[プラゴ]

ルート検索から充電器の満空状況の確認、事前予約まで、EVでの移動をさらに快適に



株式会社プラゴ(東京都品川区、代表取締役:大川 直樹)は、「PLUGO OPEN CHARGE LAB」上で保有するEV充電器の所在地、出力電力数および台数、リアルタイムの満空情報、充電予約機能への遷移等の情報を、株式会社ナビタイムジャパンの提供する電気自動車(EV)専用カーナビアプリ『EVカーナビ by NAVITIME』で2023年10月19日(木)から提供開始します。







背景

EVでの生活や移動に不可欠なEV充電ステーションの所在地等や利用方法に関する情報は、EV充電サービス事業者の運営するアプリやウエブサイトで提供されるほか、地図・地点情報を提供するナビやマップアプリなどのポータルサービスでも掲載が進んでいます。

プラゴでは予約できるEV充電アプリ「Myプラゴ」*1でEV充電ステーションの情報を掲出していますが、さらに、EVユーザーがより身近にEV充電に関する情報を得て、便利に利用できる接点を増やすため、ナビやマップアプリなどを運営する企業に対してEV充電ステーション情報を提供しています*2。このたび、株式会社ナビタイムジャパンの提供する『EVカーナビ by NAVITIME』でもリアルタイム満空情報の配信と、予約機能を持つ「Myプラゴ」への遷移がされることとなりました。



配信される情報の特長

1. 充電器の満空状況をリアルタイムかつ一目で確認可能

『EVカーナビ by NAVITIME』の地図上に、EV充電スタンドアイコンと合わせて、充電器のある駐車スペースの空室数が青丸で表示されます。また、詳細情報画面にも設置台数や満空状況が表示され、現地に行かなくても充電器がいま使える状況かリアルタイムで確認できます。



2. 「Myプラゴ」の予約機能へのスムーズな遷移

詳細情報画面にある「予約」ボタンを押すと、プラゴの提供するスマートフォンアプリ「Myプラゴ」に遷移し、対象スポットの充電器を予約することができます。

※対象となるEV充電器は、「充電スタンド」検索から「事前予約可能」の条件で検索可能です。

※予約には「Myプラゴ」のダウンロードおよび会員登録が必要です。



プラゴから『EVカーナビ by NAVITIME』に提供する情報

・充電器が設置されている所在地、出力電力数、台数

・充電器の置かれた駐車スペースのリアルタイム満空状況

・充電器の予約ができるアプリ画面への遷移 など

※満空状況、予約画面への遷移が掲載されるのは、「Myプラゴ」を通して利用できる充電ステーションに限ります。

※これらの情報はすべて、『EVカーナビ by NAVITIME』上で無料提供されます。



【PLUGO OPEN CHARGE LABとは】

パートナー企業の充電器やソフトウエア等とクラウド連携し、プラゴの持つEV充電に関するサービスや技術、充電ステーション情報を提供することで、パブリックエリアにおける充電サービスの立ち上げをはじめ、充電をきっかけとした新たな顧客接点の創出など、EV充電ビジネスの推進を支援するソリューションです。

プラゴの持つ充電ステーション情報を他のマップ等のサービスへ提供することによって、プラゴとクラウド連携している充電器はプラゴ製か他社製かを問わず、生活者に身近なポータルサービスに広く掲出されることとなり、パートナー企業にとっては、自社による新たな開発工数なしに、EVユーザーに対する接点を増やし、稼働率の高い充電サービスの実現が見込めます。

専用サイト:https://information.plugo.co.jp/pocl





*1 アプリ「Myプラゴ」は、EV充電ステーションの検索から、空き状況の確認、予約、利用手続き、オンライン決済までEV充電にかかるすべての行動を快適につなぐスマートフォンアプリです。



*2(参考)2023年10月5日プラゴプレスリリース

「Yahoo!カーナビ等でEVでのお出かけがますます便利に」(https://plugo.co.jp/news/20231005-1054/)



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/19-14:46)