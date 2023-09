[株式会社グルッポタナカ]





パリ発のファッションブランド「パトゥ(Patou)」は2023年9月6日(水)、新店舗を阪急うめだ本店3階にオープンいたしました。これまで展開してきた自主編集売り場のスペースから、ショップとして移転オープン。よりブランドの世界観を体感いただける空間で、幅広いラインアップをお届けします。



同店では、最新の2023-24年秋冬コレクションの新作をご紹介。「ショッピング クロニクルズ(SHOPPING CHRONICLES)」をテーマに、ショッピングを楽しむ華やかな装いを、クチュールテクニックやウィンタースポーツの要素を加えてポップに表現しています。カラーパレットは、可愛らしいパトゥピンクやレーサーレッド、アイスブルー、コンクリートグレー。メゾンの創始者ジャン・パトゥのイニシャル「JP」のプリントをあしらったアイテムも多数登場します。



ぜひ新しい「パトゥ」店舗で新作をお手に取って、ごゆっくりショッピングをお楽しみください。











Patou 阪急うめだ本店

オープン日:2023年9月6日(水)

場所:阪急うめだ本店3階

住所:大阪府大阪市北区角田町8-7

電話番号:06-6313-7850

営業時間:10:00-20:00



PATOU 2023-24 FALL WINTER COLLECTION





PICK UP ITEMS



■JP プルオーバー

97,900円(税込)

創始者ジャン・パトゥのイニシャル「JP」のジャガードパターンが特徴的なクロップドニット。レーサーレッドとコンクリートグレーの2色を揃えています。





■ル パトゥ バッグ

187,000円(税込)

パトゥのアイコンバッグ「ル パトゥ」。新しいレザー素材を発注するのではなく、倉庫に眠っていたスリーピングストックを採用。既存のカーフレザー在庫から作れるだけの数を生産し、1点1点にシリアルナンバーをつけています。ストラップは調整可能で、肩がけや、斜めがけでも着用いただけます。



Patou(パトゥ)





1914年に誕生し世界中の女性を魅了したパリのブランド"ジャン・パトゥ"は、2020年に"パトゥ"として新たに甦りました。「ジャン・パトゥ~眠れる森の美女」の目を覚まさせたのは、数々の人気メゾンで経験を重ねた才能溢れるフランス人デザイナー 、ギョーム・アンリ(Guillaume Henry)。フレンチシックで美しいコレクションが揃います。またパトゥでは、サステナビリティへの取り組みを強化。国際認証の取れたオーガニックコットンやリサイクル素材の使用をはじめ、環境に配慮した製造工程でモノ作りを行っています。



Patou 店舗一覧





・ Patou 表参道

150-0001 東京都渋谷区神宮前4-12-10

表参道ヒルズ1F

03-6455-4810



・GINZA SIX

104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

GINZA SIX 3F

070-1809-2700



・伊勢丹新宿店

160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1

伊勢丹新宿店 本館 3F

インターナショナルデザイナーズ・イースト

03-5919-0810



・京都タカシマヤ

600-8520 京都府京都市下京区真町52

京都タカシマヤ 2F

075-221-8811



・名古屋松坂屋

460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-16-1

松坂屋名古屋店 南館1階

052-264-2288



・阪急うめだ本店

530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7

阪急うめだ本店 3F

06-6313-7850



・I Z A Osaka

550-0013 大阪府大阪市西区新町1-3-19

06-6533-7877



・I Z A Tokyo

107-0062 東京都港区南青山5-8-3

03-3486-0013



< ポップアップストア >

大丸神戸店 2階

650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町40

078-331-8121(代表)

会期:8月25日(金)~ 終了日未定





< 問い合わせ先 >

IZA カスタマーサービス

0120-135-015





