<ご予約殺到>大好評につき3/22~4/10までの平日の運行増便決定!!



株式会社アップスター (本社:東京都港区、代表:石井宜尚)は、2023年3月3日(金)より日本初のアフタヌーンティーバスツアーを桜の季節の特別バージョンで運行開始いたします。千鳥ヶ淵や東京ミッドタウンなど都内屈指の桜の名所を、ロンドンバスで一気に巡ることができる特別なツアーになっています。

▶︎ 公式サイト:https://www.upstar-londonbus-travellingnewtokyo.com/

▶︎ 予約サイト:https://www.upstar-londonbus-travellingnewtokyo.com/sakuraafternoonteabustour







3月14日~3月19日だけ特別に、三越伊勢丹英国展に参画しているイギリスファン御用達の大人気スコーンブランドも登場します。日別でスコーンが変わるので、お気に入りのスコーンが出る日は逃せませんね。

また、都内の桜名所を一度に堪能できるスペシャルルートをご用意。靖国神社や千鳥ヶ淵など全国でも人気の桜スポットを周遊するスペシャルルートです。

桜をイメージしたアフタヌーンティーのメニューは、桜団子や桜最中、ちらし寿司など、いつもより「和」を感じる春限定のラインナップになっています。

東京の桜名所ランキング上位に入るお花見スポットを、いつもと違う視点から一気に楽しめるクルージングは特別な体験になること間違いなし!五感で楽しむことができる新感覚お花見バスツアーにぜひ参加してみてください!



予約ページ:https://www.upstar-londonbus-travellingnewtokyo.com/sakuraafternoonteabustour

公式Instagram:https://www.instagram.com/afternoon_tea_bus_tour



3月14日~3月19日参加ブランドご紹介









1.ベノア※3月14日予定



19世紀半ば、フランスからロンドンに渡ったシェフ「ムッシュ・ベノア」。彼の創る高級食品は、英国王室やロンドンの貴族階級のグルメ達から広く愛され、高い評価を受けて参りました。エリザベス2世、エリザベス皇太后、チャールズ皇太子の御用達商として3つの紋章使用の許可を賜ったこともあり、その伝統と格式を日本に受け継いだのがベノア(Benoist)です。「高品質でおいしいもの」を御提供しております。





2.ベリーズティールーム※3月15日予定

「本格紅茶とイギリス菓子の店」をコンセプトに、2013年に小さなティールームをオープンし、浜田山駅前に移転。常時約20種類の紅茶に、クランペットやスコーン、ケーキなどをご用意しております。







3.レイジーデイジ~ベーカリ※3月16日予定

食感・香りにこだわり、小麦粉は100%英国産。

発酵バター・ミルク・生クリーム、平飼い卵もたっぷりと使用。

外はサックリ、中はふんわり。

お口の中でホロッとほどける食感をお楽しみください。







4.ハフキンス※3月17日予定

ヴィクトリア女王の時代から変わらぬ手作りの味で愛されるイギリス・コッツウォルズの老舗ベーカリー。

ハフキンス・スコーンマイスターが焼き上げる完全無添加のスコーンが人気です。





5.ベイクショップロトリー※3月18日予定

創業から変わらずにオリジナルレシピで焼き上げるスコーンは余計なものは加えずにシンプルに優しい焼き上がりになってます。百貨店が開催するイギリス展でもいちばん人気なプレーンです。





6.it's my cup of tea※3月19日予定

サクッと軽い心地よい食感に、ホロッ…心もほどけるバターの芳醇な香りに包まれる” THE SCONE ”。it's my cup of teaのスコーンは、自然に口の中で溶け込むように選び抜かれた「小麦粉」やコクや風味が深く、体全体に染み渡る深い味わいの「バター」、そして、何種類もの実験を重ね選びぬかれた「ベーキングパウダー」。それぞれの良さが混ざり合い、素材の掛け算で出来上がった奇跡のスコーンです。





車内デコレーションは桜一色







今回の車内デコレーションは春の魅力を全て詰め込んだ「桜」で覆われ、提灯で和の雰囲気を演出しています。

アフタヌーンティーバスツアーでは和傘の貸し出しをいたしますので、是非皆様お着物でお越しいただき記念撮影をしませんか?

SNSでバズることも間違えなし!





3月14日~3月19日の運行スケジュール【3月22日~4月10日までの平日増便決定】





<新宿ルートのスケジュール>

日程:3/14~19

※3/20以降は表参道発着での運行スケジュールがございます。



<運行時間>

1.11:00~12:30

2.13:00~14:30

3.15:00~16:30

4.17:00~18:30

5.19:00~20:30

※土曜日のみ4、5便運行



<乗車時間>

90分



<新宿コース>

発着地:ファミリーマート 新宿三丁目店前(靖国通り)

コース:新宿→渋谷→ミッドタウン→千鳥ケ淵→靖国神社→新宿 ※桜スポット3箇所



<予約方法>

WEB事前決済

(https://www.upstar-londonbus-travellingnewtokyo.com/sakuraafternoonteabustour)



<アフタヌーンティープラン料金>

大人(中学生以上) 6,800円 小人(小学生以下) 3,000円



※料金は税込です。

※メニューは変更になる可能性があります。

※お支払いは事前決済となります。

※ご質問等ある方は以下問い合わせ先にご連絡ください。

※当日の交通状況により発着地は前後する可能性があります。

※開花に限らず運行いたします。

※ツアー内容やコンテンツは急な変更がある場合がございます。





関連会社情報



◇広告事業者:株式会社アップスター

◇所在地:〒107-0062 東京都港区南青山6丁目11番1号 スリーエフ南青山ビル7階

◇代表取締役:石井 宜尚

◇ホームページ:https://www.upstar.co.jp/

◇東京都知事登録旅行業第2-8072



◆運送事業者:合資会社広田タクシー東京営業所

◆所在地:〒136-0082 東京都江東区新木場3-9-7

◆代表社員:遠藤 誠人



◇運営事業社:株式会社ラジャ

◇所在地:〒141-0031 東京都品川区西五反田5-4-5 ライオンズマンション第二1002

◇代表取締役:森永 瞬次

◇ホームページ:https://www.creative-raja.com/



☎︎お気軽にお問い合わせください



広報担当(株式会社アップスター ):山田

TEL:070-5369-2935

MAIL:info.afternoonteabustour@upstar.co.jp



Instagram :https://www.instagram.com/afternoon_tea_bus_tour/

ホームページ:https://www.upstar-londonbus-travellingnewtokyo.com/

アフタヌーンティーバス協賛広告について:https://www.upstar-londonbus-travellingnewtokyo.com/afternoonteabus-ad

車体広告について:https://www.upstar-londonbus-travellingnewtokyo.com/mobilityad



