー

設立日 : 2019年8月

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

Mail : info@fennel.jp

ホームページ : https://fennel-esports.com

公式 Twitter : https://twitter.com/FENNEL_official

公式 YouTube : https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式YouTubeチャンネル : https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/10-18:46)