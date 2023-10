[株式会社岩岳リゾート]

~白馬ならではの素材を使用した全国でここだけの地産地消オリジナルメニューも提供 ~



株式会社岩岳リゾート(本社:長野県北安曇郡白馬村、代表取締役社長:星野裕二、以下「岩岳リゾート」)が運営する白馬岩岳山頂の「スカイアーク」に、全国で約60店舗を展開する食べるスープの専門店「Soup Stock Tokyo」が12月下旬にオープンいたします。白馬村の景色が広がる開放的なレストランで、香り豊かな温かいスープをお楽しみいただけます。







白馬岩岳マウンテンリゾートでは、「世界水準のオールシーズンマウンテンリゾート」への進化を合言葉に、2018年の絶景テラス&カフェ「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR(白馬マウンテンハーバー)」の開業を皮切りに、「ヤッホー!スウィング presented by にゃんこ大戦争」、展望エリア「白馬ヒトトキノモリ」など、立て続けにグリーンシーズンの魅力強化に努め、2023年のグリーンシーズンは約20万人が来場いたしました。また、ウィンターシーズンにおいては非圧雪エリアや地形遊びができ、スキー・スノーボーダーに好評をいただいているほか、ウィンタースポーツではなく観光を目的とするノンスキーヤーも1日中雪山を満喫できるよう、展望エリアやカフェ、スノーアウトドアエリアなどのコンテンツを充実させ、ウィンターシーズンにおいても昨季は過去10年間で最多の約12万人に来場いただきました。

四季を通して大自然の中でよりリラックスした時間を提供できるよう、白馬岩岳マウンテンリゾートでは絶景を眺めながらおいしい食事をお楽しみいただけることもリゾートとしての重要な要素の一つと考え、山岳リゾートでの新たな食事の形を模索してまいりました。その中で、冷涼な気候の山の上で食べたい魅力的なメニューであること、山の上の環境でも提供しやすい洗練されたオペレーションなどを理由に、この度「Soup Stock Tokyo」とフランチャイズ基本契約を締結いたしました。「Soup Stock Tokyo」は、素材が持つ自然な味わいをお楽しみいただくために、手間暇をかけ素材の特徴をいかした食べるスープの専門店です。今回、山頂に位置し、冬は雪原、夏は芝生の景色が目の前に広がる「スカイアーク」内にショップインショップ形式で出店、2023年12月下旬より提供をスタートします。岩岳リゾートと「Soup Stock Tokyo」は、非日常空間をゆったりと楽しんでいただける、心も体も温まるスープを提供いたします。



■絶景のお供に。3種のスープと1種のカレー

一面の白銀の世界となるウィンターシーズンより、絶景とともに味わうのにぴったりの各種スープを提供いたします。全国で唯一白馬のみで味わえる、Soup Stock Tokyoの地産地消オリジナルメニューもご用意する予定です。



●白馬オリジナルメニュー(商品名未定)

※商品名や商品情報は決定次第お知らせいたします。















●オマール海老のビスク

Soup Stock Tokyoで1番人気のスープ。オマール海老の濃厚なだしの旨味と、香味野菜、トマト、ミルクが溶け合った贅沢な味わいです。













●とうもろこしとさつま芋のスープ

北海道産のスイートコーンと国産のさつま芋のおいしさを、十二分に発揮させました。素材だけの、優しい甘さが自慢です。













●東京チキンカレー

玉葱と鶏肉を使ったSoup Stock Tokyoの定番、東京生まれのインドカレーです。カシューナッツとヨーグルトのコクに、辛さと旨さのバランスが絶妙です。









※店舗オープン日や店舗営業情報、各メニューの詳細は決定次第お知らせいたします。



岩岳リゾートは、今後も豊かな自然の恵みを大切に守りつつ、白馬の魅力や新たな感動を提供できるマウンテンリゾートを目指して尽力してまいります。



【白馬岩岳マウンテンリゾート ウィンターシーズン概要】

営業期間:2023年12月15日(金)~2024年3月24日(日)予定

営業時間:8:00~17:00

所在地:〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城12056

TEL:0261-72-2474

駐車場:1000台(無料)

アクセス:東京から約3時間、名古屋から約3時間30分、関西から約4時間30分、

最寄IC(長野IC、安曇野IC、糸魚川IC)から幅広道路で約1時間

公式HP:https://iwatake-mountain-resort.com



【会社概要】

会社名:株式会社岩岳リゾート IWATAKE RESORT Co., Ltd.

代表:代表取締役社長 星野 裕二

所在地:〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1

設立:1985年(昭和60年)8月8日

事業内容:スキー場一般(索道事業・飲食業)

URL:https://iwatake-mountain-resort.com/



◆日本スキー場開発株式会社について

白馬岩岳マウンテンリゾートは日本スキー場開発グループです。

長野県6カ所、群馬県1カ所、岐阜県1カ所 計8スキー場とレンタルショップ複数店を運営しております。

非日常的な時間と空間を演出することにより、一人でも多くの方に自然の素晴らしさ、ウィンタースポーツの楽しさを味わって頂くことを最大の使命としています。

https://nippon-ski.jp/

本社所在地:長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/31-17:16)